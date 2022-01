Sin tiempo para la relajación

La primera piedra de toque de las dos que tendrá el Córdoba durante la totalidad de su estancia en el país del Golfo Pérsico. La propiedad califal está haciendo que las experiencias que están viviendo el vestuario blanquiverde sean increíbles, estando en unas instalaciones durante una semana donde el lujo y las comodidades son los principales protagonistas. Aun así, la expedición califal no ha ido de paseo y tiene que trabajar con vistas a preparar el inicio de la segunda vuelta de la Segunda RFEF, donde el objetivo será defender, cueste lo que cueste, la renta de siete puntos, e incluso aumentarla, con respecto al Cacereño, segundo clasificado del Grupo IV. Para ello, el cuadro dirigido por Germán Crespo tendrá su primer amistoso en Baréin ante un Khadiliya que, a pesar de ser un equipo desconocido en el panorama europeo, está dejando buenas sensaciones en la máxima categoría de dicho país.

Un encuentro que, a pesar de ser un amistoso en unas tierras y en una competición desconocida para la totalidad de la provincia cordobesa, será una buena piedra de toque para preparar aún mejor la apertura de la segunda vuelta del Grupo IV de Segunda RFEF. El Córdoba se medirá frente a frente ante el Khadiliya con el objetivo de que la relajación no sea una excusa en la parte esencial de la temporada para los blanquiverdes. Si el cuadro dirigido por Germán Crespo quiere seguir optando al ascenso de manera directa hasta la Primera RFEF deberá demostrar que su poderío y su superioridad no es cosa de un día y, para ello, mantener una regularidad en cuanto a juego se refiere pasa por seguir acumulando ritmo competitivo. De ahí que se hayan programado hasta dos encuentros preparatorios en este mini stage en Baréin.

Aun así, el hándicap principal de la entidad blanquiverde a lo largo de la temporada no cambia ni viajando hasta un país del Golfo Pérsico. La problemática de las bajas sigue siendo uno de los problemas protagonistas de este Córdoba y, tal y como dijo Germán Crespo en la previa del partido ante el Khadiliya, este choque será para otorgar minutos a futbolistas que no hayan tenido la continuidad necesaria en el primer tramo liguero. "Al quedarse gente en Córdoba y la gente que tenemos lesionada como José Cruz o Willy Ledesma, pues nos viene bien porque todo lo que sea competir y, sobre todo, seguir teniendo el ritmo competitivo, aunque no vamos a competir con la misma intensidad como si fuese un partido de competición, pero nos va a venir bien para la gente que ha tenido menos minutos y cojan el ritmo competitivo", subraya el preparador.

Por su parte, el próximo rival del Córdoba es desconocido para todos, aunque está dejando buenas sensaciones en la Primera División bareiní. El Khadiliya se encuentra disputando en la actualidad su segunda temporada en la máxima categoría de este deporte en Baréin, donde ahora mismo está rindiendo a un nivel increíble, ya que está instaurado en la tercera posición de la Liga, a tan solo tres puntos del segundo clasificado, el Manama, y ya alejado del Al-Riffa -rival del Córdoba durante el próximo lunes- a ocho puntos. Aun así, el equipo bareiní está cuajando una gran campaña regular gracias a sus cuatro victorias, tres empates y únicamente dos empates, logrando anotar once tantos y tan solo encajando cinco. Por ello, será una buena primera piedra de toque, aunque la incertidumbre que genera una competición no conocida por el fútbol español hace que el nivel real del conjunto del Golfo Pérsico sea incierto.