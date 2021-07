El duro desafío de resurgir

En un descenso es muy difícil sacar cosas positivas. Una categoría más baja para según qué club podría significar su desaparición en un futuro a corto plazo e incluso que decenas de empleos sean destruidos. El mundo del deporte otorga mucho retorno económico a las ciudades y genera una actividad relevante en varios sectores. Por ello, es importante que Córdoba tenga clubes en la élite de sus respectivos ámbitos como han logrado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en fútbol sala, el Ángel Ximénez de Puente Genil en balonmano o el Cajasur Priego en tenis de mesa. Sin embargo, el deporte rey a nivel español y prácticamente en la zona europea es el fútbol y dicha provincia andaluza tiene un excesivo déficit en esta disciplina. Y es que el Córdoba CF ha asegurado su participación en la cuarta categoría, igualando su peor resultado histórico a nivel deportivo. Gracias a esto, los cimientos de esta entidad deben ser sólidos para conseguir volver lo antes posible e imitar lo ocurrido en ciudades como Oviedo, Castellón o una Granada que ahora disfruta de un equipo que ha participado en la Europa League, segunda competición más importante en el continente europeo.

Primeramente, el Real Oviedo ha acabado la presente temporada con 52 puntos en la Liga SmartBank. El cuadro asturiano ha ocupado la décimo tercera posición en la tabla clasificatoria y con seis puntos de ventaja con respecto al descenso a Primera RFEF. Una buena campaña que han cuajado los chicos de José Ziganda y más si se tiene en cuenta dónde estaba la entidad hace apenas trece años. El conjunto ovetense participó en la anterior Tercera División en el curso 2008-09, cosechando hasta cuatro años en la cuarta categoría del fútbol español a lo largo del siglo XXI. Los carbayones descendieron deportivamente y administrativamente desde Segunda División hasta Tercera en el año 2003 cuando ya sin posibilidades perdieron ante el Levante UD (1-2). Aun así, poco a poco fueron luchando en las divisiones más modestas hasta llegar a la actualidad. Y es que el Real Oviedo ha cosechado hasta tres ascensos en menos de doce años y ha sufrido un auténtico vaivén de emociones, luchando en el año 2001 por no descender desde Primera División. Aun así, ahora se encuentra en una situación estable, preparando una nueva temporada en el fútbol profesional.

Por otro lado y a pesar de que en los últimos años sus temporadas se han contado por no profesionales, el Castellón vuelve a descender a la tercera categoría del fútbol español después de disfrutar de la Segunda División durante un curso muy atípico. Y es que los chicos dirigidos por Sergio Escobar han encadenado cinco derrotas y siete encuentros sin conocer la victoria en el último tramo liguero, principal hándicap para participar la próxima campaña en Primera RFEF, aunque esta situación es mucho más positiva que la sufrida en los últimos diez años. La entidad castellonense ha cuajado siete años seguidos en la antigua Tercera División. Unos resultados trágicos para un equipo que ha logrado jugar la Primera División un total de once veces, aunque lo ocurrido en las últimas temporadas le ha relegado a ser un plantel que esté luchando por subir a Segunda División. Aun así, el objetivo durante el futuro a corto y medio plazo es consolidar al equipo en el fútbol profesional para conseguir así ascender a la máxima categoría en un tiempo no muy largo.

Mientras tanto, hay un club andaluz que ha resurgido de sus propias cenizas y se ha convertido en un auténtico referente a nivel europeo. Y es que el Granada CF ha conseguido acabar la presente temporada como noveno clasificado de la máxima categoría del fútbol nacional y ha llegado a los cuartos de final de la Europa League ante un Manchester United que fue eliminado en la gran final frente a un Villarreal que se alzó con la corona europea. Esta gesta de la entidad nazarí tiene aún más mérito si se contempla dónde estaba hace prácticamente 20 años. El club granadino descendía a Tercera División en la pasada temporada 2001-02, cosechando su peor resultado histórico durante cuatro campañas consecutivas donde no conseguían ascender a Segunda División B de vuelta. Tras conseguir el ansiado puesto en la tercera división de este deporte a nivel español, el Granada siguió en su particular lucha hasta que, después de tres cursos en Segunda, ha conseguido consolidarse en Primera, siendo uno de los equipos más referentes en el panorama nacional, objetivo que busca el Córdoba con un proyecto a medio o largo plazo en su próxima participación en Segunda RFEF.