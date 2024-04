Silbon, nuevo patrocinador oficial del Córdoba CF

El Córdoba CF tendrá un nuevo apoyo de aquí a final de temporada. El conjunto blanquiverde ha dado a conocer al nuevo patrocinador principal deportivo de cara al final de temporada. No será otro que la marca textil cordobesa Silbon, quien pondrá su sello en el frontal de la elástica cordobesista para lo que resta de curso, es decir, para los ocho partidos restantes de la liga regular y, en caso de que fuera necesario, para un hipotético play off. El propio Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado de la entidad, ha insistido en que el acuerdo es “hasta el 30 de junio de esta temporada” y que “no hemos hablado de la próxima. El año que viene puede ser otro mundo y ya habrá tiempo de sentarnos”.

Asimismo, ha expuesto que han “trabajado mucho”, y que, aunque “se ha cocinado el plato bastante rápido”, lo cierto es que “no ha sido fácil, pero ha sido divertido”. De este modo, “los dos entendimos que teníamos que estar unidos en esta temporada que esperamos que sea histórica para el club, para la ciudad y para la provincia”. Igualmente, el CEO cordobesista ha subrayado que para “el frontal de la camiseta solo había dos opciones, o estaría limpio o sería una empresa cordobesa, no he valorado otras opciones”, puntualizando que han tenido “ofertas incluso más elevadas que la que hemos firmado con Silbon, pero no lo hemos aceptado. Tenía que ser una empresa cordobesa y cordobesista”, ya que “teníamos que mantener los valores que estamos transmitiendo” y “Silbon encaja perfectamente con todo eso”.

Así, la misma irá en el pecho de la primera equipación de color negro, mientras que en la segunda y la tercera sí que se adaptan a la tonalidad de la prenda, es decir, verde y granate respectivamente.

Por su parte, Pablo López, CEO de Silbon, ha querido recordar que la empresa ya era patrocinadora del Cordoba CF “antes de hoy, pero hemos dado un paso adelante importante. Es una apuesta que me hace especial ilusión, me siento cordobesista y la emoción de ver el logotipo nuestro en la camiseta del Córdoba es una ilusión enorme para todos nosotros”, al tiempo que resalta que “sabemos que el Córdoba tiene unos retos complicados de aquí a final de temporada, que está en el sitio que quería estar y esperamos estar juntos en estos éxitos y que se convierta en una camiseta histórica”. Finalmente, al ser cuestionado por la posibilidad de vestir al Córdoba CF el próximo año, reconoce que “no es un melón que se haya abierto”.