Semana larga y clave: el Córdoba CF, a subsanar errores

Tras un debut agrio en su vuelta a LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF afronta ahora una larga e importante semana en la que buscará resarcirse y mejorar en los puntos claves de cara a su segundo duelo liguero. Será, además, una semana extraña parar los blanquiverdes, toda vez que volverán a competir en lunes y, tras debutar el pasado viernes, tendrán 9 días para seguir mejorando tanto física como tácticamente. Un periodo valioso para Iván Ania y los suyos, pero más aún si cabe para la comisión deportiva, que sigue trabajando a destajo de cara a completar una plantilla que aún presenta ciertas carencias.

Por lo pronto, en lo deportivo ya avisaron tanto Iván Ania como Adrián Lapeña en sus declaraciones al término de la derrota por 1-0 ante el CD Mirandés. Este primer duelo sirvió como 'novatada' para un conjunto califal que desplegó un buen juego, pero pecó de inocencia en ambas áreas, y eso, en esta categoría, te acaba costando tan caro como tres puntos. Por lo tanto, el primer punto a mejorar es ese mismo: mejorar la contundencia en ambas porterías, asegurando más si cabe en defensa, y buscando finalizar de manera más acertada para mejorar el porcentaje goleador. Por ello, el preparador asturiano ha preparado una semana de sesiones a puerta cerrada donde la plantilla tan solo disfrutará de descanso el miércoles.

Mientras tanto, Iván Ania espera con ganas la vuelta de dos de sus lesionados: Kuki Zalazar e Isma Ruiz. Sin embargo, todo hace indicar que el técnico ovetense no podrá contar, al menos por el momento, con el joven mediapunta uruguayo. Y es que, tal y como ha adelantado el medio digital CordobaDeporte, Kuki Zalazar estará de baja, al menos, hasta el próximo mes de septiembre. Por lo tanto, esta circunstancia se suma a la buena impresión que ha dejado Jacobo en sus primeros minutos como blanquiverde para poder presagiar que el '10' seguirá sumando galones estas próximas semanas. Eso sí, Ania espera la vuelta de un Isma Ruiz que llegó entre algodones, pero al que este periodo de 9 días entre sendos duelos le vendrá de perlas para volver al cien por cien.

Antonio Casas y su enquistada salida condicionan el mercado

Por otro lado, mientras que en el verde se sigue mejorando para sumar los primeros puntos de plata en esta temporada 2024-25, la comisión deportiva encabezada por Antonio Fernández Monterrubio y Juan Gutiérrez 'Juanito' sigue trabajando en peinar el mercado en busca de puntales diferenciales que completen una plantilla que, por ahora, sigue coja en su lateral zurdo y en su extremo derecho. Nombres han sonado muchos, como es el caso de Lago Junior, cuyo interés por parte del Córdoba CF ha revelado CordobaDeporte estas últimas horas.

Sin embargo, la situación de Antonio Casas no avanza, y ello condiciona el tramo final de un mercado en el que el Córdoba CF busca también apuntalar su delantera en caso de que se confirme la salida del ariete rambleño. Como ya es sabido, la situación sigue enquistada, toda vez que la oferta realizada por el Río Ave no satisface las peticiones blanquiverdes. Desde medios portugueses se consideró la idea de que el club luso había desestimado su fichaje, pero fuentes cercanas al jugador afirman que no existe constancia oficial de que Río Ave se haya retirado de las negociaciones.