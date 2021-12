El Recre condena los disturbios ocasionados por los ultras en Córdoba

Las reacciones no han tardado en llegar y de manera comprensible. En la mañana del miércoles, hasta una docena de patrullas de la Policía Nacional y de la Local de Córdoba han custodiado en la zona del Balcón del Guadalquivir a un grupo de ultras del Recreativo de Huelva. Estas personas habían comenzado a provocar una serie de disturbios en la zona justo antes del inicio del partido entre el conjunto onubense y el Córdoba CF B. Los actos que han ocurrido en una calle cercana al Estadio Municipal de El Arcángel protagonizados por este grupo ultra del Recreativo de Huelva han sido condenados por una afición y otra, pero los representantes institucionales tampoco han querido faltar a este gesto. Una vez que la Policía Nacional ha confirmado que a todos los aficionados identificados se les ha prohibido el acceso al estadio, no han sido pocas las reacciones a través de las redes sociales a este suceso.

Por un lado, el club onubense y la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva han emitido un escrito condenando los actos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Municipal El Arcángel donde incluso hasta una persona ha tenido que ser trasladada al hospital Reina Sofía de Córdoba con las costillas rotas. Primeramente, la entidad decana del fútbol español "lamenta profundamente" estos altercados. "No representan a nuestra afición, querida y respetada en todos los campos de España y que viene trabajando desde hace décadas por el hermanamiento con otras aficiones, y muy especialmente la del Córdoba".

Mientras tanto, el organismo federativo que regula todas las peñas relacionadas con el Recreativo de Huelva también ha condenado estos altercados, sabiendo que muchos de sus aficionados hoy tenían su particular hermanamiento con otros grupos peñísticos cordobeses. "Desde la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva rechazamos los lamentables hechos acaecidos en los prolegómenos del partido del Recreativo de Huelva y el filial del Córdoba CF. Somos una afición hermanada con la del Córdoba CF y esa gente no nos representan", admite el escrito. Por su parte, los numerosos hinchas del club onubense que se han dado cita en la capital califal han disfrutado de un día junto a otros aficionados blanquiverdes como el acto vivido con la Peña Sentimiento Blanquiverde donde las risas y la pasión por el fútbol no ha faltado, aunque haya cierto sector que haya querido realizar este tipo de altercados en la previa del choque.