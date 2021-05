Goleada histórica para seguir vivo

Mayores goleadas del Córdoba CF como visitante en partido oficial

—1955/56: 0-5 vs Don Benito (Promo 2ª)

—1993/94: 1-6 vs Estepona (2ªB)

—1998/99: 0-5 vs Moralo (2ªB)

—2005/06: 0-5 vs Díter Zafra (2ªB)

—2020/21: 0-5 vs B. Linense (2ªB) https://t.co/D4ldfIuuxL