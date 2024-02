Así queda la plantilla del Córdoba CF para el resto de la temporada en Primera RFEF

Tratar de no bajar las fuerzas en busca de una oportunidad para tratar de ascender nuevamente al fútbol profesional. Estar presente durante la próxima temporada en Segunda División es el principal objetivo para un Córdoba CF que está demostrando que con una plantilla corta es capaz de estar entre los equipos cabeceros del Grupo II de Primera RFEF, pero, sin embargo, los refuerzos eran más que necesarios en un tramo de la campaña regular en el que tanto las lesiones como las sanciones han mermado las posibilidades de componer un once titular con nivel para un técnico Iván Ania que tiene a las incorporaciones que quería.

Por un lado, hay que poner especial énfasis a las bajas de un Córdoba CF que antes de empezar la ventana de fichajes ya sabía que un pilar fundamental en la plantilla no iba a poder continuar a las órdenes del entrenador ovetense. Y es que el segundo desvanecimiento en menos de un año de Dragisa Gudelj dejaba un panorama poco esperanzador para su futuro a corto plazo. La situación del jugador serbio-neerlandés ha cambiado radicalmente, acordando con la entidad blanquiverde su baja médica hasta final de temporada y dejando su ficha no sub 23 libre para la incorporación de un central de garantías.

Asimismo, el apartado de bajas quedó zanjado después de que Cristian Delgado consiguiera acomodo en Segunda RFEF de la mano del CD Numancia. El centrocampista algecireño llegó a Soria en calidad de cedido por parte del Córdoba CF después de que a lo largo de la primera vuelta no consiguiera los minutos necesarios para continuar con su proyección. De hecho, su futuro seguirá ligado a la entidad blanquiverde a partir de la próxima temporada.

Por ello y una vez analizada a la plantilla, la comisión deportiva decidió que las incorporaciones para este mercado invernal fueran, como mínimo, dos futbolistas: uno en la zona de la defensa, mientras que otro para intentar dar apoyo tanto a la mediapunta como al carril diestro, hasta la fecha solamente ocupado por Christian Carracedo. Gracias a esto, la parcela especializada en las incorporaciones volvió a peinar la situación de varios jugadores y encontró nuevamente con que Álvaro Leiva tampoco estaba teniendo la continuidad oportuna en el Osasuna Promesas, por lo que el técnico Iván Ania dio su visto bueno para su fichaje en calidad de cedido hasta junio.

Aun así, quedaba la guinda para dejar cerrada completamente la defensa gracias a la intromisión de un Matías que ha dejado claro su solvencia por si el primer equipo blanquiverde así lo necesitase. Sin embargo, el objetivo era claro: ocupar la ficha no sub23 libre para un central y finalmente la comisión deportiva consiguió firmar a un José Antonio Martínez, zaguero con experiencia en Primera División y con una larga trayectoria a sus espaldas. Por tanto y gracias a estos movimientos, la plantilla se mantiene corta, aunque más compensada que lo visto durante el pasado verano.

Así las cosas, la plantilla del Córdoba CF para el resto de la temporada queda compuesta por: Carlos Marín, Lluís Tarrès, Calderón, Iván Rodríguez, Carlos García, José Antonio Martínez, Lapeña, Albarrán, Adri Castellano, Diarra, Álex Sala, Recio, Isma Ruiz, Simo, Adilson, Kike Márquez, Álvaro Leiva, Carracedo, Kuki Zalazar, Antonio Casas y Alberto Toril. Una escuadra corta, tal y como buscaba la comisión deportiva con el objetivo claro del ascenso a Segunda División. El tiempo dictaminará si esta meta es real o no para los califas.