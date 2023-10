Así queda la clasificación del Córdoba CF tras la décima jornada en Primera RFEF

Una nueva jornada positiva para los chicos dirigidos por Iván Ania y no solo por su resultado particular, sino que por lo que ha ocurrido en el resto de duelos del Grupo II de Primera RFEF. En primer lugar, el Córdoba CF ha logrado una crucial victoria ante el Recreativo de Huelva merced al espectacular tanto de Alberto Toril, pero la importancia de este gol incrementó después de ver que el conjunto blanquiverde finaliza la décima jornada de la temporada regular a tan solo dos puntos del play off con un partido menos que sus perseguidores. Además, tanto Ibiza como Castellón también conocieron la derrota por primera vez en el curso liguero y compacta algo la zona noble con los contendientes a esos tres primeros puestos.