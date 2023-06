El plan de Monterrubio: ambición sobre el verde y con el ascenso como “primer objetivo”

A escena por vez primera el nuevo consejero delegado del Córdoba CF. Había cierta inquietud en torno a los tiempos que está manejando el conjunto blanquiverde sobre la toma de decisiones de la configuración del nuevo proyecto, y precisamente por eso ha querido comparecer públicamente Antonio Fernández Monterrubio, nuevo CEO de la entidad, y quien ha hablado por primera vez en sala de prensa desde su aterrizaje en la entidad califa. De hecho, el propio dirigente ha expuesto que su comparecencia se debía que “había un cierta impaciencia”, resaltando que “han sido días frenéticos” y “quería tener un pulso más efectivo de la situación del club. De este modo, ha estado ”conociendo a todos los empleados, personas del entorno del club, personas relevantes de la ciudad“, antes de comenzar mandando un mensaje de ”tranquilidad a los aficionados, de ilusión“, pues no viene ”a un club de Primera RFEF, sino a un proyecto profesional que actualmente está en Primera RFEF“.

Monterrubio, sobre la dirección deportiva: "Juanito y Raúl Cámara siguen en el Córdoba CF"

Asimismo, ha expuesto que le “apasiona” y le “ilusiona” llevar “este proyecto al futbol profesional, ese es el objetivo. Por ciudad, afición, estadio, este club es de Segunda División medio alto”, subrayando a su vez que “la propiedad ha hecho una apuesta firme y la idea sigue siendo llevar este club al fútbol profesional”.

Proyecto deportivo del próximo curso

“Estamos definiendo el proyecto. Es mi máxima responsabilidad, esto lleva unos parámetros económicos que serán similares a los de la temporada pasada en cuanto a gasto total. Es un proyecto deficitario, pero yo considero que tiene que haber mayor parte de recursos en el verde, lo que corresponde al primer equipo. No nos garantiza nada, pero nuestras posibilidades serán mayores.

Ese es el modelo profesional y sostenible al que queremos llegar, la idea es empezar ya a trabajar en el modelo para estar preparados. La propiedad aprobará ese modelo cuando esté preparado“.

Deficiencias o necesidades a cambiar

“Me he encontrado un club un poco desordenado, sin una línea clara de qué hacer. Creo que debemos ser mucho más eficientes en el trabajo, mucho más rigurosos, mucho más exigentes. No todo es negativo, he encontrado gente con ganas de trabajar, que le duele el Córdoba CF, que quiere sumar y puede funcionar si buscamos la eficiencia de trabajo en equipo.

Tenemos que cambiar algunas formas de trabajar. Si hoy estuviéramos en el fútbol profesional, no podríamos competir. Somos un club con un deficit muy importante. La Ciudad Deportiva es un coste muy importante para el club, y no lo podemos cambiar para esta temporada ni para la siguiente. Trabajamos para invertir todos los recursos posibles en lo deportivo“.

Continuidad de González Calvo

“Javier (González Calvo) es consejero y la decisión de su continuidad depende de la propiedad y del propio Javier. Yo soy el máximo responsable en la toma de decisiones del club, pero a partir de ahí me debo a un consejo de administración”.

Femenino y cantera

“(El femenino) va a seguir. Estamos evaluando qué supone la pérdida de categoría. No soy capaz de concretar nada más sobre el presupuesto, pero no está sobre la mesa prescindir del femenino o quitar recursos a la cantera. La cantera debe ser un pilar básico para este club.

Le he transmitido a la dirección deportiva que la cantera va a ser un pilar importante. Hay que abrir canales de llegada al primer equipo. Un chico que esté en el filial tiene que ver que hay opciones reales de llegar al primer equipo, eso es básico para atraer talento. Vi al filial contra el Getafe y los chicos compiten. Vamos a intentar mejorar esa captación y que dos o tres jugadores puedan estar con el primer equipo todas las temporadas“.

Búsqueda de director general

“No hay un prioridad ahora mismo de búsqueda de personas para unirse al club. A medio/largo es posible conforme a cómo vayamos creciendo, es posible que se incorporen personas en distintas áreas. Todo dependerá de nuestra capacidad económica.

Hay un equipo que empieza a funcionar, necesito más tiempo, pero las impresiones son buenas. La gente está entendiendo las líneas de trabajo. No quiero desviar recursos hacia un sitio salvo que haya una necesidad imperiosa. Vamos a intentar ampliar recursos, estamos en Primera RFEF y no es fácil, pero vamos a intentarlo“.

Presupuesto del primer equipo

“El que me gustaría ya sé que no va a poder ser. En el fútbol profesional se dedica entre el 60% y el 70% del presupuesto, que estaría incluido el filial. El Cordoba CF actualmente ronda el 35%, estamos lejos. El objetivo de esta temporada es recortar y empezar a subir ese porcentaje. Si sumáramos el filial sería mayor, pero estamos lejos de ser competitivos. El club tiene una estructura pesada, recursos que en otros clubes no están o están en menor medida, aquí tienen un coste. Hay cosas que podremos cambiar para la siguiente temporada y otras que no. La idea es acercarnos lo antes posible a ese 60%”.

Perfil del nuevo entrenador

“Hemos hablado y hemos mantenido reuniones con muchos entrenadores. Algunos los he visto en prensa, otros no. He hablado y me he reunido con entrenadores que no son objetivo del Córdoba CF en estos momentos porque quiero conocer su opinión sobre el perfil de entrenador que necesitamos. Ha habido varias reuniones de trabajo para exponer nuestro proyecto, y que ellos nos expongan su visión y cómo lo afrontarían. Estamos buscando un entrenador y un entrenador con el perfil del Córdoba CF. Puede haber entrenadores que lo hayan hecho muy bien en otros sitios, pero quizá no sea nuestro perfil. No ha habido ninguna negociación formal con ningún entrenador. Hemos tanteado dónde se podían mover económicamente los entrenadores para saber cómo está el mercado. Es una decisión de tantísima trascendencia, que no quiero prisas. Los tiempos los va a marcar el Córdoba CF. Cuando lo tengamos claro y estemos en consenso de que esta persona reúne las características, iremos a por él al 100%, pero tenemos que estar convencidos de que sea la persona idónea.

No hemos entablado ninguna negociación formal con ningún entrenador. No tendría problema en decir si lo hubiéramos hecho y no hubiera salido. Buscamos un técnico moderno, que compita cada duelo, que tengamos ritmo, con una metodología clara, capaz de presionar en bloque alto, que sea un equipo dominador, un entrenador exigente. Capaz de manejar la presiona a la que se va a ver sometido en este proyecto.

No queremos que se alargue mucho el tema del entrenador, pero no tenemos una fecha límite. En el momento que encontremos el perfil y estemos convencidos de que es la persona idónea, iremos a saco. Nos hemos reunido con muchos entrenadores. Unos han salido en medios y otros no. Hemos tenido reuniones no para traer al entrenador, pero sí para conocer y definir el perfil y nos ayudan. No puedo decir nombres“.

Principal objetivo

“El ascenso es el objetivo del club. Todos lo sabemos y los que vengan lo van a saber”.

Funcionamiento del club

“Hablo con Faisal prácticamente diariamente. Me encuentro muy cómodo trabajando con él. Las decisiones las tomo yo y él me está apoyando en todo. Es normal que la propiedad quiera estar informada de las cosas que hacemos y yo no tengo ningún problema en reportarle las decisiones que tomamos”.

Recortes en distintas áreas y Ciudad Deportiva

“Vamos a intentar eliminar gasto en áreas que no tienen una incidencia directa en el resultado deportivo y que ese gasto pueda ir al área deportiva. Vuelvo al tema de la Ciudad Deportiva, donde hay unos costes de mantenimiento y que no podemos prescindir aunque nos gustaría, pero considero que hay otros que creo que sí son prescindibles.

A la Ciudad Deportiva, a día de hoy, le veo deficiencias. No solo se trata de tener los campos de césped, que los tenemos, pero necesitamos más cosas para generar ese entorno profesional, de exigencia, de compromiso. La Ciudad Deportiva actual no nos la puede dar y está encima de la mesa que busquemos alternativas a corto o medio plazo para cubrir todas nuestras necesidades deportivas y entorno de trabajo“.

Cesión del estadio

“Es el segundo gran objetivo tras el ascenso. La propiedad quiere hacer una fuerte inversión en el estadio. Dependemos de un estudio técnico y de eso dependerá el futuro del proyecto, que vaya en una dirección u otra y con unos costes u otros. Hay máxima colaboración entre el Ayuntamiento y el Córdoba CF para el desarrollo de este proyecto. Esto es un proyecto de ciudad, que lidera el Córdoba pero que es de ciudad. Es el segundo objetivo estratégico. El tercer objetivo se llama Ciudad Deportiva y el cuarto, que es transversal, es que debemos construir un modelo eficiente y sostenible”.

Campaña de abonados

“Vamos a iniciarla el 3 de julio, lo tenemos básicamente preparado. No teníamos prisa en empezarla. La campaña va a ir más despacio por la situación deportiva, pero estamos confiados en que la respuesta de los cordobesistas va a ser brutal como ha sido siempre. Vamos a conseguir ilusionar a los aficionados, y estoy seguro que hay un porcentaje altísimo que se suma a la causa con decirles poco. Y si hay que decirles algo queremos que vean esa ambición con el trabajo”.

Reunion con la RFEF

“Hemos tenido contactos telefónicos, pero no he podido reunirme. Estamos valorando distintos factores internamente, pero quiero saber la posición de la Federación Andaluza. Tenemos más o menos clara nuestra preferencia a falta de que se resuelva el play off, y defenderemos nuestra postura”.

Exposición en los medios

“El consejero delegado no debe tener una exposición constante en los medios, creo que puede perjudicar. Cuando haya temas trascedentes, yo estaré y compareceré. En presentación de jugadores, entrenador, campaña de abonados. Tiene que haber un motivo para yo comparecer. Los que tienen que hablar son los jugadores y el entrenador”.

Composición del consejo

“Tenemos una reunión convocada, estamos a la espera del posible nombramiento de Jesús (Coca). Y en esa reunión decidiremos si ellos van a seguir. En esa reunión definiremos cómo quedan sus funciones”.

Retraso en las nóminas

“Todo el personal está al día. Hemos tenido pequeños retrasos. No me gusta nada la situación y vamos a trabajar en que no vuelva a producirse. Los compromisos que tenemos debemos solventarlos. Espero que no se produzcan en el futuro.

Mensaje a la afición

“He visto frases en el himno que me ayudan a transmitir el mensaje que quiero. La verdad en el césped. Luchar para ganar tiene que ver con la competitividad, con pelear, ganar duelos. Y vivir para soñar, creo que para que las cosas se hagan realidad, primero hay que soñarlas”.