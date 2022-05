El pitido final

Una temporada que termina. Es cierto que el Córdoba CF, por historia y solera, no debería haber caído nunca a la cuarta categoría del fútbol español, pero eso no quiere decir que no haya participado en esta división de manera inmerecida. La entidad blanquiverde consumó el fracaso deportivo a lo largo de la campaña pasada, aunque este paso hacia atrás ha sido aprovechado para asentar las bases del proyecto y volver a conectar con una afición que está deseando que comience el próximo curso. Sin embargo, el presente aún no permite distracciones y el cuadro dirigido por Germán Crespo viaja este domingo hasta territorio malagueño para enfrentarse al Vélez CF que tampoco se juega nada aparentemente. Aun así, el conjunto califa tiene el reto de convertirse en el mejor visitante al finalizar el encuentro en el Vivar Téllez.

En efecto y tal y como adelantó la edición digital de CORDÓPOLIS a lo largo del miércoles, el Córdoba CF llega a esta última jornada del Grupo IV de Segunda RFEF con la posibilidad de ser el mejor visitante de toda la tabla clasificatoria. La entidad blanquiverde jugará como visitante al igual que el Mérida -segundo equipo en esta estadística con los mismos puntos que los califas- y el Cacereño -con dos puntos menos que sus rivales- en esta última cita de la temporada. Por un lado, los de Germán Crespo se medirán al Vélez CF en un duelo donde el conjunto malagueño ya no tiene opciones de entrar al play off de ascenso a Primera RFEF, mientras que el conjunto emeritense hará lo propio ante un descendido filial de Las Palmas. Por su parte, el Cacereño se verá las caras ante el Ceuta y debe ganar al plantel ceutí y esperar que tanto Córdoba como Mérida salgan derrotados de sus respectivos encuentros, aunque la escuadra emeritense le vale ganar su choque y que los cordobesistas no dobleguen al Vélez.

Sin embargo, conseguir este hito no será nada fácil, ya que, como viene siendo habitual, las ausencias marcarán una vez más el once que el técnico nazarí pueda desplegar sobre territorio malagueño. A las ya conocidas bajas de Samu Delgado y Álex Meléndez, se unen José Ruiz, Ekaitz Jiménez, Miguel de las Cuevas y Julio Iglesias, mientras que Álex Bernal no entrenó en la jornada de ayer con permiso del club. Por lo tanto, Germán Crespo se verá obligado a volver a mirar hacia el filial para completar la convocatoria. Aun así y según la comparecencia producida a lo largo del viernes, para Crespo significará “más que un premio, se ha contado con estos jugadores y, por cómo se ha dado el año, algún jugador merecía algunos minutos más como Ale Marín, pero siempre hemos mirado un poco por el filial. Estamos contentos con ellos, con lo que están aportando en estos días y contaremos con algunos de ellos”.

Por su parte, el Vélez CF ha conseguido el objetivo de asentarse en la cuarta categoría del fútbol español, aunque, según como ha sido su rendimiento conforme las jornadas han pasado, ha sabido finalmente a poco. El conjunto veleño llegaba a estas últimas citas del campeonato regular con la oportunidad clara de clasificarse para el play off de ascenso a Primera RFEF y su rendimiento así lo mostraba, con una segunda vuelta muy regular en cuanto a resultados se refiere. En cambio, la racha negativa en los últimos tres partidos ha provocado que llegue a este encuentro sin nada en juego. Aun así, el plantel malagueño quiere ser el tercer equipo -segundo sobre el terreno de juego- en ganar a una de las mejores escuadras del fútbol español teniendo únicamente en cuenta las estadísticas de este curso regular.