Peña La Internacional CCF, el lugar de los cordobesistas de todo el mundo

La pasión por un deporte o un equipo en concreto puede traspasar fronteras. La globalización hace que un ciudadano de un sitio determinado pueda hacerse simpatizante de un club que no es ni siquiera de su país. Aun así, también hay aficionados que tienen que desplazarse a cientos y miles de kilómetros de su hogar, lejos para seguir la actividad diaria de tu hobbie favorito, pero eso no es excusa. Hay decenas de cordobeses y cordobesistas que no pueden ir a El Arcángel cada dos semanas por diversos motivos, siendo su actual ubicación muy lejana para animar a los suyos. Sin embargo, compartir emociones con los tuyos, ya sea de manera presencial como telemática, hace crear vínculos de amistad muy fuertes, cosa que ha provocado la creación de un grupo muy cosmopolita.

Y es que ha surgido la peña La Internacional CCF, un grupo de aficionados cordobesistas desde otras partes de la geografía española e incluso de varios países que comparten su pasión por el Córdoba CF. Su presidente, Javier Gimeno, ha atendido a Cordópolis para explicar cómo surge una idea que ha tenido una gran aceptación en los últimos días. “La historia es un poco larga. Mario Barrado -uno de los actuales socios- y yo nos conocíamos porque vivíamos en Madrid. Coincidimos en Alcorcón con otro amigo que vive en Cataluña y ahí organizamos el primer viaje que fue a Mallorca para ver el Atlético Baleares - Córdoba CF. A partir de ahí comenzó a surgir la idea porque también nos juntamos con Paco, un hombre que venía de Múnich. Ahora que estoy en Cantabria, pues nos juntábamos una persona de ahí, una de Cataluña, otra de Córdoba y también de Múnich. Fue un poco extraño pero a la vez muy guapo. De muchos sitios y solo juntarnos para ver al Córdoba CF”.

Ese duelo en territorio mallorquín fue un punto de inflexión para un grupo de personas que querían crear una asociación para cordobesistas desperdigados por todo el mundo. “Creo que hay bastantes”, admite un Javier Gimeno que, a partir de ese encuentro, también pudieron organizar otro viaje para estar presentes en Castellón. “La pareja de Mario es italiana y también hay otra chica de la peña que es portuguesa. Entonces dijimos: ”vamos a crear una peña“”, aunque también fue objeto de debate el nombre de este grupo. “Estábamos pensando en algo nacional, pero al ver que ya había gente de distintos sitios del mundo, pues dijimos que tenía que ser algo de internacional. Era un poco ambicioso, pero al final hay cordobesistas por todo el mundo”.

Y así se conformó la peña La Internacional CCF donde actualmente son 30 socios y con ganas de crecer, ya que hay personas interesadas que se van a seguir uniendo de países como Reino Unido. Aun así, el techo de abonados a este grupo aún no tiene techo. “Me llegaron bastantes mensajes de amigos que habían escuchado la peña y estamos ampliando fronteras. Ahora se nos ha sumado uno de las Islas Canarias, también tenemos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León... Estamos desbloqueando el mapa. Vamos a tener por todos lados” y las expectativas, como debe ser, son altas. “Hemos hecho un proyecto complicado y cada uno de una punta de España o de Europa. Ojalá que sigamos creciendo. Va a ser muy bonito para la gente que vive fuera”.

Por tanto, un grupo que se ha ideado para compartir la misma pasión, que no es otra que el Córdoba CF. Un gesto fraterno entre aficionados cordobesistas de distintos sitios del mundo. Ahora, el paso sigue en ser una peña oficial del club blanquiverde, cosa que ocurrirá en pocas semanas o incluso días. Por tanto, La Internacional CCF se unirá a la asociación peñística de una entidad califal que sigue consiguiendo adeptos, más aún después del rendimiento deportivo que está mostrando en la presente temporada.