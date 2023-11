Las opciones de Iván Ania para formar un nuevo once en el Córdoba CF

Un equipo que poco a poco está creciendo conforme las jornadas siguen pasando y que ahora se está convirtiendo en un referente tanto por juego como por resultados, sobre todo en lo que a El Arcángel se refiere. Tras la gran imagen mostrada en La Rosaleda en el empate ante el Málaga CF, el Córdoba CF vuelve al coliseo ribereño este mismo domingo para enfrentarse a un AD Ceuta que parece que ha superado una racha complicada después de vencer al Real Murcia durante el fin de semana pasado. Aun así, la línea ascendente del cuadro blanquiverde es clara, aunque las sanciones serán nuevamente protagonistas en el once de Iván Ania.

Y es que una de las polémicas en el inicio de temporada era que el técnico ovetense no varió los titulares en exceso con respecto a la anterior temporada, donde la debacle a lo largo de la segunda vuelta no permitió luchar por el ascenso a la categoría profesional ya sea por promoción directa o vía play off. Aun así, las incorporaciones del Córdoba CF se han ido adaptando al entorno blanquiverde y ahora luchan por un puesto en el once, aspecto, unido a las sanciones y lesiones, que hace que Iván Ania tenga varias opciones sobre la mesa para componer la mejor escuadra posible el próximo domingo.

Por un lado, tanto en la portería como en la defensa, a no ser que ocurra algo en forma de lesión en los últimos días de la semana, no habrá cambios, ya que tanto Carlos Marín bajo los palos como la línea formada por Calderón, Lapeña, Gudelj y Albarrán ha mostrado la solvencia necesaria para mantenerse en el once esta jornada. Aun así, el centro del campo no corre la misma suerte. La baja de Diarra, único jugador en esta demarcación que ha sido titular en las diez primeras jornadas disputadas, merma mucho una sala de máquinas que todo hace indicar que será ocupada por Álex Sala, que volvería tras dos suplencias, e Isma Ruiz.

Asimismo, Carracedo seguirá partiendo como titular además de por no tener un competencia clara por el rendimiento mostrado en los últimos encuentros, donde se ha erigido como el máximo asistente del Córdoba CF. Aun así, las otras tres demarcaciones no tienen claro un futuro a corto plazo, ya que Kuki Zalazar está, en este momento, un paso por delante de Kike Márquez, mientras que Simo y Adilson luchan día a día por un sitio en el once, sin tener claro quién está por encima del otro. Esta lucha la viven diariamente también tanto Antonio Casas como un Alberto Toril que ha gozado de la confianza de Iván Ania en Málaga, aunque podría cambiar este mismo domingo ante el Ceuta.