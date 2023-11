Isma Ruiz: “El proyecto del Córdoba CF me tiene motivado”

Un futbolista que llegó para marcar las diferencias en el centro del campo y que poco a poco está ganándose un hueco en una demarcación superpoblada en la actual plantilla del Córdoba CF. El pasado mercado veraniego fue muy turbulento para la entidad blanquiverde, consiguiendo futbolistas con una gran capacidad en la medular que ha provocado que Iván Ania tenga muchas opciones para encarar los próximos partidos. Después de encadenar tres titularidades consecutivas y asentarse en la sala de mandos del cuadro califal, Isma Ruiz está comenzando a devolver la confianza mostrada por la institución cordobesa a base de buenos minutos y solidez en el juego. En la actualidad, su puesto en el once parece ya un hecho gracias, en parte, al talento demostrado a pesar de sus 22 años. Por ello y con varios partidos en el fútbol profesional a sus espaldas, el de Gójar atiende a CORDÓPOLIS en un momento de dulce y con ganas de plasmar su potencial este domingo en El Arcángel.

PREGUNTA. El Córdoba viene de Málaga, un ambiente espectacular, y de esos partidos que siempre gusta jugar.

RESPUESTA. Sí, la verdad que el Estadio de La Rosaleda es un escenario bastante bonito donde gusta disfrutar y la verdad que se nos dio bastante bien. Yo la verdad que he jugado varias veces ahí y es un escenario bonito donde el equipo demostró el valor que tenía, tuvimos mucha personalidad y muy contento, la verdad.

P. Antes de pasar con la actualidad y de hablar de tu situación en el Córdoba, me gustaría ir a tu inicios, ¿cómo empezaste a jugar este deporte?

R. Bueno, yo empecé de chiquito en un pueblo de Granada, donde me apunté y la verdad que decidí por el fútbol porque la pasión que mostraba y de ahí fui creciendo hacia adelante desde los 7 años hasta ahora.

P. Poquito a poco fuiste desarrollándote en varios equipos hasta llegar a las categorías inferiores de Granada.

R. Sí, la verdad que pasé por varios pueblos de Granada y al final me llamó el Granada, decidí ir y así fue.

P. Bueno, tu crecimiento futbolístico fue en el Granada, ¿no?

R. Sí, la verdad que fue en el Granada, en el equipo de mi ciudad, donde he estado varios años, si no recuerdo mal ocho, donde la verdad que he disfrutado bastante del fútbol y me he hecho como futbolista.

P. Hasta tal punto de que debutaste en Primera División, incluso en Europa League.

R. Sí, la verdad que fue un momento fantástico, no me creía ni donde estaba. Debutar en Europa League, en Copa del Rey, en la Liga, fue la verdad que un sueño cumplido.

P. Para un chaval tan joven, escalando tantos peldaños, ¿te dio vértigo o lo fuiste asimilando todo?

R. La primera sensación es de: “hostia, ¿dónde estoy?” Pero una vez que ya te adaptas al equipo, a las circunstancias, donde tengas que estar, pues se hace más cómodo.

P. También he leído que uno de tus mejores partidos con la camiseta de Granada fue ante el Atlético de Madrid. Primera titularidad, buena actuación y ganasteis.

R. Fue mi primer partido de titular en Primera División contra el Atlético de Madrid. Ahí los nervios dentro del vestuario me comían, la verdad, pero dije: “este es mi momento, tengo que aprovecharlo” y así fue. Fue una victoria y desde ahí fui creciendo poco a poco hacia arriba.

P. ¿Desde siempre has visto que tenías potencial en este deporte o fue una categoría o un año que dijiste: “yo puedo llegar lejos”?

R. Todo cambió cuando me llamó la selección andaluza. Ahí dije: “yo puedo llegar en este deporte”. Hasta me llegó a llamar la selección española. Ya sabía que me podía dedicar al fútbol. Me encanta mi día a día, es mi trabajo y así hasta ahora mismo.

P. Y de hecho has debutado en la sub-18, sub-19 y sub-20, que he visto por redes sociales una foto jugando contra Enzo Fernández frente a Argentina. Vestir la camiseta de La Roja debe ser un orgullo.

R. Sí, la verdad que una pasión y un orgullo vestir la camiseta de tu país representando España. Fue una sensación bonita, donde se disfruta al máximo, donde lo vives con el corazón y una experiencia que me llevo en mi carrera futbolística.

P. Tuviste la oportunidad con Diego Martínez en el Granada, pero una temporada después buscaste tu sitio en Segunda con el Ibiza. ¿Cómo recuerdas esa etapa del año pasado?

R. Cuando decidí salir del Granada, yo veía por mi bien futbolístico y salí cedido a un Segunda División, donde la verdad que la primera salida de casa siempre es difícil, pero bien. Una experiencia también bonita, donde creces futbolísticamente fuera de casa, también se aprende mucho.

P. Además que fue a Ibiza, que también es un escenario atractivo.

R. Sí, Ibiza es un escenario donde no viven tanto al fútbol a lo mejor como aquí en Córdoba, pero el tema futbolístico, muy bien.

P. Cuando ya volviste de Ibiza al Granada, buscaste ya más el abanico de Segunda División o Primera RFEF, y, de hecho, tuviste varias ofertas. ¿Por qué te decantaste por el Córdoba Club de Fútbol?

R. La verdad que tenía bastantes ofertas, pero al final me decanté por el Córdoba por la sensación que me transmitía el club, tanto por los directivos como el cuerpo técnico en general. Decidí que iban a apostar por mí y decidí, tanto yo como mi agente y mi familia que me apoyaba, de venir a Córdoba.

P. Tanto es así que el Córdoba CF te ofreció un contrato de tres años, algo no muy usual por aquí.

R. Este fue uno de los puntos donde yo aposté por el Córdoba, porque me firmaban tres años donde yo pienso que el Córdoba va a crecer hacia arriba, donde yo quiero crecer con el Córdoba. La verdad que es una oportunidad buena, donde puedo crecer, donde van a apostar por mí y así fue.

P. Además que eras una de las piezas más cotizadas del mercado por esa condición sub-23, que también al Córdoba le ha hecho mucha falta en este mercado.

R. Sí, la verdad que cuando yo firmé aquí por lo visto le hacía falta pero yo no vine con esa condición. Yo sabía que al equipo que yo fuera iba a tener difícil jugar.

P. No empezaste a jugar desde el inicio, pero si es verdad que has participado en casi todas las jornadas partiendo del banquillo hasta enganchar la racha de titularidades, cosa también que refleja la confianza de Iván Ania en ti.

R. La verdad que ha confiado en mí, donde las primeras jornadas no tenía muchos minutos de titular pero sí he participado en bastantes partidos. Ahora que me está poniendo más de titular pues agradecérselo y seguir esforzándome al límite.

P. Incluso has sorprendido a la grada. La mayoría de los aficionados cuentan ahora que el once de Iván Ania va a ser Isma Ruiz y diez más. Eso también es importante para tu confianza.

R. La confianza es mucho en el fútbol, si tú te adaptas bien y tienes la confianza al final sale todo, pero al final no me puedo conformar con ser titular, sino que yo quiero ser titular este, el que viene, y así sucesivamente.

P. ¿Cómo es el proyecto del Córdoba CF?

R. Bueno, un proyecto a priori bastante bonito y sobre todo con un objetivo que tenemos dentro del club. Es verdad que ahora mismo no se están dando los puntos, pero yo creo que vendrán los resultados gracias al juego. La Liga es muy larga y el proyecto a mí me tiene motivado.

P. Dentro de este proyecto hubo un giro por lo ocurrido el año pasado y ahora el vestuario ha cambiado, siendo mucho más joven. ¿Cómo es la relación ahí dentro? Parece que existe más unidad que el curso pasado.

R. En el grupo en general nos llevamos todos muy bien. Somos un equipo donde los compañeros nos llevamos muy bien entre todos. En línea general, el vestuario a mí me sorprendió cuando llegué porque me apoyaron, me acogieron muy bien y eso se lo tengo que agradecer a todos mis compañeros.

P. También dentro de ese vestuario hay una competencia y la más fuerte, de hecho, es en el centro del campo. Cinco jugadores para dos puestos. ¿Cómo lleváis esto?

R. Sí, al final es el puesto donde tenemos más jugadores es en el medio campo. El míster siempre decide lo mejor o lo que él vea conveniente. Un día le toca uno, un día le toca otro y la verdad que lo llevo bastante bien.

P. Hablando un poquito del rival de este domingo. Venís de una racha bastante buena y ahora viene el Ceuta, que es un rival bastante duro con un gran presupuesto dentro de la categoría. ¿Cómo ves el partido?

R. Venimos de una dinámica buena donde en Málaga es verdad que nos vamos con el sabor de los dos puntos menos, pero no nos podemos estancar solo en un partido, ya que ha comenzado la preparación en el siguiente y la verdad que al equipo lo veo muy bien. Estamos súper motivados por los tres puntos y tenemos que hacer un buen partido ante un gran rival como el Ceuta.

P. Sí, es verdad que se perdió dos puntos contra Málaga, pero, ¿creéis que ese partido por cómo se dio y por los superiores que fuisteis en La Rosaleda, puede ser un punto de inflexión para luchar por las tres o cuatro primeras posiciones?

R. Sí, claro. Ese punto a lo mejor a la larga se nota más porque todavía queda mucha Liga. Puede ser bueno para nosotros y un punto de inflexión donde si no se puede ganar el partido, es bueno empatarlo. La verdad que la sensación es muy buena del equipo, donde no nos venimos abajo y nada. La Liga sigue y nosotros hacia adelante.

P. Y ya la última, que es un poquito más personal. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?

R. Dentro de cinco años la verdad que ojalá me vea en Primera División, como todo el mundo quiere llegar a la élite. No sé en qué equipo la verdad, pero estar ahí arriba en la élite eso es lo más bonito del fútbol: soñar por llegar a ser futbolista de Primera División y conseguirlo.

P. Sería dos años después de cumplir tu contrato con el Córdoba, así que ojalá se renueve porque sería buena señal.

R. Ojalá fuera así con el Córdoba y eso significaría que el Córdoba está en Primera División.