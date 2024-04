Una victoria de prestigio y futuro

El objetivo más ambicioso cada vez está siendo más y más imposible debido a la racha espectacular que está cosechando el CD Castellón, pero este domingo en El Arcángel no se jugaban tan solo tres puntos, sino que la segunda plaza podría ser virtual para un Córdoba CF que recibía al Málaga CF y a su legión malagueña. Más de 2.000 aficionados de la Costa del Sol ocuparon una butaca de un reino califal que acogió a más de 19.000 espectadores en un duelo de aspirantes al ascenso, por una vía u otra, pero dos equipos que no deben ocupar nunca una categoría como la Primera RFEF.

Con respecto a lo puramente deportivo, un encuentro que ya en la previa se había catalogado como de play off y no decepcionó al respetable que se había acercado a El Arcángel. La tensión competitiva estaba presente entre dos equipos que, más allá de que el ascenso directo estaba muy lejos, luchaban por la segunda plaza, sobre todo después de conocer que el Ibiza no había conseguido vencer en El Maulí al Antequera. Aun así, el plan de partido no sorprendió a nadie, con un Córdoba CF mucho más dominador con el esférico, mientras que el Málaga CF esperaba su oportunidad a través de transiciones rápidas. De hecho, el conjunto malaguista se asentó más rápido sobre el verde cordobés y gozó de un acercamiento por medio de Roberto que probó un cabezazo que obligó a Carlos Marín a despejar a saque de esquina.

Sin embargo, el Córdoba CF no tardó en engrasar la maquinaria para llegar con peligro al área de Alfonso Herrero y encontró un puñal clave que es cierto que, a posteriori, no estuvo acertado de cara a puerta aunque todo pudo haber cambiado si al trío arbitral le da por ver una jugada que no entraba lugar a dudas. Por un lado, Adilson pidió un claro penalti que no concedió el colegiado cuando El Arcángel prácticamente pasó de celebrar la jugada a mostrar gestos de incredulidad. Aun así, no quedó aquí las actuaciones polémicas, ya que Larrubia realizó una falta clara a Calderón que tampoco vio el trencilla e hizo que el jugador malaguista se quedase totalmente solo con un Carlos Marín que vio como su disparo fue repelido por la madera.

A partir de esta serie de jugadas controvertidas, el Córdoba CF comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer: someter al rival en su propia área a base de constantes acercamientos al área contraria. Con eso llegó una serie de ocasiones entre las que destacó un uno contra uno de Adilson que no supo definir ante la salida de Alfonso Herrero. Tras ello, Toril, Isma Ruiz y Carracedo fueron los protagonistas de ataques blanquiverdes, pero tampoco lograron desequilibrar la balanza justo antes de que el colegiado aragonés De Ena Wolf decretase el final de una trepidante primera mitad.

La reanudación no dejó lugar a dudas: el Córdoba CF era el único equipo que estaba sobre el terreno de juego y esa idea se acrecentó en los primeros minutos de la segunda mitad. El Málaga CF se diluyó con el paso de los minutos de tal forma que se convirtió en un equipo inoperante, salvado por las buenas acciones defensivas tanto de sus centrales como de sus laterales. De hecho, en estos instantes iniciales el conjunto blanquiverde gozó de varios acercamientos protagonizados por Carracedo y Adilson, pero no fue hasta la salida de un córner cuando llegó el primero de la tarde. En un saque de esquina botado por Kuki Zalazar, Albarrán cabeceó al segundo palo para adelantar justamente a los locales.

Tras este jarro de agua fría, el Málaga CF se dedicó a encajar los golpes como buenamente podía, mientras que el Córdoba CF fue derecho a por el segundo. Aun así, este no llegaba y conforme los minutos seguían pasando el conjunto malagueño iba creyendo más y más en que la posibilidad de puntuar en El Arcángel era posible. En cambio, sus acercamientos peligrosos se basaban en acciones a balón parado que no generaban ningún tipo de peligro al arco de un Carlos Marín que se dedicaba a tranquilizar las transiciones ofensivas para dotar de más posesión a los suyos.

La tensión se mascaba en el ambiente, aunque sobre todo la presión estaba para el conjunto visitante. Al Córdoba CF le valía la victoria o el empate para asentarse aún más en la segunda plaza, mientras que al Málaga CF necesitaba ganar si quería optar a este puesto en un futuro a corto plazo. Sin embargo, el empuje malagueño en los últimos instantes no sirvió para evitar que el cuadro blanquiverde consiguiese una victoria capital en todos los sentidos. Se consolida en el mejor spot de cara a ese hipotético play off y manda un claro mensaje de cara al futuro: es muy difícil ganar en El Arcángel.