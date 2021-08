Omar Perdomo: "Ojalá pueda volver al fútbol profesional con el Córdoba"

Una incorporación que llega para dar un salto de calidad a la banda derecha califa. El Córdoba CF está realizando un mercado de fichajes a la altura de las exigencias y, a priori, ha confeccionado una plantilla que puede pelear por los objetivos más ambiciosos en la cuarta categoría del fútbol profesional. Para lograr esto, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha tenido que equilibrar un primer plantel que se quedó muy tocado anímicamente después de cuajar una desastrosa temporada en la última edición de la Segunda División B. Gracias a esto, el ex futbolista profesional reestructuró el vestuario y debía incorporar a futbolistas contrastados en este tipo de divisiones como es el caso de esta última presentación celebrada en El Arcángel. Omar Perdomo, con experiencia en equipos punteros de Segunda B e incluso jugando gran parte de su trayectoria en Segunda División, ha posado con la elástica blanquiverde y ha admitido que llega a este equipo para conseguir los objetivos propuestos.

Por su parte, Juanito ha avalado su llegada y lo ha descrito como un futbolista que debe volver rendir tras una dura lesión durante la pasada temporada. "Tiene una amplia trayectoria. Nosotros aprovechamos la oportunidad con Omar porque el año pasado tuvo molestias en el pubis y jugó menos partidos de lo normal. Es una apuesta para que él también crezca con nosotros. Es un jugador muy polivalente porque puede jugar en ambos costados y detrás del punta. Tiene mucho talento y con gran toque en el balón parado". Mientras tanto, el propio Perdomo admite que llega a una gran entidad y que se exigirá lo máximo para lograr las metas. "Me amoldo bien a cualquier posición adelantada. Vengo a sumar y a dar todo de mí para que tanto el club como yo crezcamos en esta temporada", apunta.

Además, el jugador canario nunca ha tenido dudas de firmar por un club que, a pesar de estar en la cuarta categoría del fútbol español, tiene mucho recorrido en un futuro a corto plazo. "Uno no puede decir que no al Córdoba por la historia y el estadio que tiene. Han sido un cúmulo de cosas las que me han hecho decantarme por venir aquí. Ojalá en el día de mañana pueda volver al fútbol profesional con este club y con esta afición. Nos merecemos estar más altos de lo que estamos en la actualidad", añade un Omar que le gusta la idea que está transmitiendo el técnico Germán Crespo. "Es un juego vistoso que a los jugadores de ataque nos gusta practicar. Es un juego muy dinámico, de mucha posesión y que jugadores de nuestras características nos hace disfrutar".

Por otro lado, la adaptación ha sido dura, pero está en plenas facultades gracias, sobre todo, a la acogida tanto del club como del vestuario. "Aquí hace un poquito más de calor. Nos costó adaptarnos en este sentido, pero también se agradece. Prefiero estar en un clima más cálido y ya solo falta que ruede el balón". "El buen ambiente que se ha generado en tan poco tiempo. La humildad de varios jugadores se ha notado para muy bien. El recibimiento de todo el club siempre se agradece porque te hace la estancia lo mejor posible. Ahora solamente queda rendir para devolverle lo recibido", culmina.