Un nuevo retorno accidentado

Nuevo día en la oficina y ya no quedan tantos para terminar el año, aunque los enfrentamientos que restan para el 2022 son muy exigentes. Tanto es así que Germán Crespo ha ofrecido dos días de descanso a sus chicos con el objetivo de que lleguen a este esprint final con las mejores piernas posibles. La acumulación de minutos ha sido el principal hándicap para el Córdoba CF y ahora eliminado de la Copa del Rey tendrá una oportunidad única para preparar los enfrentamientos ligueros con mas holgura y efectivos. Sí, porque el cuadro blanquiverde ha acuciado muchos contratiempos físicos que no le ha permitido rendir al máximo nivel, y todo indica a que seguirá siendo así. Ekaitz Jiménez, José Ruiz y Carlos Puga no han trabajado con el resto del grupo en la jornada del miércoles debido a diversos problemas físicos que les obligan a trabajar de manera apartada.

En efecto. Tres jugadores esenciales para el devenir de la primera plantilla del Córdoba en Segunda RFEF no han vuelto a la dinámica grupal tras dos días de descanso. El caso de José Ruiz y Carlos Puga parece menos preocupante, ya que ambos son duda para recibir al Panaderías Pulido en El Arcángel este mismo domingo, aunque podrían estar ante el Ceuta, pero los peores presagios estarían por llegar con el lateral procedente del filial de la Real Sociedad. Todo hace indicar que Ekaitz Jiménez no se vestirá más de corto en este 2021 por unos problemas musculares, aunque desde el club insisten en que primero deben valorarle los médicos y se determinará con exactitud el tiempo de baja. Aun así, las buenas noticias se han ido sucediendo en la Ciudad Deportiva, ya que han vuelto a las órdenes de Germán Crespo dos jugadores esenciales.

Tanto Miguel de las Cuevas como Álex Bernal parecían totalmente recuperados en la sesión ocurrida en la mañana de este miércoles. Por un lado, el jugador alicantino podrá estar a las órdenes de Germán Crespo este mismo domingo, pero el otro profesional sigue siendo duda. Álex Bernal continúa arrastrando unas molestias y aunque ha estado en la dinámica grupal, todo apunta a que no podrá estar disponible para enfrentarse al Panaderías Pulido. Por su parte, Samu Delgado, Álex Meléndez y Julio Iglesias tampoco han estado presentes, mientras que han salido de la enfermería Carlos Marín y Viedma. La sucesión de los días marcará la evolución del grupo, pero ha sido otro retorno accidentado para la entidad blanquiverde.