Las nuevas cuentas del ascenso en Primera RFEF

El batacazo sufrido por el Córdoba CF en El Arcángel ante el CD Alcoyano ha trastocado, sin duda, muchos de los planes previstos por la escuadra blanquiverde para este tramo final de competición. El ascenso directo se ha marchado ya hasta los ocho puntos, mientras que los pupilos de Iván Ania ya miran más hacia abajo que hacia arriba, ya que el resto de equipos de la zona de play off vienen apostando fuerte con la intención de arrebatarle la segunda plaza al conjunto califal. Y es que, con seis partidos hasta el final de la competición, el calendario que le espera al Córdoba CF no es para nada sencillo. Por un lado, ve que el CD Castellón, con su victoria ante el Recreativo Granada, se ha marchado hasta los ocho puntos de distancia, mientras que por otro, atisba cómo el resto de rivales se le han acercado: la UD Ibiza se queda a tan solo uno; el Málaga CF se ubica a tres; la AD Ceuta cierra el play off con once menos, mientras que la sexta plaza ya se ve a doce puntos.

Así, se queda un panorama insólito hasta el momento para los blanquiverdes. Hasta ahora, la gran inercia arrastrada les llevaba siempre a mirar hacia arriba, a luchar por esa primera posición ostentada por el CD Castellón. Pero los orellut han tenido una reacción de auténticos campeones, ganando todos sus partidos tras su derrota ante el Córdoba CF, y ahora ven el ascenso más cerca que nunca. Tan solo deben de sumar once puntos, de los 18 que restan hasta el final de la temporada, para asegurarse una plaza en la Liga Hypermotion la próxima temporada. Es decir, con vencer en tres de los seis partidos que restan, les valdrá para asegurar la primera posición. Mirando su calendario, no parece algo difícil: Linares Deportivo, UD Melilla, Real Murcia, UD Ibiza, Algeciras y Atlético Sanluqueño serán sus rivales en este último sprint de competición liguera.

Por lo tanto, el objetivo blanquiverde ahora vira hacia otro camino, pero con un mismo fin. El Córdoba CF, aunque mantenga la fe en el ascenso directo hasta que las matemáticas digan lo contrario, tratará de certificar cuanto antes su participación en los play off de ascenso a Segunda División. La última jornada, fatídica para sus intereses, ha dejado un nuevo panorama aunque las posiciones no hayan cambiado mucho. Al haber ganado siete de los ocho primeros equipos, todo se queda más apretado si cabe para los califas. Por lo pronto, para asegurar matemáticamente el play off, los de Iván Ania deberán sumar un total de seis puntos en los partidos restantes -Intercity, Málaga CF, Recreativo Granada, Atlético Sanluqueño, UD Ibiza y Algeciras-, siempre y cuando, claro está, que el Recreativo de Huelva -sexto- haga pleno de victorias para tratar de luchar hasta el final por la posición del Córdoba CF.

De esta manera, todo se resume en once puntos para el CD Castellón, y seis para el Córdoba CF. Esas son las cuentas para cumplir sus objetivos más inmediatos. Pero, si hay algo que tiene el deporte en general, y el fútbol en particular, es la aleatoriedad de los acontecimientos, la incertidumbre del futuro y los resultados poco esperados. Es por ello que, pese a que los de Iván Ania tengan ya el rumbo virado hacia asegurar su participación en el play off para tratar de conseguir el ascenso por esa vía, no dejarán nunca de soñar con ese ascenso directo. Parece complicado, sin duda, pero también lo parecía a principios de temporada el simple hecho de que los blanquiverdes luchasen por el ascenso directo hasta el final. Ahora es momento de creer, de dar un voto de confianza a un equipo que tan solo ha caído derrotado en dos partidos de los últimos 25 partidos, y que, sin duda, ansía el ascenso como el que más. La lucha está asegurada, y los sueños son sueños hasta que, alguna vez, se convierten en realidad.