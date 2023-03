Una nueva variante en la defensa del Córdoba CF

Vuelven los problemas a la hora de confeccionar el once inicial para el próximo choque liguero. El Córdoba CF se ha visto mermado esta temporada tanto por los contratiempos físicos como por las sanciones y esta jornada no va a ser menos. La última cita disputada ante el CF Talavera dejó una vez más a la escuadra blanquiverde con un hombre menos tras la expulsión rigurosa de Jorge Moreno durante el tramo final del choque. Por ello, el técnico Germán Crespo deberá pensar cuál es la solución más efectiva para sustituir al defensor cedido por el Rayo Vallecano con el fin de formar dupla con, a priori, Dragisa Gudelj.

La decisión es más que importante. El Córdoba CF recibe al equipo más en forma de todo el Grupo I de Primera RFEF, una AD Ceuta que ha sumado 20 de los últimos 24 puntos en juego y con el exblanquiverde Rodri como principal baluarte gracias a sus diez goles desde que aterrizó en territorio ceutí durante el pasado mercado invernal. Por tanto, esta decisión no es baladí a pesar de que el conjunto visitante se encuentre aún en posiciones de descenso. El preparador nazarí y su equipo tienen que pensar muy bien una resolución que parece estar clara dado el nivel competitivo que tiene una de las posibilidades.

En primer lugar, Germán Crespo podría decantarse por un José Alonso que ya tiene experiencia, aunque poca, en el eje de la zaga durante esta temporada. El zaguero onubense ha disputado cuatro encuentros esta temporada, todos ellos como titular, pero siempre debido a la baja de uno o dos futbolistas titulares. Alonso ha completado varias actuaciones de nivel que han hecho que el técnico granadino confíe en su figura para afrontar este desafío. Sin embargo, en su espalda aún pesa el error que cometió ante la AD Mérida en El Arcángel y que costó una dura derrota frente al respetable cordobesista.

Aun así, no es la única posibilidad que tiene el entrenador blanquiverde. Alberto Jiménez podría estar disponible en el inicio para un Germán Crespo que, atendiendo a su recorrido en el banquillo del Córdoba CF, no sería muy lógico que corriese ese riesgo con un jugador que no disputa ni un solo minuto desde la temporada pasada. Aunque de ser así, sería la séptima dupla zaguera de la presente campaña regular, mientras que sería la segunda vez que coincidiesen tanto Dragisa Gudelj como José Alonso sobre el césped. Por tanto, una incógnita el rendimiento de una u otra pareja en uno de los momentos más cruciales de todo el curso liguero.