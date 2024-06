Monterrubio fija el camino del Córdoba CF: misma fórmula, mayor ambición

Después de la resaca, toca el turno para mirar hacia el futuro. Valorar el presente y dar las pinceladas de lo que se viene. Eso ha querido hacer este viernes el propio club, justo antes de que se cierre oficialmente la campaña 2023-24 el próximo domingo. Antonio Fernández Monterrubio ha querido hacer balance del curso deportivo del equipo blanquiverde, resaltando que se ha hecho “un temporarón”, con “77 puntos que no nos han dado para ascender directo, porque un equipo se ha salido”. Además, respecto a los encuentros de play off ha incidido que en ellos “no hemos sido quizá ese equipo que ha hecho 77 puntos, pero se trataba de ganar un play off a Segunda División, adaptándonos a nuestros rivales, sacándolos adelante y sin perder un partido”.

Una vez logrado el objetivo, el CEO blanquiverde ha hecho hincapié en que, desde primera hora, el reto marcado era el de ascender, ya que “todo el que llegaba aqui, se le decía que estábamos trabajando para un ascenso. Desde la primera reunión con Iván eso estaba encima de la mesa, aunque públicamente no quisiéramos hablar de eso”, además de destacar que se han hecho “otras cosas en un segundo plano, pero que tienen mucho valor, como reorganizar el tejido peñístico, nos han ayudado muchísimo, queremos seguir creciendo; a los veteranos los estamos integrando también y van a ser una parte más de nosotros; y podemos hablar de los programas en centro educativos, los programas de pueblos, ya que tenemos una masa social en la provincia muy importante”.

En definitiva, “hemos cambiado muchas cosas en el club, pero tenemos que cambiar muchas más”, ha insistido Monterrubio, que se siente “orgulloso y muy contento de cómo ha ido la temporada”. Con todo, el dirigente también ha querido dar ciertas pinceladas del devenir próximo del club, en materia de plantilla, fichajes, estadio o la vuelta al organigrama de LaLiga

Reuniones con LaLiga

“La semana que viene tenemos una auditoria de LaLiga, que se hace a todos los clubes ascendidos, veremos temas de infraestructura, tornos, tenemos tornos de hace diez años y tendremos que realizar cambios de la mano de LaLiga”. Además, “habido reuniones previas, como todos los clubes con opciones de ascender. LaLiga, afortunadamente para el fútbol español, ha mejorado mucho en los últimos cinco años, y nos tenemos que adaptar, aunque hay departamentos que ya han trabajado con el modelo Liga”.

Límite salarial

“Desconozco el límite salarial actualmente”. Eso sí, “con el que empecemos, no será el mismo que en enero, ni con el que acabemos. Iremos generando ingresos que acreditaremos a la LaLiga”.

Cesión de El Arcángel y reformas

“El Córdoba CF va a dejar de ser ocupa en El Arcángel. Probablemente la semana que viene, es el plazo que nos podemos marcar, entre ayer y esta mañana presentamos toda la documentación, y ahora el Ayuntamiento necesita un tiempo administrativo habitual. Lo anunciaremos de forma conjunta. Eslab otra cosa a poner en valor como ciudad”.

“Todos los clubes tenemos una fecha en julio para hacer la inscripción del club, dentro de los requisitos de LaLiga, te pide que dónde vas a jugar. Nosotros presentaremos un certificado del Ayuntamiento, de que tenemos un convenio. Le estoy metiendo presión al señor Bellido y lo vamos a hacer bien. Si no es la semana que viene, será la siguiente. El Ayuntamiento forzará la máquina para que así sea”.

“Vamos a hacer lo imprescindible para poder competir. El play off nos ha quitado tiempo para acometer infraestructuras. Entendemos que LaLiga va a ser razonable. Tenemos el tiempo que tenemos. Dentro de la normativa y de la capacidad económica, el dinero hay que ponerlo en el verde. Haremos lo justo y necesario”.

Nota de su primer año de gestión

“Yo estoy muy contento. Hay cosas que hay que mejorar y en eso estoy. He notado críticas negativas, un poco de cainismo, que eso no ayuda a crecer. Lo digo desde la humildad, no por un ascenso. Una crítica constructiva es fundamental. Se han implementado unas formas de trabajar que aquí no había. La nota del equipo de trabajo es de matrícula de honor”.

Situación de Calderón, Diarra o Álex Sala

“El club tiene intención de renovar a los tres. Llevamos hablando con ellos desde noviembre. En un momento paramos las negociaciones, porque no eran oportunas esas distracciones. Soy optimista y estamos trabajando en ello, pero tienen ofertas”. Con todo, “puedo confirmar la renovación de Carlos Marín. Queremos darle la importancia que tiene”.

Presupuesto para la 2024-25

“Duplicar el presupuesto de gastos es imposible. Tenemos que hacer un presupuesto equilibrado. El presupuesto de la temporada pasada es deficitario y eso con LaLiga no puede ser. Este año teníamos un presupuesto de gasto y el año que viene tendremos uno de ingresos, que sea equilibrado con el gasto”.

El papel de César Sánchez dentro del club

“César ha ayudado y ha tenido un papel importante como asesor externo y va a seguir en esa línea. La comisión deportiva la forma Juan, Raúl y Javi. Creo que hemos trabajado muy bien, se han adaptado bien, estamos cómodos y vamos a seguir en esa línea”.

Salidas de Simo y Toril

“Hicimos ofertas de renovacion en el mes de noviembre a más jugadores de los que se han quedado. Lógicamente todos querían esperar. Algunas han ido hacia adelante, otras no, y los jugadores tambien han tomado decisiones. Tambien digo, con la máxima humildad, que cuando llegaron algunos de estos jugadores no fueron recibidos igual que han sido despedidos. Dijimos que el mercado no mejoraba a Casas y Toril y los resultados nos ha dado la razón. Podríamos habernos equivocado. Toril ya tuvo esta oferta en diciembre y él ha tomado esa decision, lícita, y le deseamos toda la suerte”.

El mercado de fichajes

“La intención es que haya tres puntas, probablemente este fin de semana anunciemos algún fichaje. No vamos a cambiar la filosofía, la tan comentada plantilla corta, evidentemente tiene sus riesgos, nosotros valoramos los riesgos con los beneficios, y pensamos que tiene más beneficios. Eso no significa que hagamos lo mismo. Estamos en Segunda y tenemos Copa del Rey, igual será un poco más larga, pero no vamos a acumular por acumular”.

“Queremos jugadores jóvenes, pensando en el futuro, en el crecimiento del club. No pensar en la siguiente temporada, sino más allá. De hacer un club estable. Queremos que la vía del filial siga estando abierta. Queremos que debuten más canteranos. Lo de Mati no hace falta decirlo. Eso con una plantilla larga no pasa, o es más difícil. La gestion del vestuario tambien es diferente para Iván. El jugador sabe que puede jugar”.

“Con una plantilla corta puede haber problemas, como el caso de Gudelj, puede haber lesiones, pero creo que se ha resuelto con solvencia. Cuando se construye una plantilla corta, si tienes versatilidad, corres menos riesgos”.

El caso de Kuki Zalazar

“Queremos que se quede. Creo que se va a quedar. Tiene una oferta de renovación encima de la mesa y hubo conversaciones privadas conmigo antes del play off, de renovación automática, y no lo consiguió por muy poco.

Inicio de la pretemporada

“Será en torno al 15 de julio. Tenemos avanzadas ya fechas de pretemporada y el partido de presentación. Estamos buscando rivales”.

Situación de Gudelj

“Gudelj está de baja, probablemente en una incapacidad laboral permanente, que puede desestimar en cualquier momento. No hemos hablado con él, se ha visto mucho más feliz, lo habéis visto en la celebración. Estamos encantados de que esté con nosotros y verlo así de feliz”.

Sanción de la FIFA

“La sanción ha sido suspendida ya. Ha habido un error de FIFA. Eso no quiere decir que no tengamos que pagar, pero el club recurrió al TAS, y el plazo que se puso no era el correcto. El día 1 podemos dar de alta a renovaciones, fichajes y demás. La sanción volverá a aparecer, pero la pagaremos. Fue un grave error de la anterior gestión y las instrucciones de la propiedad es reclamarse al anterior gestor”.

Confección de la plantilla

“Tres o cuatro jugadores van a tener ficha del filial y estarán en dinámica del primer equipo, por ahorro de costes, por licencias. Estamos buscando esas soluciones que nos abaraten. Los jugadores del filial también computan en el límite, pero de otra forma”.

“Ningún jugador con contrato ha solicitado salir del club, pero hasta el 31 de agosto pueden llegar ofertas. Cualquier oferta que llegue, la estudiaremos. En diciembre pudimos dejar salir a jugadores y decidimos que no. Posibilidad sí hay, pero no intención del club”.

“Con Christian Delgado en principio no hay intención de seguir, no es prioridad, veremos su situación. Con Mati contamos evidentemente”.

“Si nos quitamos la carga emocional de la semana pasada, tengo que renovar a 23 jugadores, y en ese caso en noviembre tendremos un problema. Todos no pueden continuar y tenemos que quitarnos esa carga emocional. Algunos también deciden aceptar otras ofertas y es totalmente lícito”.

Las nuevas equipaciones

“No vamos a tener los problemas de este año. Pronto anunciaremos la nueva marca. Tenemos la certeza de que nuestros jugadores empezarán la pretemporada con las camisetas. Ha sido una decisión difícil, pero de las que gustan, con muchas ofertas. Vamos a empezar a recibirlas muy pronto y lo anunciaremos pronto”.

Composición de Segunda División

“El calendario es una cosa que siempre me ha preocupado poco. Al final te tienes que enfrentar a todos. El último partido en casa me gusta”.