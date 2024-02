Mati Barboza, sobre su renovación: “He trabajado para conseguir esto”

Se lo ha ganado a pulso y ahora tiene que mantener tanto su potencial como su línea de crecimiento para luchar por un puesto de titular. El Córdoba CF había sufrido en defensa durante gran parte de la primera vuelta de la temporada regular, más aún después de lo sucedido con Dragisa Gudelj en Melilla. Tras la baja federativa del jugador serbio-neerlandés, la comisión deportiva blanquiverde fue directo al mercado para conseguir un recambio de garantías, aunque lo que no sabían es que la gran sorpresa iba a estar en el filial. El buen hacer de Matías Barboza desde que asumió el rol titular en el primer plantel ha hecho que el club califal le haya ofrecido una renovación que fue aceptada durante el martes. Un día después, el defensor malagueño ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrase “muy contento” por la continuidad en la institución andaluza.

“Poder seguir unos años más aquí y seguir creciendo, seguir mejorando cada día”, así empezaba su rueda de prensa un Matías Barboza que sabe que lo que ha vivido en las últimas semanas ha sido “un cambio importante y drástico”, pero hay que llevarlo “con máxima naturalidad” porque ha “trabajado durante todo el año pasado y este para conseguir esto”. “Se dio la oportunidad y he intentado aprovecharla al máximo”. Por otro lado, el central blanquiverde ha desgranado aún más su acuerdo con el Córdoba CF, manteniendo este año la ficha del filial y todo lo que supone. “Estaré aquí con el primer equipo el tiempo que el míster crea oportuno, siempre ayudando en todo lo posible y si en algún momento el míster decide contar con otros jugadores o cualquier cosa, pues estaré también para ayudar al filial, que al final es mi equipo de donde he empezado. El año que viene ya promociono el primer equipo un año y después hay uno opcional, dependiendo de lo que se valore entre la agencia y el club”.

Por otro lado, el propio Matías Barboza agradece la confianza de Iván Ania, más aún tras la llegada de un José Antonio Martínez que, en palabras del defensor blanquiverde, “tiene mucha experiencia y viene a sumar minutos”. “Solo me toca devolver la confianza al míster, agradecerle que cuente conmigo y que tenga ese apoyo”. Asimismo, el jugador malagueño ha desvelado que el Córdoba CF ya estaba “contento” con el trabajo realizado en el filial, pero que jugar cuatro o cinco partidos con el primer equipo “intensifica todo un poco a la hora de negociar”. Por tanto y a pesar de las posibles ofertas, Mati siempre ha tenido claro que su futuro está en la capital califal. “Desde que llegué me han tratado como en mi casa, he sido muy bien recibido, estoy muy cómodo en la ciudad, el club siempre me ha valorado y al final yo nunca me he planteado irme a ningún lado”.

Entrando en el apartado puramente deportivo, el recién renovado con el Córdoba CF ha apuntado que en primer equipo tiene la mentalidad de “mirar hacia arriba”, teniendo “todos los objetivos abiertos”. “Todos los partidos son importantes y nosotros vamos día a día intentando sumar de tres” porque “lo que haga el resto no depende de nosotros”. Asimismo, Mati se ha quitado un poco la presión que te obliga a ganar todos los partidos en casa, pero sí que tienen la intención de hacer de El Arcángel un fortín, más aún ante un Melilla que les pondrá las cosas difíciles a pesar de sus últimos resultados, que vienen dados, de hecho, de una división muy igualada. “En esta categoría no te puedes fiar de ningún equipo. Los de arriba han pinchado un día, los de abajo ganan, así que en esta categoría todos los partidos son difíciles y no te puedes fiar. Al final si sales relajado contra cualquier equipo y te piensas que por el que vaya abajo va a ser fácil, al final te comen, así que hay que salir igual que salimos cada fin de semana y a ganar desde el principio”, ha culminado.