El marcador de CORDÓPOLIS: Córdoba CF - Málaga CF (0-0)

14:55 h

Es, quizás, el rival idóneo en el momento correcto, aunque por todos es sabido que en esta categoría no hay rival fácil, y menos aún si se habla de todo un Málaga CF. Sin embargo, la condición de recién ascendido de los malacitanos puede ayudar al Córdoba CF a la hora de no pagar tan caros sus errores, y tratar así de sumar su primera victoria. La posible llegada de Isma Ruiz a la convocatoria también ayudará, aunque se esperan varios cambios por parte de Iván Ania en el once tras lo ocurrido ante el Elche CF. De esta manera, la conjura dentro del vestuario blanquiverde es total para tratar de hacer olvidar lo pasado, y comenzar un camino de ilusión y esperanza en esta cuarta jornada de liga regular.

— Leer más