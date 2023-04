Manuel Mosquera: “Hay que dotar al equipo de herramientas para ganar”

Llega el turno del segundo duelo de Manuel Mosquera al frente del Rayo Majadahonda, y ya no hay ni lugar para las lamentaciones por el empate cosechado la pasada semana, ni tiempo para ceder otro resultado que no sea una victoria en el Cerro del Espino. El Córdoba CF necesita urgentemente sumar de tres, y deberá de hacerlo como visitante, donde su última victoria data de principios de enero. Una mala dinámica, tanto como local como en las visitas a otros estadios, que ha llevado a los blanquiverdes a caer a cuatro puntos de los puestos de play off, que cierran en la actualidad el RC Celta de Vigo B, seguido de cerca por el Linares Deportivo.

Cerro del Espino, un sitio desconocido para el Córdoba CF

En la rueda de prensa previa del duelo, Manuel Mosquera ha reconocido que ha visto a su equipo “muy bien”, y “entrenando de maravilla”, además de que ve que sus jugadores están “intentando ser esponjas” para asimilar los conceptos, hecho que le ha llevado a reconocer que “tienen una capacidad de profesionalismo que da gusto verla”. Por todo ello, ha aseverado que “la semana la estamos llevando bien”, pero que es cierto que en su llegada, tiene que “atender muchas cosas”, más allá de inculcar los conceptos que quiere imprimir sobre el verde. “Queremos ganar, pero hay que dotar al equipo de las herramientas necesarias”, ha puntualizado el gallego, que además, ha adelantado que el próximo rival, el Rayo Majadahonda, es “un gran equipo, con gran personalidad y que siempre lo intenta a través del balón, pero tiene urgencias en la clasificación”.

Pese a todo ello, cree que su equipo, respetando y conociendo al rival, debe “pensar en nuestros conceptos, ponerlos en el campo y tratar de ganar con la dificultad que pongan”. Para ello, uno de los primeros matices que hay que trabajar es el aspecto físico, ya que Mosquera ha reconocido que el equipo “grupalmente está bien, pero individualmente hay más altibajos, y eso hace que no haya uniformidad en los jugadores”, cosa que afecta en su concepto de “dinamismo y verticalidad”, pero que acabará llegando en un futuro a la plantilla. Además, haciendo referencia al partido ante el Alcorcón, Mosquera ha sacado a relucir algunas de las cosas que más le gustaron de su equipo, como que “hay muchos robos en bloque alto”, y que “dentro de que llevábamos cinco días trabajando, hicimos muchos conceptos”, pero eso “no quiere decir que el partido fuese bueno, que no lo fue”, pero que tiene que “atender a todo, no dañando sensibilidades de nadie”.

Precisamente dos de los jugadores que tuvieron molestias físicas en ese partido ante el Alcorcón fueron José Alonso y Ekaitz Jiménez, que Mosquera ha visto durante la semana “muy bien”, a pesar de que Alonso tuvo molestias a principios de semana. “Ambos están disponibles al cien por cien”, ha adelantado, normalizando lo que ocurrió ante los alfareros, pero confirmando que su titularidad era “una forma de demostrarles que creo en ellos”.

Además de ello, se ha visto una semana de entrenamientos donde la carga física ha sido superior, imprimiendo el gusto del nuevo técnico sobre el verde. “Sé como me gusta entrenar y que mis equipos entrenen”, ha apuntado, confirmando que ha “visto al equipo al nivel que espero”, intentando meter “conceptos diferentes, pero que no se aturullen”, así como “mucho físico”, en busca de esa uniformidad. “Hay que buscar conceptos claros de qué tienes que hacer cuando tienes y cuando no tienes el balón, ya que lo más difícil es cambiar los ritmos, y no se puede jugar como robas”. Precisamente ahí fue donde más flojo vio a su equipo ante el Alcorcón, atribuyéndolo a “una predisposición para tener presión, intensidad y agresividad, pero luego con el balón hay que tener todo lo contrario”, para así “manejar al rival y ser uniformes con los ritmos, con balón de una forma y sin balón de otra”, para así “jugar más y correr menos”.

Con todos estos nuevos conceptos que ha intentado inculcar sobre su equipo, Mosquera espera ir a por el partido ante el Rayo Majadahonda, insistiendo que “el otro día -ante el Alcorcón- no nos conformamos”, sino que no se llegó a “hacer el daño que queríamos, y no llegamos físicamente al final como queríamos”. “Podía parecer que teníamos parsimonia, pero ni mucho menos. He de reconocer y aceptar ese malestar, y si estuviese en la grada también lo tendría”, ha apuntado, pero que están trabajando “para que cambien ese concepto de nosotros, pero era el primer partido, el mejor rival, y la confianza está en hacerlo sencillo y complicarnos menos”. No ha querido adelantar un posible once, aludiendo a que “no necesariamente” repetirá, buscando así a los futbolistas “al cien por cien y con los conceptos claros”.

También ha querido dejar claro que no estará pendiente del duelo del Celta B y el Linares Deportivo, ya que su mentalidad es “que lo que no se puede controlar, ni se valora”, y que el punto fundamental está en que “sin nuestra victoria, no vale nada” de los cálculos que se puedan hacer“. ”Nosotros a lo nuestro, que es ir de tres en tres“, ha añadido, pero consciente también de que el Córdoba debe vencer y, para ello, debe de reencontrarse con el gol. Poniendo como ejemplo el tanto del Alcorcón, analizado a vuelapluma como ”una posesión no muy larga, en la que en cuanto un exterior tiene posibilidad de centro, lo hace y vino un gol de ariete de centro lateral“, espera que esto ”se multiplique mucho a través de que manejemos el balón“. ”Si el otro día no hicimos ocasiones de gol o llegamos pocas veces es porque el manejo de balón no fue bueno, pero asumo la responsabilidad porque las hojas de ruta de ese manejo ni siquiera las tenían. Esta semana ya han empezado con las hojas de ruta, sigue siendo pronto, sí, pero lo asumo y voy a llevar mi camino serio y firme“, ha aseverado.

Por último, sobre el Rayo Majadahonda ha apuntado que no concibe a Alfredo, su entrenador, “haciendo conservador a su equipo”, pero que no es “adivino”, por lo que “tenemos que poner en marcha nuestras armas para ganar”. “Prevemos posibles escenarios, pero nunca nos puede cambiar nuestro escenario”, ha añadido, aludiendo también al “punto de impulso” logrado ante el Alcorcón, pero siendo “muy sensible con lo que se requiere, que es una victoria cuanto antes. Tenemos que ser exigentes”. Así, espera un Rayo Majadahonda que “siempre trabaja desde atrás la salida de balón, e intenta desajustar en campo propio para llegar por bandas”, pero que tiene los condicionantes de “las bajas y el momento en la clasificación”. “No voy a jugar a ser adivino. Planeamos nuestro escenario, valorando posibles escenarios que se nos puedan presentar, pero lo importante es el Córdoba, sus armas y cómo hacerles daño”, ha concluido.