Manuel Mosquera: “La determinación por la victoria es la misma de siempre”

Cuatro partidos, doce puntos en juego, y seis puntos de diferencia con respecto a los puestos de play off. La derrota del Córdoba CF ante el Racing Club de Ferrol dinamitó, casi por completo, las opciones de soñar por el ascenso del equipo blanquiverde, pero aunque sea virtual, aún no es una cuestión matemática. Por ello, Manuel Mosquera, en la previa del duelo ante la Real Balompédica Linense, ha reconocido que el equipo aún se está “sacudiendo el palo”, pero que “el fútbol te permite otra opción más de volver a jugar”, y que, por lo tanto, “los jugadores quieren volver a jugar e intentar la victoria”. Así, todo el equipo se agarra “al mensaje de que tenemos que ganar sí o sí, no rendirnos y no bajar los brazos”, y que, “como profesionales, tenemos que tener muy alto el hecho de ganar por el escudo y por la afición”.

Además de ello, el optimismo siempre está presente, puesto que “si con una victoria, y por resultados de los rivales abrimos una rendija, pues perfecto”, ya que esos resultados van a depender “mucho de que la victoria valga para mucho o para poco”. “La determinación por la victoria es la misma para siempre, pero las posibilidades se han reducido mucho”, ha recordado, apelando a que “hasta el último segundo del último partido de liga, tienes que estar trabajando, corriendo, presionando e intentando ganar partidos, porque es lo que tiene que hacer un profesional”. “Hasta el ultimo segundo no voy a dejar de exprimir a los futbolistas, pero porque no entiendo otra cosa, y todavía, el objetivo, matemáticamente, se puede lograr”, ha confesado.

También ha habido tiempo de mandar un mensaje a la afición, reconociendo que “es una parte muy común del fútbol” el hecho de buscar culpables, pero que él trabaja con su equipo “todos los días para intentar ganar ante el Linense”, y que “todo lo que rodea a eso no me interesa para nada”, ya que lo único que le interesa es que “el cordobesista vea que se está trabajando para ganar. No me preocupan ni me alteran juicios paralelos, ni me varían un centímetro de mi camino”. Aún así, entiende que “mucha gente dé esto por terminado”, pero “matemáticamente aún no lo ha hecho”, y así, aunque “el objetivo se ha reducido mucho en posibilidades, aún no es insalvable matemáticamente”. “Como entrenador tengo que estar trabajando todos los días como si fuese el último, por lo que tienen que entender que haga todo lo posible por seguir en este camino”, ha añadido, pidiendo “que estén con los jugadores”, y que, aunque le parece bien que se expresen las críticas, él exige “hasta el último segundo” a sus jugadores, por lo que quiere “que la afición del Córdoba esté hasta el final exigiéndonos que trabajemos hasta el último segundo”.

“El simple hecho de que puedas ganar un partido que te pueda abrir posibilidades, ya es suficiente para jugarse la vida”

Ya en un plano meramente deportivo, Manuel Mosquera, que no podrá contar con Puga, Canario, ni Felipe Ramos -por lesión-, ni con José Ruiz -por sanción-, ha reconocido sobre la Real Balompédica Linense que “cuando un equipo está jugándose la salvación de una categoría, se juegan la vida de otra forma” y “eso es lo que quiero evitar el domingo, que pensemos que vamos allí de jueces”, ya que “el Córdoba va a ir allí a ganar porque nos jugamos la vida”. “El simple hecho de que puedas ganar un partido que te pueda abrir posibilidades, ya es suficiente para jugarse la vida”, ha reconocido, detallando que “el partido va a ser complicado precisamente por esos dos pensamientos que llevamos”.

Así, espera a una Balona que “durante los primeros quince o veinte minutos, son como si no hubiese un mañana”, y que “va a incidir mucho en la agresividad bien entendida, y van a apelar a que nosotros no nos jugamos nada”, pero ahí es “donde nosotros tenemos que cambiarles la mentalidad a los jugadores, porque nos jugamos muchísimo”. “En el caso de que en ese momento los resultados de nuestros adversarios fuesen buenos, nos seguiríamos jugando una victoria de profesionalidad y de exigencia máxima. Cada día salimos a darlos todo. Tengo esa forma de expresarme y creo en lo que hablo”, ha admitido, apelando, de nuevo, a la profesionalidad.

Por último, hablando sobre su situación personal al no haber ganado ningún partido, ha reconocido que lo lleva “con entereza, templanza y con rabia”, ya que, mirando los resultados, “dos puntos es un bagaje muy pobre”, por lo que no se le puede “juzgar positivamente”, pero confía en “la templanza y la serenidad que me dan los jugadores y el club”, en busca de esa victoria que no llega. “La rabia que tengo es que hemos podido conseguir una victoria, pero por unas cosas u otras no la hemos hecho. A la templanza, serenidad y templanza se le une la rabia. O lo sufro o lo disfruto, y yo elijo disfrutar de esta profesión”, ha concluido.