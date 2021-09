Julio Iglesias: "Vamos a ir a muerte a Jerez"

Coger ritmo poco a poco con el paso de la temporada regular. Cuando un jugador cae lesionado de gravedad, perdiéndose gran parte de la campaña, es muy difícil volver al terreno de juego con las mismas garantías que tenía antes de sufrir dicho contratiempo físico. Por ello, es necesario que vaya acumulando minutos en una categoría que no es propia a la suya con el objetivo de recolectar las sensaciones positivas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, aunque este no es el caso. El Córdoba CF, tras su particular recuperación, ha presentado la renovación de un Julio Iglesias que está incorporado a la dinámica del primer equipo desde el inicio de la presente pretemporada y que, a pesar de tener ficha con el filial, defenderá la elástica del equipo blanquiverde en Segunda RFEF. Aun así, el profesional gaditano ha admitido que el vestuario tiene "muchas ganas" de afrontar el inicio liguero de este fin de semana.

Primeramente y como ya es costumbre, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha explicado brevemente el perfil de un futbolista que ya tuvo a sus órdenes en las categorías inferiores del Real Betis Balompié y que, además, ya es conocido por la parcela cordobesista. "Es un jugador que no hace falta que lo describa mucho. El año pasado, aunque tenía ficha con el filial, durante la pretemporada ya convenció. Tuvo mala suerte con la lesión de tobillo que hizo que no pudiese participar en toda la temporada. Julio se va a quedar con ficha del filial, pero es del primer equipo. Nunca va a cosechar minutos con el segundo equipo. Por temas burocráticos nos venía mejor para el segundo equipo. Le tengo mucha confianza porque ya le entrené en juveniles. Puede y debe dar mucho más de lo que podéis ver. Está ya cerca de estar al 100% para ser importante. Tiene mucha competencia por delante. Le va a poner las cosas muy difíciles a Germán Crespo".

Por su parte, el profesional gaditano tiene una idea muy clara de cómo afrontar, a titulo personal, una temporada donde el Córdoba tiene que ser el máximo aspirante a ascender de categoría. "Quiero que seamos un equipo que domina la pelota tal y como trabaja Germán. Soy un jugador al que le gusta trabajar y comprometido con el equipo. Llego con muchas ganas de jugar al fútbol después de la grave lesión que sufrí el año pasado. Tengo la intención de ponérselo difícil a Germán para jugar de titular", añade un Julio Iglesias que llega al primer equipo tras recuperarse del contratiempo físico sufrido a lo largo de la pasada campaña regular. "Yo nunca había pasado por una lesión tan grave. No pensábamos que fuese mucho, pero al fin y al cabo estás expuesto a estas cosas. No soy mucho de tener paciencia, pero en estas situaciones te sale".

Mientras tanto, el Córdoba ya encara la semana donde debutará en la nueva Segunda RFEF y, por ello, el gaditano se muestra ambicioso. "Después de tanto tiempo sin sentir esa semana previa de liga, pues tengo muchas ganas. Vamos a muerte y con muchas ganas. Queremos ir a tope y a traer los tres puntos", asevera un Iglesias que se pondrá el mono de trabajo para intentar acumular minutos en territorio jerezano. "Será decisión del míster. Yo me encuentro bien en el campo después de pasar toda la lesión y la Covid-19. Seguiré trabajando, dando lo máximo de mí para que sea posible jugar unos minutos", culmina.