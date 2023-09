Iván Ania: “Estoy muy satisfecho con el equipo que tenemos”

El Córdoba CF cerrará a media mañana de este viernes su lista de entrenamientos y posteriormente pondrá rumbo hacia Murcia para estar allí el máximo tiempo posible de cara al encuentro de este sábado (20:30) en el Enrique Roca. Es por ello que Iván Ania ha comparecido a primera hora con la mente puesta claramente en el duelo ante los rojillos, aunque con la mirada también centrada en cierto modo en las últimas horas de mercado. El técnico cordobesista ha valorado que el equipo se encuentra “bien” tanto a nivel físico como anímico. En el primer caso, y a la espera de completar la práctica de hoy, “estarán todos disponibles, salvo Christian Delgado que está sancionado”, mientras que sobre lo segundo reconoce que “la derrota fue dolorosa porque nadie la esperábamos por las circunstancias en que fue, en los minutos finales”. No obstante, “hay que reponerse. Sabíamos de la dificultad del primer partido, no solo por el rival, sino por lo importante que son los inicios de liga. El equipo tiene capacidad de dar la vuelta a la situación de una derrota, y anímicamente estamos con ganas e ilusión de traer los tres puntos para Córdoba”, puntualiza.

De este modo, los califas se medirán a un Murcia que, en palabras de Ania, es “un rival importante, ya no solo del grupo, sino de la categoría”, y “con una plantilla amplia, posiciones dobladas con gente de nivel. Un rival con mecanismos de inicio con salida de tres con mediocentro entre centrales, lateral por dentro, sobre todo en banda derecha” y con “extremos que muchas veces reciben en zonas interiores en vez de estar pegados a banda”. Por tanto, un adversario “con jerarquía, que con el perfil de jugadores que tiene puede variar, dentro de un mismo partido, el sistema, y así lo hizo en Granada y con gente diferencial en ciertos puestos”, el cual “nos va a exigir y vendrá con confianza a su primer partido en casa”.

Igualmente, destaca que “colectivamente es un equipo que funciona bien, y luego tienen jugadores importantes, ya no solo de la categoría, sino que fueron importantes en categorías superiores. Pedro León es un jugador diferencial, Montoro puede hacer jugar al equipo al ritmo que el quiera, Rodri, máximo goleador el año pasado, o Carrillo, que viene de Segunda División”.

Sin embargo, el Córdoba tiene una idea clara, pues “no somos un equipo que modifique cosas de jugar en casa a hacerlo como visitante”, aunque sí “modificamos cosas en función del rival”. En este sentido, el preparador explica que los suyos están “cómodos con balón” y les “gusta presionar”, al tiempo que están “preparados para ser capaces de dominar los partidos a partir del balón. Tenemos que tener paciencia, generar ocasiones en el área rival e intentar tener un tanto por ciento alto y tratar de dejar la portería a cero porque eso nos da muchas posibilidades de victoria”.

Finalmente, en lo que respecta al mercado, afirma que las últimas incorporaciones podrían debutar ya este mismo sábado. “Kuki Zalazar viene de hacer pretemporada con el Dépor en dinámica normal e incluso ha disputado minutos durante la pretemporada, Carlos (García) exactamente lo mismo con el Cádiz y el que viene un poco sin dinámica de grupo pero físicamente está bien es Iván (Rodríguez)”, por lo que “si tuviéramos que ponerles no creo que hubiera ninguna circunstancia que lo impidiera”. Y en el caso de nuevas incorporaciones, subraya que “en el mercado, hasta que no se cierra, pueden surgir supresas, pero estoy contento con los jugadores que tenemos. No sé lo que va a pasar, pero estoy satisfecho. Si viene alguien tiene que ser alguien que nos refuerce, que eleve el nivel de la plantilla y de los jugadores que tenemos, pero no sé si se va a dar o no”.