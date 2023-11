Iván Ania: “Queremos enlazar una línea ascendente de varios partidos ganando”

Semana frenética, pero trascendental en el seno del Córdoba CF. Sin apenas tiempo para digerir la goleada cosechada en la visita del conjunto blanquiverde al Atlético de Madrid B, Iván Ania ya comparece en rueda de prensa para hablar del próximo rival. Y es que los califas recuperan su encuentro aplazado por el temporal ante el Atlético Sanluqueño este mismo miércoles, y el equipo, con apenas dos sesiones de entrenamiento, ya se encuentra listo para viajar hacia El Palmar. Así, el técnico del Córdoba CF ha comparecido en sala de prensa para hablar de las sensaciones que le transmite el grupo y cómo han preparado este trascendental partido para su lucha por los puestos de play off, ya que una victoria les metería de lleno en la batalla.

Ania ha comenzado hablando sobre la enfermería, apuntando que recupera a Iván Rodríguez, pero que Kuki Zalazar seguirá siendo baja por precaución. “En principio no vamos a asumir el riesgo que aún hay, ya que 24 horas en una lesión así es mucho tiempo, y si son 48 o 72, mucho más”, ha subrayado, añadiendo además que “está entrenando ya con el grupo, pero no está cómodo del todo”, por lo que han optado por “tenerle esta semana sin viajar”, con la esperanza de que “el sábado esté disponible”.

Y es que, según palabras del propio entrenador, se trata de una “semana de Champions”, donde es más “descansar que entrenar”, con la intención de llegar a los partidos “en las mejores condiciones posibles”. Por ello, fue importante la goleada ante el Atlético B, ya que fue un final de partido “cómodo por el resultado”, con “quince minutos donde casi ni se juega”, y, por lo tanto, no había “apenas riesgo de lesión, no hay casi desgaste físico, pero sí que existe el desgaste mental de jugar tres partidos en una semana”. Por ello, la planificación ha optado por sesiones de recuperación tanto domingo y lunes, y con un entrenamiento de preparación en la jornada del martes.

En este sentido, las rotaciones puede ganar protagonismo en estos dos próximos duelos, aunque Ania solo piensa “en el siguiente partido”, ya que puede ocurrir “algo anormal como una lesión o una sanción, y el plan que tenías no lo vas a poder ejecutar”, por lo que sus miras están puestas “en el partido de mañana, en intentar ganar, y, cuando acabe, pensaremos en Antequera”. Precisamente el único jugador disponible que aún no ha debutado, Cristian Delgado, puede ganar enteros. “Es uno más de la plantilla”, ha recordado el míster, apuntando que en el duelo ante el Atleti B “se dio una circunstancia, y es que teníamos cambios pero no ventanas”, por lo que no pudo debutar. Así, ha recordado que “es un puesto donde hay mucha competencia, pero si tenemos que tirar de él, está disponible y con muchísimas ganas”.

Se trata de una semana fundamental, ya que dos victorias auparían al equipo hasta la cuarta plaza, de lleno en puestos de play off, pero eso son cuentas que Iván Ania no tiene en su cabeza. Y es que el técnico ha reincidido en que solo piensa “en ganar al Atlético Sanluqueño, y luego pensaremos en el siguiente”, buscando así “enlazar una línea ascendente de varios partidos ganando”, y sin olvidar que “el partido ante el Atlético B nos tiene que dar confianza”, pero también teniendo presente que “hubo partidos donde generamos mas y jugamos mejor, pero el sábado tuvimos una efectividad altísima y de ahí ese resultado”.

Un Atlético Sanluqueño diferente tras el cambio de entrenador

Sobre el próximo rival, Ania ha recordado que será el cuarto partido de Abel Segovia al frente del equipo. Un equipo que le gusta “verlo personalmente, que trata bien el balón, que intenta someter al rival”, y que ha cambiado de un esquema de tres centrales a una defensa de cuatro, con variaciones entre el 1-4-3-3, el 1-4-4-2 y el 1-4-2-3-1. A pesar de que el aplazamiento del duelo vino hace apenas un mes, “el simple cambio del entrenador ya es notorio porque es otro sistema de juego”, mientras que en clave blanquiverde acecha el hecho de que ahora se encuentran “cerca del play off”, y, aunque lo importante es “estar en él en la última jornada”, para el ovetense “cuanto ante los alcancemos, más tranquilidad nos dará y será mucho mejor”.

Si hay algo que tiene claro que debe mejorar su equipo para este partido, es el sistema defensivo. El Palmar es un campo más pequeño de lo habitual, con menos metros tanto de ancho como de largo, pero con un césped en perfectas condiciones donde “se va a poder desarrollar el juego con normalidad”. Por las dimensiones, según Ania, es “más fácil llegar en ayudas y presionar”, por lo que habrá “muchas situaciones de área” donde su equipo deberá de estar acertado, sólido en defensa, y solvente en ataque, desarrollando “la idea de juego” del míster. Por la propuesta de juego del Sanluqueño, que arrastra Abel Segovia desde su estancia en el Antequera, con quien subió de manera solvente, los blanquiverdes deberán de estar contundentes en ambas áreas, intentando además jugar con la necesidad de los gaditanos de sumar para dejar atrás el descenso, aunque conscientes de que “en las primeras vueltas hay menos rigor”, por lo que probablemente no sea “un factor que pueda desequilibrar la balanza”.

Dos grupos, variedad de opciones en Primera RFEF

Por último, Iván Ania también ha comentado la situación de ambos grupos de Primera RFEF. Sobre el Grupo I, donde se encuentra el Córdoba CF, ha apuntado que “hay dos equipos destacados, Castellón e Ibiza, pero esto es muy largo. Estamos en la jornada 13 y quedan 25 jornadas donde pueden pasar muchísimas cosas”. Tras ellos, desde el Málaga, hay “un pelotón de varios equipos en pocos puntos”, donde el Córdoba parte con ventaja por tener este partido pendiente. “Si ganamos nos ponemos con 23, entramos en play off, y eso es lo que queremos conseguir cuanto antes; estar en esas posiciones altas que te permitan jugar con la tranquilidad de verte arriba en la clasificación”, y para ello, los blanquiverdes deben ser “fiables defensivamente”, tener “acierto en el ataque, porque generar siempre generamos”, y juntar “esas dos situaciones para ir escalando en la tabla”.

A la vez, en el Grupo II, el ovetense percibe que hay “cuatro o cinco equipos que están por debajo del nivel del resto, incluso con uno que aún no ha ganado”, por lo que siente que, como todos los años, “hay un grupo más fuerte que otro”. Ania, que intenta ver todos los partidos que puede de ambos grupos, muchos incluso en directo, es consciente de esta diferencia, que es “no solo en cuanto a nivel futbolístico, sino también económico”, ya que en el Grupo II “parecen fuertes Deportivo de La Coruña, Lugo y Ponferradina”, mientras que en el Grupo I “Hay más poder adquisitivo y, por tanto, mejores jugadores y equipos”.