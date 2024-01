Iván Ania: “El punto no es malo cuando no puedes ganar”

Punto de contrastes el logrado por el Córdoba CF en su visita al Recreativo de Huelva. Ya son más de doce años los que han pasado desde la última victoria del conjunto blanquiverde en el Nuevo Colombino por lo que, ahora, con ambos equipos pugnando por una plaza en el play off de ascenso, la lucha entre onubenses y cordobeses fue total. El empate final, a uno, fue fruto para Iván Ania de un “partido en el que hubo momentos para los dos equipos”, por lo que valora lo sumado ya que “cuando no puedes ganar, no es malo, pero está claro que veníamos con la intención de conseguir los tres puntos”.

Así, entrando en un análisis más exhaustivo del duelo, Ania ha recalcado que tuvieron “unos veinte o veinticinco minutos muy buenos en los que pudimos hacer el gol, estábamos siendo dominadores y éramos capaces de girar el juego, sobre todo de derecha izquierda, generando así peligro con las incorporaciones de Calderón”. Sin embargo, un ajuste táctico del Decano, haciendo salida de tres con Josiel, no fue bien aceptado por los blanquiverdes, que no fueron capaces de presionarlo bien y, ahí, se sintió más cómodo el Recre. “Empezaron a desplazar el balón, nos hicieron retroceder unos metros y el partido se vuelve más igualado”, ha confesado el ovetense.

Tras ello, la segunda parte no comenzó bien para los califas. El Recreativo de Huelva salió mejor que el Córdoba CF y, tal y como ha relatado Ania, “consiguen hacer ese gol pero, a partir de ahí, volvemos a ser nosotros mismos, volvemos a tener el balón, volvemos a someter al Recre, volvemos a dominarle. Llegamos por banda derecha, llegamos en balón parado, pero no fuimos capaces de hacer ese segundo gol”. Es, por ello, que define el duelo como un partido de “momentos para los dos equipos”.

Por último, cuestionado sobre si es un resultado justo para su equipo, ha apuntado que no lo sabe, pero que cree que su equipo generó más llegadas que el Decano, aunque estas a veces no se convirtieron en ocasiones, “especialmente en los últimos minutos, cuando hubo varias llegadas por banda derecha, varios centros, incluso uno que puede haber penalti, alguna transición en la que pudimos hacer peligro y correr a la espalda de la defensa”. Por otro lado, los locales, cuando lo normal tras el gol hubiese sido que empujasen más, embotellasen al Córdoba CF y les hubiese dado alas, ocurrió lo contrario. “Lo que pasó es que nos hizo sacar nuestra mejor versión en cuanto a tener el balón, no tener pérdidas, estar más juntos a través del balón, y ahí estamos mucho más cómodos que si el partido se convierte en un ida y vuelta. Puede ser justo el empate, entre dos equipos que quieren estar arriba y ser importantes en la categoría”, ha concluido el técnico del Córdoba CF