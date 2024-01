Un punto positivo y polémico

La guerra entre hermanos, ante un coliseo a reventar y con especial aroma a un partido de play off. El Córdoba CF tenía la obligación de dar un paso al frente en un partido que no ha sido catalogado como final en la capital califal, pero que sí en Huelva, sabiendo que el Nuevo Colombino iba a mostrar un aspecto de día grande. Por tanto, la entidad blanquiverde podía dar un paso al frente ante uno de los rivales más fuertes de Primera RFEF en la actualidad y para ello saltó al césped onubense con un once repleto de bajas, sumada, incluso, a la de Isma Ruiz que tuvo que quedarse fuera de la convocatoria por un contratiempo físico en el último entrenamiento de la semana.

A pesar de todos los contratiempos, el encuentro comenzó dominando un Córdoba CF que sabía en todo momento qué hacer para desactivar a un Recreativo de Huelva que sufría en exceso en los balones a las espaldas de sus laterales. De hecho, el conjunto blanquiverde avisó de sus intenciones en una primera instancia, aunque la jugada no salió del todo bien. Aun así y minutos después, llegaría la recompensa tempranera. Un balón largo de Calderón la buscaba Alberto Toril que deja pasar ante la presión de dos defensores y plantó prácticamente solo a un Adilson que se fue de su defensor y puso el esférico al palo largo donde Rubén Gálvez no pudo llegar para evitar el primer tanto califal.

A partir de aquí, la entidad califal mostró un fútbol muy parecido al visto durante gran parte de la primera vuelta del campeonato regular, haciendo inútil cualquier reacción del conjunto onubense gracias a la pausa con el esférico. Y es que los acercamientos seguían siendo blanquiverdes, aunque es cierto que el grado de peligrosidad estaba bajo mínimos. Por su parte y conforme los minutos seguían pasando, el Recreativo de Huelva pudo deshacerse de esa presión y comenzó también a hilvanar jugadas desde campo propio, terminando las diferentes acciones con disparo exteriores y desviados.

En cambio, el partido entró en una tónica muy distinta al inicio, sobre todo tras la amarilla de Recio en el centro del campo y con Luis Alcaide de espaldas a portería. El temperamento del malagueño hizo que se jugase más de una vez la segunda amonestación y el Recreativo de Huelva buscaba en todo momento que el Córdoba CF se quedase con uno menos, cosa que no parece extraña vista la primera vuelta del campeonato regular. Aun así, el colegiado, dudoso en varias acciones, decidió pitar el final de la primera mitad, manteniendo la victoria momentánea de un conjunto blanquiverde que firmó unos buenos 45 minutos.

La reanudación dejó claro que el encuentro iba a ser una auténtica batalla campal, para un lado y en el otro. El Recreativo de Huelva salió al césped con un objetivo claro: empatar la contienda lo antes posible y para ello Josiel lo intentó con dos disparos que se marcharon desviados. A pesar de que el Córdoba CF también tenía sus acercamientos, las tablas subieron al electrónico después de un centro lateral donde ni los centrales ni Carlos Marín estuvieron finos a la hora de despejar y Caye Quintana, adelantándose a la zaga visitante, inauguró el casillero onubense en el Nuevo Colombino.

Aun así, esta segunda parte no estuvo exento de polémica, ya que, en un primer momento, el Córdoba CF pidió con efusividad la roja directa a Rahim después de que dicho defensor derribase a Carracedo cuando el blanquiverde se plantaba solo y sin oposición ante Rubén Gálvez. El colegiado malagueño solo le enseñó la cartulina amarilla. Por otro lado, Sergio Díez se equivocó en el despeje, yendo el balón a saque de esquina y con la misma inercia del cuerpo, golpeó el esférico con la mano dentro del área. El conjunto califal pidió penalti, pero Domínguez Cervantes tuvo claro que no fue así.

Sin embargo, esto no quedó aquí, debido a que Carracedo también pidió la pena máxima por una mano clara de Rahim dentro del área onubense. En cambio, el Córdoba CF fue el que realmente lo intentó sobre el Nuevo Colombino, desgastando físicamente a un Recreativo de Huelva que llegó al tramo final del partido prácticamente desfondado y pidiendo la hora. Aun así, los blanquiverdes se marchan con un dulce sabor para territorio califal gracias al punto y al gol average ganado, aunque algunas decisiones polémicas arbitrales hicieron que el marcador no se moviese de manera excesiva en territorio foráneo. Como ya se ha dicho durante la semana, no hay ni habrá una especie de mano negra en contra del Córdoba CF, pero sí que ese equilibrio que suele existir en el balompié no está surtiendo efecto a los califas en partidos clave como Castilla o Recreativo de Huelva.