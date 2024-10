Iván Ania: “Tenemos que mejorar en oficio”

Una nueva victoria, y ya son cuatro de manera consecutiva en El Arcángel. El feudo blanquiverde sigue siendo inexpugnable para los rivales, y en esta ocasión, la víctima fue un CD Eldense atrevido y trabajado que puso en duda el primer tanto blanquiverde, obra de Antonio Casas. Sin embargo, finalmente, Carracedo sería el encargado de sentenciar en el tiempo añadido desde los once metros para aportar tranquilidad y coger oxígeno en una clasificación que no perdona ni tan solo un fallo.

En la rueda de prensa posterior al duelo, Ania ha reconocido que el balance es “positivo”, ya que buscaban la victoria que les “permitiese seguir con la dinámica de cuatro victorias seguidas, sumando además una puerta a cero, que es importante”, aunque ha recalcado que “ha habido alternativas para los dos equipos”. Así, analizando el duelo, ha subrayado que en la primera mitad, los blanquiverdes tenían “el control del balón”, y generaban peligro en “algún centro lateral, pero no concretaban”.

Así, lograron hacer el gol al final de la primera mitad, y en la segunda también tuvieron opciones, mientras que los visitantes “tenían muchas amenazas arriba, y cada vez que las encontraban daba la sensación de que nos podían hacer gol”. “No podemos conceder esos centros corridos porque estás expuesto al empate. Pudimos hacer ese segundo gol antes, y aunque hay que estar contentos por la victoria y los tres puntos, tenemos que mejorar”, ha reflexionado Ania, explicando que les falta “oficio”, ya que “hay veces en las que somos todavía demasiado noveles, y en el fútbol todo cuenta. No solo vale con ser bueno técnicamente o tácticamente, y nos falta mucho en tener el oficio de futbolista”.

Por otro lado, ha descartado una lesión en Martínez, explicando que “tenía problemas físicos”, mientras que con Carlos Isaac ha comentado que tuvo que cambiar la sustitución “a última hora porque decía que le estaba molestando el sóleo”. Así, haciendo un análisis del duelo, ha explicado que ambos laterales tuvieron mucho protagonismo en ataque, pero que les faltó “encontrar a Théo”, subrayando que su equipo no hizo “una mala primera parte”. “No generamos tanto como otros días, pero sí que creo que el equipo estuvo sólido en defensa, y generamos en ataque, pero no se concretaron en ocasiones”, ha añadido.

De hecho, ha apuntado que al equipo le faltó la soltura que le aporta Álex Sala en la medular, reincidiendo en que les ha “faltado un poco de pie”, pero que también han ganado “en solidez” con ese doble pivote de Genaro e Isma Ruiz. Mientras tanto, en la segunda mitad, ha resaltado que el Eldense no tuvo grandes ocasiones, ya que defendieron “bien esas llegadas por fuera, esos centros laterales donde han estado muy bien Lapeña y Martínez”. “Defendimos bien, pero asumimos un riesgo alto”, ha añadido.

Por último, también ha mirado ya al futuro, al próximo duelo ante el Olot, buscando la primera victoria fuera de casa del equipo. “Venir a jugar cada partido en casa con esta tensión es jodido. Si no ganas fuera, te toca esta situación”, ha reflexionado, apuntando también al próximo rival en casa, el Castellón, que lo ha tildado como uno de los equipos más especiales de la categoría. “Primero tenemos Olot, tenemos que competirlo y clasificarnos. Luego iremos a Almería, que todos sabemos de su potencial en cuanto a plantilla, y no creo que haya nadie que piense que no va a estar arriba al final de temporada. Tendremos que ir ajustados y ser sólidos defensivamente”, ha culminado.