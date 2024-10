Iván Ania: “Nos vamos jodidos”

Una jornada más fuera de casa y el Córdoba CF se vuelve a casa cabizbajo, sin apenas pensar en lo que podría haber pasado, esta vez, si el colegiado no hubiera decretado la roja directa a Théo Zidane. Una acción que desequilibró una contienda que tuvo un triste final en el 91. Aun así y hasta la inferioridad numérica, el técnico Iván Ania, en su comparecencia ante los medios de comunicación, explicó que había minutos para los dos equipos. “Ha habido dominio nuestro y de ellos. Estábamos atrás igualados cuatro a cuatro e Isma -Ruiz- estaba pendiente por la superioridad. Eso cuando nos quedamos con uno menos tuvo que cambiar. No fuimos capaces en la segunda parte de tener el balón, ni que los delanteros la pudieran aguantar. No inquietamos la portería rival y estuvimos en la segunda parte sometidos. Y en un error defensivo que no puedes cometer en el minuto 91 pues te vas de vacío”.

Ahora bien, autocrítica por la acción en el último minuto, pero dejando claro que la roja es injusta si sueles ver este deporte. “La acción no la vi en el iPad que tenemos en el banquillo y entiendo que es un pase que intenta controlar -Théo Zidane- arriba. Me recordó a la del otro día del Tenerife y ninguno quiere darle al rival porque no lo ve. Ahí tendrían que mirar la intencionalidad. Por reglamento será roja, pero no lo ve. Te condiciona el partido. Estábamos aguantando y cuando más sólido tienes que estar, pues tienes un error defensivo y te marcan el gol”.

A partir de ahí, el Córdoba CF fue capaz de juntarse para no darle “muchas facilidades” a un Granada CF que no estaban “generando ocasiones”, aunque sí que los suyos podrían haberlo hecho algo mejor en según qué aspectos. “Lo que sí estaba echando de menos era no tener el balón. Nos quedamos muy pocos balones, no podíamos correr porque la perdíamos muy pronto”, ha apuntado un Ania que ha recalcado el sentir de los suyos. “Nos vamos jodidos porque parecía que teníamos un punto y que te hagan un gol en el minuto 91 pues te duele más que si te lo hubiesen metido antes. En esos minutos era difícil cambiar algo. Puede ser que el fútbol haya sido cruel, pero esto es fútbol. Si no somos capaces fuera de ganar o puntuar, pues tenemos que ser sólidos en casa”.

Por último, Ania también ha señalado el ambiente de Segunda División que se vivió en Los Cármenes, con los cordobesistas alentando a los suyos, por lo que no bajarán “los brazos” hasta conseguir el triunfo lejos de El Arcángel. “No vamos a bajar los brazos. Las sensaciones son mucho mejores que la puntuación, pero esto lo cambia un resultado. En el Carlos Belmonte fuimos capaces de romper esa dinámica y estoy convencido de que conseguiremos esa victoria. Sabemos que cometemos errores y si concedes fuera de casa, pues te penaliza. Necesitamos la portería a cero”, ha culminado.