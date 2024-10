Un trabajador Córdoba CF cae por la mínima ante el Granada CF

Un encuentro que significaba mucho, no solo por lo que reflejaría el marcador al término de los 90 minutos -que también, sobre todo para los intereses de los visitantes- sino que por lo que sucedía en la grada. Después de lo ocurrido la temporada pasada con la polémica de las entradas, tanto la afición del Granada CF como la del Córdoba CF se respetaron desde horas antes del pitido inicial, aunque cuando tocaba vestirse de corto todo se puso tenso. X.

Como era de esperar, el duelo comenzó con un Córdoba CF bien plantado, con la concentración desde el primer minuto, tendencia que ha ido manteniendo en los anteriores duelos. Ahora bien, lo que le ha costado es consolidar esa intensidad con el paso de los minutos, y el Granada CF estuvo muy cerca de tirar todo al traste en la primera ocasión del encuentro. Un centro medido de Corbenau que Weissman cabeceó a bocajarro, pero se encontró con un Carlos Marín que realizó una intervención magistral para mantener las tablas en el marcador de Los Cármenes.

Aun así, a los chicos dirigidos por Iván Ania se les veía con un aspecto distinto a lo visto la pasada semana en Albacete. Estaban bien plantados sobre el terreno de juego, con tranquilidad a la hora de hilvanar jugada y llegando con superioridad tanto por dentro como por fuera. De hecho, así llegó la oportunidad más clara para el Córdoba CF en la primera mitad, con un Calderón que se marchó de su par con un regate digno de enmarcar y puso el esférico en el punto de penalti para que Théo Zidane la mandase a las nubes. Todo ello justo después de un precioso homenaje en forma de aplausos a Álvaro Prieto por parte de la afición cordobesista desplazada a Granada en el minuto 18.

Sin embargo, y antes de que terminara la primera mitad, llegó la acción que cambió totalmente el partido. Isma Ruiz le puso un centro bombeado a Théo Zidane que llegó a controlar el esférico con la pierna muy arriba, aunque, a la vez, golpeó en la cara a Brau. El colegiado vio oportuno enseñar la cartulina roja directa al mediocentro francés ante el estupor de la expedición blanquiverde desplazada hasta Los Cármenes. ¿Con el reglamento en la mano? Merecida. ¿Comprendiendo lo que es fútbol y que Théo ni siquiera ve al defensor local? Amarilla y ahí se queda la jugada. Tampoco entró el VAR para tratar de que el colegiado viese la imagen en cámara lenta.

Por tanto, el Córdoba CF se quedó con diez jugadores a falta de cinco minutos para que finalizara la primera parte. Un duro golpe para unos blanquiverdes que se mostraron muy sólidos durante la igualdad numérica. En cambio, esto no sirvió de nada y los últimos instantes de este periodo inicial sirvieron de adelanto de lo que iba a ocurrir en la segunda: un Granada CF con la iniciativa, mientras que los blanquiverdes esperaban un contragolpe o un error defensivo local para tratar de ponerse por delante.

En la reanudación se mantuvo la tónica anteriormente mencionada. El Córdoba CF dio un paso atrás como se intuía para tratar de no conceder en exceso a un Granada CF que estaba especialmente espeso. Las bajas de los tres internacionales más Ignasi Miquel en el centro de la zaga hizo que la fluidez no existiese en el equipo de Escribá. Tanto fue así que, a pesar de tener una y otra vez la posesión del esférico, no llegaban con cierto énfasis en los primeros instantes de la segunda mitad, aunque las ocasiones tenían que llegar antes o después. Por un lado, Carlos Marín despejó como pudo un disparo de Manu Trigueros a la par que, en la jugada inmediatamente posterior, Lucas Boyé no acierta a rematar incomprensiblemente un balón al segundo palo cuando el guardameta almeriense ya estaba vencido.

En cambio, esta serie de acercamientos no variaron en demasía lo que estaba sucediendo en el verde. El Granada CF no podía con la armada blanquiverde a pesar de la superioridad numérica y no encontraba prácticamente huecos. Esto hacía que los nervios fuesen a más porque, además, los granadinistas no sabían lo que era ganar como locales en la temporada actual, siendo recién descendidos a Primera División. Por tanto, las imprecisiones cada vez sucedían en mayor medida y hacían que el Córdoba CF tuviese, incluso, sus ocasiones en área rival. Obolskii recogió un balón centrado por Albarrán, se dio la vuelta ante el férreo marcaje de Williams y obligó a Mariño a mandar el esférico a un saque de esquina sin apenas consecuencias.

Pero todavía quedaban minutos y todo podía ocurrir. El Córdoba CF estaba haciendo una auténtica gesta, aunque de nada sirve si no se completa hasta el añadido. Y esto es lo que demostró un Granada CF que logró el gol de la victoria en el descuento con una internada de Pablo Sáenz que aprovechó en el primer palo un Diao que llevó el delirio a los aficionados nazaríes. Por contrario, la entidad blanquiverde recibe un auténtico jarro de agua fría, más aún cuando ni siquiera merecía acabar con uno menos el encuentro. Ahora toca pensar en el próximo viernes, donde recibirá al FC Cartagena en El Arcángel.