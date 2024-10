Iván Ania: “Es importantísima esta victoria para coger aire en la tabla”

Tras la dolorosa derrota sufrida por el Córdoba CF en su visita al Nuevo Los Cármenes, donde el Granada CF logró imponerse en el tiempo de añadido, el conjunto blanquiverde ya centra sus miradas en el próximo duelo ante el FC Cartagena. El paso de la selección española por El Arcángel ha supuesto un absoluto torbellino en la actualidad deportiva de la ciudad, aunque el blanco y verde vuelve a apoderarse de ella, esta vez con la rueda de prensa previa al duelo ofrecida por Iván Ania.

Uno de los temas centrales ha sido la gran acumulación de partidos que le espera al Córdoba CF en estas próximas semanas, con 5 partidos en 17 días. Para afrontarlo, Ania ha reconocido que es “importante que recuperemos a todos los jugadores para este tramo con tanta acumulación”, sobre todo en esta semana en la que apenas han “tenido tiempo para entrenar”. “Ahora tenemos una situación anómala, que es jugar dos semanas seguidas entre semana. La idea sería poder mirar a esos 17 días con vistas aque todos puedan participar y jugar, pero no podemos mirar más allá del siguiente partido”.

Y en ese siguiente partido llegará nada más y nada menos que el FC Cartagena. Ania ha subrayado que suman “números sorprendentes, con solo 2 victorias y 7 derrotas”, siendo esas dos victorias como visitantes, en Elda y Santander. “Siempre que hay un entrenador nuevo hay una reacción, de ahí que fuesen capaces de ganar en El Sardinero. Están cogiendo los métodos y mecanismos de Jandro, más combinativos que en la etapa de Abelardo”, ha explicado el asturiano, especificando que presentan “una presión más alta”, y que son “más combinativos desde portería, intentando generar superioridades y con salida de tres jugadores con un lateral bajo y dos centrocampistas, y cinco amenazas arriba”.

Por ello, espera que sea “un equipo que pongan las cosas difíciles”, aunque es “importantísimo conseguir esta victoria para coger aire en la tabla”. Por ello, espera que su equipo sea dominador, y que sean capaces de ser “nosotros mismos, con nuestras armas, que hasta ahora siempre lo hemos podido ser. En los partidos de casa tengo la sensación de que ahogamos al rival, no les permitimos ser ellos, y ojalá mañana podamos hacer lo mismo”. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que las cosas que planteas, a veces no ocurren como se esperan. “Por lo que les he visto, no es un equipo que se vaya a encerrar ni mucho menos. Necesitan la victoria y entiendo que van a venir a por ella”, ha aseverado.

Por ello, se torna un partido importante, teniendo también en cuenta el próximo duelo, donde se visita al Racing de Santander, líder de la categoría. El “ser sólidos en casa” es fundamental, porque “fuera los números no están siendo los deseados”. Y es que, precisamente, Ania ha reconocido que “fuera de casa es muchísimo más difícil conseguir los puntos”, mientras que en casa “el jugador se siente cómodo, está con confianza, tenemos el apoyo de nuestra gente que están viniendo en gran número y eso también es un aliciente más. Es ese jugador número 12 que siempre te da ese apoyo”.

Una expulsión “injusta” a Théo, y un sustituto por definir

Por otro lado, el entrenador asturiano también ha opinado sobre la expulsión de Théo Zidane, reconociendo que “con el reglamento en la mano es juego peligroso con contacto y te puede expulsar”, pero apuntando que para él “es injusto”, ya que “no es lo mismo ir voluntariamente a agredir al contrario, que tocar un balón y, por la inercia, le de en la cabeza”. Sin embargo, el técnico ha excusado al trencilla, recordando que “el viernes hubo una jugada idéntica, una expulsión del Tenerife”, y teorizando sobre que “nada más sucedió lo de Théo, seguramente se le vino esa jugada a la cabeza”, aunque “podría haber sido amarilla y que el VAR hubiese decidido”. La conclusión es clara: “tendría que cambiar el reglamento”.

Eso sí, para su sustituto, hay varias posibilidades: Kuki, Jacobo, o un trivote con Genaro o Xintes. La solución está clara en la cabeza de Ania, que también ha querido matizar que “el dibujo es lo menos importante”, ya que “luego esas piezas se mueven. No es lo mismo un 4-3-3 con Isma Ruiz, Diarra y Kuki, que un 4-3-3 con Isma Ruiz, Sala y Théo o Genaro”. De hecho, Jacobo jugaba en esa posición a principios de liga imitando lo visto la pasada temporada, pero ha querido recalcar que “más importante que el dibujo son las alturas de esos tres del centro del campo”. Así, no ha querido desvelar quién ocupara esa posición de mediapunta.

Por último, Ania también ha hablado sobre el campo, que ha recibido mucho uso esta última semana con el duelo de la selección y los entrenamientos de Serbia y equipo arbitral. “El otro día, con la lluvia que hubo, aguantó muy bien. El cambio de semilla se hizo hace 3 semanas o así, teníamos miedo de que ante el Ferrol no llegase, pero estuvo bien. Ahora, a cada día que pasa, está mejor, y la lluvia le viene mejor para que la arena se asiente. Va a estar en muy buenas condiciones”, ha concluido.