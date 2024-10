El FC Cartagena, un rival con urgencias en El Arcángel

Aunque suene a tópico, todos los rivales de esta Segunda División son complicados y cualquier puede vencer al otro, da igual su situación en la tabla clasificatoria. El Córdoba CF ya no compite en una Primera RFEF donde la desigualdad era más latente, ahora se encuentra en LaLiga Hypermotion donde las sorpresas están a la orden del día, pero eso no significa que haya duelos en los que la importancia de ganar sea mayor que en otros. Y es que los chicos dirigidos por Iván Ania recibirán este viernes en El Arcángel a un FC Cartagena que se encuentra inmerso en el descenso y llegará al coliseo ribereño con muchas urgencias.

Y es que el FC Cartagena no ha comenzado como debería esta temporada. La llegada in extremis de Julián Calero la pasada campaña regular hizo que el Efesé cumpliese con el objetivo de la permanencia, logrando una dinámica comparable con equipos que, finalmente, terminaron el curso liguero en play off. Por tanto, la meta del cuadro cartagenero es que esta dinámica se trasladara a la actualidad, aunque con un inquilino distinto en el banquillo. El Pitu Abelardo llegó para tratar de comandar un vestuario que sufrió una gran remodelación, con hasta 14 bajas y 15 altas para tratar de dar un salto en cuanto a ambición se refiere, aunque esto no ha terminado de llegar.

El plantel murciano comenzó la campaña con un calendario un tanto complicado, ya que iniciaba visitando a un Burgos CF que demostró su solvencia rápidamente, derrotando al FC Cartagena por un contundente 3-1. Sin embargo, esto no quedó aquí porque el Efesé recibió al Real Zaragoza en el Cartagonova y volvió a caer (1-2), aunque cuando todo parecía que la victoria ante el Eldense iba a ser un punto de inflexión claro, otras tres derrotas consecutivas frente a Levante, Oviedo y Cádiz hicieron que la dirección deportiva tuviese que tomar la decisión de rescindir al Pitu Abelardo como técnico de la primera plantilla.

Por tanto, la entidad cartagenera decidió firmar a Alejandro Castro, más conocido como Jandro, con el que ya tuvo experiencia en Segunda División entrenando a una Amorebieta que finalmente acabó descendiendo a Primera RFEF. Aun así, todo parecía que iba a ser el revulsivo que necesitaba un FC Cartagena que fue capaz de ganar en la casa del Racing de Santander, actual líder de la categoría, pero, nuevamente, fue un espejismo. En los dos encuentros siguientes, cayó derrotado ante dos rivales directos por la salvación como son el Racing de Ferrol y el Tenerife.

Aun así, las dos victoria del FC Cartagena llegan como visitante, por lo que el Córdoba CF tendrá que tener especial cuidado con un equipo que puede tener alteraciones para visitar El Arcángel. Jandro le dio la confianza a Reyes en la portería ante el Racing de Ferrol, formando una línea de cuatro compuesta por Izquierdo, Alcalá, Kiko Olivas y Aguirregabiria. Por delante, un trivote con Musto, Guerrero y Luis Muñoz, mientras que la parte ofensiva fue para Cédric Teguia, Escriche y Valles.