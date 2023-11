Iván Ania: “Tenemos que ganar siempre”

Una nueva oportunidad para dar un paso al frente y ser un equipo referente en el Grupo II de Primera RFEF, acumulando hasta cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota. El Córdoba CF llega a la duodécima jornada de la tercera máxima categoría del fútbol a nivel nacional con la ilusión de volver a la senda de la victoria después de dos duelos donde la poca contundencia en ambas áreas provocó que se concediesen sendos empates. Aun así, estos puntos tienen que ser positivos con el paso de las citas regulares y para ello debe vencer en el Cerro del Espino al Atlético de Madrid B.

En la comparecencia previa al duelo, el técnico Iván Ania analizó la enfermería, sin Adri Castellano, Iván Rodríguez, Álex Sala y Kuki Zalazar, mientras que Calderón tampoco estará en la convocatoria. Aun así, el preparador ovetense no piensa que sea una alineación difícil de hacer, al contrario de lo que ocurrió en Málaga. “En La Rosaleda tenía una sensación de que estaba convencido de que el que jugara lo iba a hacer bien. Entonces, durante la semana normalmente tengo más o menos una idea. Siempre puede haber un contratiempo que te pueda hacer modificar algo, pero esa semana fue la que más dudas me generó porque veía que todos estaban a muy buen nivel en los entrenamientos. Ya te digo que de martes pensaba una cosa, de miércoles digo pues este merece seguir, el otro también necesito que entre. Al final fue la más complicada de hacer. Cuando hay lesiones es mucho más fácil hacer la alineación. A veces se hace ya sola”.

Por otro lado, la demarcación más marcada por estas ausencias es el carril zurdo donde hay dos posibilidades claras. “Tenemos a Álex. El otro día no salió de lateral por las circunstancias del partido, pero puede actuar ahí sin ningún problema. En el filial lo está haciendo en esa posición y lo está haciendo muy bien. O sea que tenemos a Álex López o también puede actuar ahí Dragi, que para él no es una posición desconocida porque él en el Cádiz jugó en esa posición alguna vez y es una posición para él no natural porque su naturaleza es la de central, pero sí que no es desconocida”, mientras que un jugador fundamental para Ania volverá a la convocatoria. “Diarra para nosotros es un jugador muy importante. Está en un muy buen momento de forma, tiene un despliegue físico enorme, con balón es un jugador muy capacitado y tiene muchísima llegada al área rival. No soy de los que me quejo cuando tengo bajas, pero está claro que la baja de Diarra el otro día es una baja importante”.

Entretanto, Iván Ania ha detallado las características de un Atlético de Madrid B que tendrá varias bajas por los encuentros de selecciones, aunque explica que, al ser un filial, es capaz de lo mejor y lo peor. “Es un buen filial. Tiene velocidad en bandas y arriba, tiene juego corto, pueden ir al espacio, tienen una baja en cuanto al inicio de juego importante para ellos, que es la de Kostis, que les da mucho en el inicio. Es un poco el que lleva el inicio desde la posición, desde la primera línea de centrales y tienen también la baja del portero, pero que el que posiblemente vaya a jugar es el que está haciendo de tercer portero en el primer equipo. Creo que es un filial que a medida que vaya la competición creciendo va a ir a más y como todos los filiales, capaz de, si les dejas crecer durante el partido, hacer muy buen partido o capaz de, si les estás muy encima, no les dejas hacer su juego, pues que se desarmen. Entonces nosotros tenemos que ir con una idea clara de lo que queremos en el partido y sobre todo para nosotros, como digo en todas las ruedas de prensa, es fundamental el dejar la puerta a cero. Siempre que dejamos la puerta a cero estamos muchísimo más cerca de la victoria”.

Asimismo, el técnico ovetense ha seguido desmembrando a un filial colchonero que “tiene mucha velocidad arriba”, aunque no cree que juegue a “ida y vuelta”, aspecto que ya ocurrió en los dos últimos encuentros. “En Málaga, el partido en la segunda parte es de ida y vuelta y generamos mucho peligro al rival, incluso el otro día es un partido super igualado en cuanto a situaciones de área, pero no estamos cómodos por una sencilla razón, porque no tienes el control del partido. Porque es un partido totalmente alocado, un partido descontrolado y nosotros preferimos tener un partido en el que podamos tener el balón, en el que lleguemos a generar situaciones en área rival a través de acumular muchos pases y así estamos mucho más ordenados en caso de que no se termine la jugada bien o que haya una pérdida. Cuando quieres llegar muy rápido, luego el balón también te vuelve muy rápido y muchas veces a los mediocampistas no les da tiempo a llegar al área rival o a posicionarse en un sitio donde puedan hacer una buena presión tras pérdida”.

Aun así, la ambición no se pierde en un Córdoba CF que, según las palabras de Iván Ania, tiene que “ganar siempre”. “Todos los partidos nosotros los planteamos para ganar y si queremos estar arriba estamos en la obligación de ganar todos los días, que para mí es lo más difícil que hay en el fútbol, el tener que ganar todos los domingos. Hay equipos que eso no lo necesitan porque su objetivo es menos ambicioso y con ganar un día y empatar otro les vale, pero nosotros tenemos que ganar siempre. Es cierto que si haces un global de las once jornadas que llevamos disputadas las sensaciones son mucho mejor que los puntos que llevamos”, ha culminado.