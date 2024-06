Iván Ania: “Nos falta el último paso”

El Córdoba CF se prepara para la batalla final. Espera un FC Barcelona Atlètic que, tras ocupar toda la temporada zonas altas de la clasificación, acabó finalizando en un meritorio tercer lugar. Así, el choque de titanes de las finales del play off de ascenso a Segunda División será entre los equipos más potentes de la categoría: Córdoba CF (segundo) y Barcelona Atlètic (tercero); así como Gimnàstic de Tarragona (segundo) y Málaga CF (tercero). Con este contexto, Iván Ania ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al trascendental duelo de ida, que se disputará el domingo a las 20:00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

El entrenador del Córdoba CF ha comenzado actualizando el parte de bajas, en el que tan solo estará incluido Álvaro Leiva, después de conocer sus dos partidos de sanción. “Es una baja sensible porque estaba en un buen momento de forma, cuando entró a los partidos nos dio aire”, ha recalcado Ania, afirmando que es “una baja sensible”. Mientras tanto, la otra gran incógnita se ciñe sobre Martínez, que está “entrenando con normalidad”, a falta de una última sesión en la que se decidirá “si puede estar disponible o no”. Aún así, viajará a Barcelona junto con el resto de la expedición, en la que estarán también Éric y Álex López del filial, para completar así los 23 puestos.

Por otro lado, ya hablando del partido en sí, Iván Ania ha subrayado que el FC Barcelona Atlètic son “un equipo potente”, aunque estima que será una “eliminatoria igualada”, ya que han llegado al final “los segundos y los terceros, que quiere decir algo: si consigues, a lo largo de 38 jornadas, quedar segundo, es porque nadie te regaló nada y es por méritos propios”. Así, ha reincidido en que será una “eliminatoria igualada” que “posiblemente se decida en la vuelta”, entre “dos equipos que proponemos, que intentamos tener el balón, someter a los rivales con el balón y siendo ofensivos, pero cada uno con sus características. Dos muy buenos equipos”.

Así, su visión del partido es la de “un partido igualado con dominio alterno”, en los que habrá “momentos para ellos y momentos para nosotros”, y el que “más se parezca a lo que ha sido él mismo a lo largo de esta trayectoria será el que más cerca estará de la victoria”. Aún así, ha explicado que aunque Barça B y Córdoba son “dos equipos parecidos en cuanto a la intención de intentar someter a los rivales”, son diferentes “en cuanto al sistema”. Por lo tanto, ha concluido que “el que sea capaz de quitarle el balón al otro tendrá una gran ventaja, porque será más parecido a lo que es normalmente”, aunque ha vuelto a remarcar que “la eliminatoria se decidirá en la vuelta”.

La importancia del partido de ida

En este sentido, el preparador asturiano ha recordado también que su Córdoba CF es “un equipo cuyos números no son muy distintos de local o de visitante”, aunque prefieran “jugar como local, y mas con el ambiente del otro día, que es importante”. Ha analizado también ese duelo en El Arcángel ante la SD Ponferradina, en el que ha recordado que sufrieron “más de lo esperado, no en cuanto ocasiones, pero sí en esa sensación de tener algo que perder”. Precisamente ahí fue cuando “el apoyo del público fue fundamental”.

Ahora, irán a Barcelona a ganar. Así lo ha afirmado rotundamente Iván Ania. “La clasificación nos da la posibilidad de que, con dos empates, ascenderíamos, pero no estamos pensando en eso. Salimos a ganar en todos los campos, igual que ellos. No vamos a plantear el partido en función a eso -empates-, ni vamos a pensar en esa ventaja ni en esa situación, al menos en la ida. En el partido de vuelta saldremos a ganar. Es algo que tenemos como ventaja, pero no está en nuestra mente”, ha aseverado.

Además, Iván Ania ha subrayado la importancia de la mentalidad de sus jugadores, así como ha recordado que “son partidos de 180 minutos o incluso de 210 minutos”, por lo que “ni un gol a favor ni un gol en contra te puede hacer perder el norte”. “Tenemos que ser conscientes de esa situación. Son partidos muy largos. El que más cerca esté de ascender será el que sea más fiel a sus ideas, o el que modifique menos cosas en estos dos encuentros. Ojalá tengamos la identidad y la personalidad, y seamos el Córdoba CF reconocible que hemos sido a lo largo de la temporada”, ha apuntado.

Finalizando en este sentido, ha recordado que en estos partidos de play off “hay que gestionar muchísimas cosas que normalmente no pasan”, ya que “en liga, un partido tiene repercusión de tres puntos, pero no es eliminatorio”, mientras que ahora “te juegas todo a una carta: o ascender, o no ascender”, y esto es un hecho que “hay que saber gestionarlo”. Por ello, Ania ha explicado que él mismo es “partidario de no vivir mucho el partido durante la semana porque eso te produce un desgaste”, por lo que lo vive “hora y media antes”, y, “más allá de eso, normalidad y rutinas que hemos hecho siempre. Hemos modificado muy pocas cosas. Hubo el recibimiento que nos hizo al afición, pero es lo único que modificamos. Esas situaciones hay que saber gestionarlas: como jugar ante 21.000, que no es lo habitual. Para este segundo partido tenemos la experiencia del primero, y eso nos vendrá muy bien”.

Un FC Barcelona Atlètic “difícil para el rival”

Por último, Iván Ania también ha hecho un extenso análisis sobre el FC Barcelona Atlètic, del que ha remarcado que tienen “mucho talento, juventud y atacantes muy rápidos”. De ellos ha destacado a “Héctor Fort, que ya ha debutado con el primer equipo, al igual que Casadó”. Todos ellos tienen “muchísimo talento, y un ADN muy Barça en cuanto a propuesta: 4-3-3 que cambia a 3-2-2-3 donde antes metían a Casadó por dentro, y ahora tiran a Héctor Fort y meten por dentro a Pau Víctor como segundo delantero”.

Por todo ello estima que es “un equipo difícil para el rival”, porque “hay que apretarles bien, ya que si vas desajustado es evidente que te salen”. Además, ha destacado el nombre propio de Pau Víctor que, pese a conocerlo del Sabadell de la temporada pasada, llama la atención “su rendimiento y sus goles”: “es un jugador que cuando lo ves, tienes la sensación de que será una pieza importante en Primera División”.

De esta manera, finalizando la rueda de prensa, ha recordado que “entrar al golpe contra el Barça B es tirar una moneda al aire”, ya que “cuanto más talento tienes, en un desorden eres más ganador, y ellos son un equipo con mucho talento”. Por lo tanto, estima que “en un partido ordenado es más fácil solventar ciertas situaciones que en un ida y vuelta”, y ha puesto como ejemplo el duelo ante la UD Ibiza, donde “solucionaron la eliminatoria en 10 minutos. Hicieron el empate al filo del descanso, que manejan muy bien los tiempos y quizás, si el Ibiza llega al descanso con 0-2, el desarrollo de la segunda mitad es distinto. Y luego era gol, saque de centro, gol, saque de centro y gol”. Por lo tanto, ha sentenciado recordando que “un intercambio de golpes en una eliminatoria no es habitual ni creo que sea positivo, y más contra este perfil de equipos que si algo tienen, es talento”. Por ello, ha estimado que “posiblemente, el partido o la eliminatoria la vaya a ganar un bloque, pero también es posible que se decida por una individualidad”.