Iván Ania, el entrenador elegido por el Córdoba CF

Comienzan los movimientos, aunque hayan tardado más de lo esperado. El mercado en las categorías cabeceras del fútbol español está más parado que de costumbre y eso se nota a la hora de las confecciones de las diferentes plantillas. Aun así, la ansiedad de los aficionados que ven que se acerca el inicio de la pretemporada y la campaña de abonados pues se acrecienta con el paso de los días sin informaciones, aunque eso no significa que no se está trabajando en los diferentes clubes. De hecho, el Córdoba CF no quería equivocarse en la figura del entrenador y parece que su decisión ha sido tomada.

La búsqueda de un "entrenador moderno" para el Córdoba CF

Tal y como ha confirmado La Jugada de Canal Sur, Iván Ania ha sido el elegido por la dirección deportiva del Córdoba CF para comandar el vestuario blanquiverde en busca del ascenso, como era lógico. La entidad blanquiverde ha esperado hasta esta semana para decidir el perfil de un entrenador que, poco a poco, estaba siendo más y más costoso de cerrar, ya que las opciones iban cayéndose con el paso de las semanas, como ha sido el caso de Alberto González o José Juan Romero. Aun así, no pocos han sido los técnicos que han sonado para ocupar un puesto que, finalmente, ha caído para el preparador ovetense.

“Queremos un entrenador moderno”, que sea capaz de formar un equipo que pueda “competir cada duelo, tener ritmo, con una metodología clara y capaz de presionar en bloque alto”. Eso es lo que explicó el consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, en su presentación y parece que el nuevo entrenador no se ha desviado de esa opinión. Iván Ania, con experiencia en el fútbol profesional como jugador donde ha podido disputar un total de nueve temporadas en Primera División, comenzó su experiencia como entrenador en el Caudal de Segunda División B, antes de pasar al Villanovense.

Sin embargo, su primer gran reto lo asumió con un Racing de Santander que tenía como objetivo ascender a Segunda División y lo logró, gracias a una temporada donde consiguió 22 victorias, doce empates y cuatro derrotas, lo que le sirvió para liderar el Grupo II de Segunda División B. Dos empates ante el Atlético Baleares le sirvieron para promocionar a la categoría de plata del fútbol en la primera eliminatoria de campeones. Sin embargo, su primera y única experiencia en la división superior la saldó con destitución en la décimo quinta jornada tras una sola victoria en 15 encuentros.

A partir de aquí, el Algeciras CF llamó a su puerta durante la siguiente temporada y ha conseguido la salvación en las dos campañas como técnico del club algecireño. Aun así, la afición gaditana no guarda un especial recuerdo de una figura que el propio club ya ha confirmado que no continuará durante el próximo curso regular. Por otro lado, la llegada de Iván Ania al Córdoba CF podría venir acompañada de Carlos Albarrán, operación que la adelantó el periodista Ángel García semanas atrás.