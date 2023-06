La búsqueda de un “entrenador moderno” para el Córdoba CF

Muchos rumores pero nada concreto. Las opciones son variadas y la decisión es de demasiada trascendencia como para tomarla a la ligera, pero poco a poco el tiempo va a llegando a su fin y hay que decidir. El Córdoba CF se encuentra a 19 de junio sin entrenador ni más de una decena de jugadores -contando con los dos que suben al primer plantel desde el filial como mínimo- en el vestuario. Aun así, eso no significa que no se esté trabajando y así lo confirmó un Antonio Fernández Monterrubio en la última comparecencia ante los medios de comunicación donde, además, también adelantó el perfil que se está buscando.

Antes de retornar a la actualidad, es digno de mencionar que los dos primeros técnicos que sonaron -y con fuerza- para ocupar el banquillo de El Arcángel ya encontraron su sitio en una u otra categoría. Por un lado, el predilecto para la dirección deportiva comandada por Juan Gutiérrez Juanito era un Alberto González que era un secreto a voces que no iba a continuar en el Linares Deportivo tras acabar su contrato y la puerta del Córdoba CF se le volvía a abrir, pero, sin embargo, la cerró con el paso de las semanas y decidió incorporarse al Betis Deportivo de Segunda RFEF. Entretanto, José Juan Romero también se interesó por la opción de la disciplina blanquiverde, aunque decidió ampliar su vínculo con la AD Ceuta después de un final de temporada increíble.

Ahora bien, ¿qué trabajo se está haciendo en el club para no asegurar aún un técnico para el primer equipo? Pues el nuevo consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, aclaró que se han reunido con muchos entrenadores porque su intención es conocer la opinión sobre el perfil que el Córdoba CF necesita. “Ha habido varias reuniones de trabajo para exponer nuestro proyecto, y que ellos nos expongan su visión y cómo lo afrontarían. Estamos buscando un entrenador y un entrenador con el perfil del Córdoba CF. Puede haber entrenadores que lo hayan hecho muy bien en otros sitios, pero quizá no sea nuestro perfil. No ha habido ninguna negociación formal con ningún entrenador. Hemos tanteado dónde se podían mover económicamente los entrenadores para saber cómo está el mercado. Es una decisión de tantísima trascendencia, que no quiero prisas. Los tiempos los va a marcar el Córdoba CF”.

Por tanto, ¿cuál es el perfil que quiere el Córdoba CF? Monterrubio dio la respuesta en esa misma comparecencia. “Buscamos un técnico moderno, que compita cada duelo, que tengamos ritmo, con una metodología clara, capaz de presionar en bloque alto, que sea un equipo dominador, un entrenador exigente. Capaz de manejar la presiona a la que se va a ver sometido en este proyecto”. Tras esta información no fueron pocos los nombres que sonaron, pero los que podrían encajar más con la necesidad de la entidad blanquiverde son tanto Pedro Morilla, adelantado por Diario Córdoba, o, incluso, Rubén de la Barrera.

Aun así, la intención del club califal es que no se alargue mucho el tema del entrenador, pero no quiere decir que se tome una decisión precipitada. “En el momento que encontremos el perfil y estemos convencidos de que es la persona idónea, iremos a saco. Nos hemos reunido con muchos entrenadores. Unos han salido en medios y otros no. Hemos tenido reuniones no para traer al entrenador, pero sí para conocer y definir el perfil y nos ayudan. No puedo decir nombres”, culminó Antonio Fernández Monterrubio.