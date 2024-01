Iván Ania: “El que cometa menos errores será el que se lleve el resultado a favor”

Partido de altos vuelos en el Nuevo Colombino. El Recreativo de Huelva recibe al Córdoba CF, con ambos equipos involucrados en la actualidad en el play off de ascenso a Segunda División. Tercero contra quinto clasificado, y todo por decidir entre dos contrincantes que han encontrado su mejor versión tras el duelo de la primera vuelta, donde los blanquiverdes se impusieron al Decano gracias al tanto en el minuto 88 de Alberto Toril. Así lo ha relatado el propio Iván Ania en la rueda de prensa previa al duelo, marcándolo como un “partido de play off”, donde ambos equipos llegan de “una buena dinámica, donde ellos, después de nuestro partido, llevan una racha inmaculada y de los diez partidos, han logrado ocho victorias, un empate y una derrota”. Y es que, para Iván Ania, será “un partido igualado y muy disputado”, en el que “el que cometa menos errores será el que se lleve el resultado a favor”.

Refiriéndose al duelo de ida, el técnico ovetense ha recordado cómo “fue un partido en el que, en su manera de defender, defendieron en bloque bajo”, explicando que realizaban la superioridad con los centrales y que, con sus conducciones, el Recre se iba hundiendo en su propia área hasta defender en bloque bajo. Pese a ello, en la primera mitad presionaron alto, algo que los blanquiverdes superaron “con juego combinativo”. Más tarde, cuando los onubenses trataron de combinar, “daba la sensación de que se estaban imponiendo más los ataques que las defensas”. Así, tras una primera parte más igualada, en la segunda parte el Córdoba CF fue superior y logró “hacer el gol en los últimos minutos”.

Por lo tanto, para el duelo de este próximo domingo, Iván Ania aún no sabe si el partido será igual que el pasado, pero tiene claro que son “dos equipos que quieren someter al rival”. Así, “si los ataques se imponen a las defensas, podremos someter; si se imponen las defensas, no”. Además, ha recordado que tendrán que tener “los detalles en la cabeza y saber manejarlos, tanto en ataque como en defensa”. Precisamente, centrando las miradas en ese aspecto defensivo, el Recreativo de Huelva es el equipo menos goleado del Grupo, y Anai lo ha definido como “un equipo muy sólido defensivamente, que encaja poco”, pero que tampoco es que sea un rival “que haga muchos goles, sus resultados suelen ser por la mínima, pero generan y tienen buen contraataque, sobre todo con un Caye Quintana que juega al espacio y en el límite del fuera de juego, por lo que tendremos que tener buenas vigilancias”.

En lo que se refiere a su propio equipo, el Córdoba CF, el entrenador blanquiverde ha apuntado que “si es difícil generarles ocasiones, tendremos que tener un porcentaje de efectividad alto”, aunque le “preocuparía no generar. El tema de los goles es cuestión de rachas, generamos mucho y a pesar de que podamos pensar que nos cuesta hacer gol, si vemos los máximos goleadores de los dos grupos, vamos solo por detrás de Castellón, Ibiza y Real Sociedad B. Llevamos 33 goles a favor, y podríamos llevar más. Es importante el balance, y tenemos un +15, y es un balance positivo e importante. Habrá momentos como el día del Atlético B que generes 7 y metas 6, o habrá veces que generes 10 y no metas ninguna”.

Así, llegando ya al final de la conferencia de prensa, Iván Ania también ha aclarado el tema de la enfermería, matizando que Iván Rodríguez “entrenó con normalidad, solo fue un día en el que decidimos que, con la baja de Albarrán, decidimos no forzarle, pero está para jugar”. Así, las únicas bajas serán la de Adri Castellano, que “vamos a ver cómo va evolucionando”, y Dragi Gudelj, “que ya se ha anunciado que esta temporada no participará”. Por lo tanto, recuperan a Calderón y a Álex Sala, que volverá a estar disponible tras realizarle las pruebas, que les dieron los resultados esta semana y ya está disponible.

Culminando con detalles, Ania ha recalcado que buscan un refuerzo en la zona de defensa, “que es la más débil en cuanto a número”, ya que solo están los dos centrales del primer equipo y Mati, del filial. “Es la línea donde estamos más justos de efectivos, por lo que tenemos que ver jugadores para poder firmarlos. Tenemos la idea clara de lo que queremos y, al final, si viene, me da igual que venga mañana o la semana que viene, pero que sea dentro del plazo establecido y tener un refuerzo más”. Por otro lado, sobre cerrar los entrenamientos, Ania ha explicado que es “por no darle ventajas al rival”, ya que son conscientes de que Abel Gómez fue jugador del Córdoba CF “y tiene amigos que viven aquí, y no quiero que van el entrenamiento porque partirían con ventaja”.

Así, en un partido que a buen seguro contará con un ambientazo y gran presencia cordobesista en el Nuevo Colombino. “Siempre es importante contar con el apoyo de nuestros aficionados como visitante. A pesar de que estaremos en inferioridad, nos vamos a sentir arropados y esperamos brindarles una victoria para que la gente pueda volver contenta. Siempre contamos con el apoyo de la gente, en mayor o menor cantidad, y eso para nosotros es un aliciente y una motivación”, ha culminado Iván Ania, en un duelo donde buscará comenzar con buen pie la segunda vuelta de competición.