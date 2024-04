Iván Ania: “Certificar el 'play off' sería un segundo objetivo cumplido”

El Córdoba CF vuelve a El Arcángel tras sus visitas al Estadio Romano-José Fouto y al Alfredo di Stefano, y lo hace con mucho más que tres puntos en juego. El conjunto blanquiverde tiene en su mano certificar matemáticamente el play off de ascenso a Segunda División, pero no será sencillo. Sumado a la dificultad intrínseca que trae consigo que se den los resultados ajenos -el Recreativo de Huelva debe perder, y el Real Murcia no puede pasar del empate en su duelo-, se suma la necesidad de ganar de los pupilos de Iván Ania a un CD Alcoyano que llega en buena dinámica tras sumar 6 partidos consecutivos sin perder.

Eso sí, en la rueda de prensa previa al duelo, el técnico ovetense confirmó una de las grandes noticias en clave blanquiverde: vuelve Antonio Casas. El delantero rambleño había estado tres semanas de baja por lesión, lo que, sumado a la situación personal que atraviesa Alberto Toril, había llevado a Iván Ania a alinear a Kike Márquez como delantero. Sin embargo, con la vuelta del ariete de la rambla, Ania ya tiene a su entera disposición a toda la completa, aunque Adri Castellano aún no entrará en convocatoria. “Casas estará en convocatoria, pero con Castellano vamos a esperar un poco más, aunque está entrenando ya totalmente normal, ha realizado todos los entrenamientos de la semana”, ha afirmado Ania.

De hecho, siguiendo con el tema de Kike Márquez, el entrenador del Córdoba CF ha matizado que pese al cambio, el sistema se ha mantenido igual. “Depende de quien juegue, tiene unas características u otras”, ha explicado, apuntando a que se habían dado unas “circunstancias especiales”, ya que Antonio Casas había caído lesionado, y Toril atravesaba una circunstancia complicada. “Apostamos por Kike -Márquez-, que lo ha hecho muy bien, y ahora tenemos una alternativa más. No planteábamos a Kike como punta a principios de temporada, pero estamos contentos con el rendimiento que ha dado en esa posición. Ahora no tenemos dos delanteros, sino que podemos tener un tercero, y eso es riqueza para el equipo”, ha añadido el preparador blanquiverde, adelantando que decidirán “en función de lo que necesitemos, del sistema defensivo del rival y de dónde queramos la superioridad. Tenemos un delantero de área, uno que va al espacio y un falso nueve”.

Sobre la semana de entrenamientos, ha explicado que ha sido “un día más corta de lo habitual”, en la que han preparado el partido ante el Alcoyano, que ha definido como “un rival del que sabemos la dificultad, que tiene buenos números como visitante, y da sensación, cuando les ves, de equipo muy sólido, que puede presionar, robar, juntarse y que es difícil de superar porque acumula mucha gente tras el balón”. Además, han introducido variantes como la de Lara en punta, que buscan constantemente en transición. Con todo ello, Ania es consciente de que les pondrán “las cosas difíciles”, ya que “cada vez queda menos, son siete jornadas, y los equipos queremos lograr los objetivos”, aunque en este tramo de competición es cuando “se dan resultados que en otros momentos no se dan, y tenemos que estar alerta”.

Siguiendo con el análisis del CD Alcoyano, que se encuentra a la misma distancia del play off que del descenso -ocho puntos-, Ania ha advertido que “si enganchan una línea de victorias se van a meter en posiciones altas, y si tienen la mala suerte de perder tres partidos seguidos, les entrará el miedo por el descenso”. Es por ello que, a falta de siete jornadas, “los equipos no se relajan, ninguno, ni el Granada B”, ya que todos tienen posibilidades aún matemáticas de lograr sus objetivos. Ello no hace más que hacer pensar a Ania que el Alcoyano vendrá a intentar ganar “con sus armas, y para nada van a tirar el partido ni mucho menos”, ya que “es un equipo que, más allá de su clasificación, el entrenador -Vicente Parras- les trasmite un espíritu ganador, competitivo, de batallas y duelos, y de centros laterales y al área. Tienen señas de identidad muy definidas. Son un equipo que no dan un balón por perdido, son aguerridos y van a competir seguro”.

Pero en frente tendrán un Córdoba CF con la posibilidad de certificar matemáticamente su clasificación al play off de ascenso, siempre y cuando se cumplan las circunstancias descritas con anterioridad. Ello no es más que un signo de la gran temporada blanquiverde. “Sacamos 15 puntos, más goal average, al Recreativo de Huelva. Dependiendo de los resultados, podríamos certificarlo, y sería un segundo objetivo cumplido. A partir de ahí, a pensar en el siguiente”, ha explicado Ania, que también ha bromeado al recordar que dijo “que el primer objetivo era la salvación, y os asustasteis un poco, pero esto es una escalera de objetivos. Primero la salvación, después el play off, y después el objetivo grande, que es intentar el asalto al fútbol profesional. Faltando seis jornadas, certificar el play off, si nosl o hubieran dicho en pretemporada, lo hubiésemos firmado”, ha expresado el entrenador califal.

Por último, también ha abordado la problemática del horario -16:00 horas- del duelo ante el CD Alcoyano, hora a la que se esperan temperaturas de más de treinta grados. “Se solicitó el cambio de hora, pero no nos lo concedieron”, ha explicado el míster, recordando que tienen “varios partidos en ese horario”, que, “a las cuatro de la tarde, en Córdoba, no es malo solo para los jugadores, sino también para la gente de la grada que aguanta una hora y media sentada al sol. Puede ser perjudicial”. De igual manera, también ha recordado cómo no se les concedió el parón para beber agua en el duelo ante el San Fernando, a pesar de que lo requiriesen ambos conjuntos, ya que “decían que no había temperatura necesaria. ”No se piensan en las circunstancias que se pueden dar. Cuando un equipo solicita el cambio de hora, no es por capricho, sino porque es perjudicial“, ha sentenciado el ovetense.