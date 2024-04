Álex Sala: “Me encantaría seguir en el Córdoba CF”

Un jugador de otra categoría para un centro del campo dominante, como el que más, en Primera RFEF. Álex Sala ha sido el complemento perfecto del Córdoba CF en la medular, la extensión de Iván Ania sobre el terreno de juego, y la mejor pareja de baile de un Diarra que parece inamovible en los planes del técnico ovetense. Y se ha ganado el puesto a pulso, a base de grandes actuaciones y, por qué no recordarlo, espectaculares goles que quedarán para la posteridad por la belleza de los mismos. Álex Sala es más que un jugador para el Córdoba CF. Es una estrella en ciernes que, pese a su corta edad -apenas rebasa los 23 años-, ya deja atisbos y actuaciones de jugador consagrado. Cedido por el Girona, el jugador originario de Barcelona se está destapando esta temporada como uno de los grandes artífices del éxito cosechado por el Córdoba CF.

PREGUNTA. Primera victoria de la historia del Córdoba CF en el Alfredo di Stefano. ¿Qué sensaciones tenéis tras el triunfo?

RESPUESTA. Bueno, al final creo que estamos en una buena dinámica. Venimos de hacer las cosas bien, aunque sí que es verdad que en el partido de Mérida tuvimos un pequeño tropiezo, pero el equipo está entero. Eso nos da confianza para afrontar el tramo final, que es lo decisivo.

P. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó en Mérida?

R. Creo que hicimos una primera parte muy buena, pero luego ellos salieron y no tenían nada que perder. Al final el fútbol tiene estas cosas, que el partido se iguala y el rival también juega. Creo que no hicimos una segunda parte buena, pero ellos también estuvieron muy bien. Son cosas que pasan, pero lo importante es llegar al siguiente partido y lograr ganar.

P. Lo comentó Iván Ania recientemente en rueda de prensa. Está faltando regularidad en estos últimos partidos.

R. Sí, sí. Lo hablamos dentro del vestuario también, y creo que tenemos que estar juntos y también ver el lado positivo. En el campo del Real Madrid Castilla no estuvimos bien, pero pudimos llegar a la media parte con el marcador empatado, ajustar cosas y eso nos dio para que en la segunda parte mejorásemos y pudiésemos sacar el partido.

P. Seguís sumando, ya son 13 partidos sin perder, pero el Castellón no falla.

R. Es como decimos todos. Ellos tienen su línea y nosotros estamos por detrás. Sabemos el objetivo del club, pero es eso. Nosotros tenemos que seguir puntuando, y si tienen que fallar, que yo creo que fallarán, pues también estar nosotros ahí para intentar igualarles.

P. Hablando justamente de objetivos, esta misma jornada se podría certificar matemáticamente los play offs. Un paso importante para quitaros presión, ¿no?

R. Sí. Al final, después de todo el año peleando por los objetivos que tenemos, creo que ese es uno y es uno muy importante. Obviamente salimos con las ganas de lograr la faena y poder certificar el play off. Luego ya miraremos hacia lo siguiente.

P. ¿Cómo es Iván Ania dentro del vestuario?

R. Conmigo personalmente es muy exigente. Eso es algo que a los jóvenes nos va bien porque un entrenador que te apriete, que en el día a día este encima tuyo, creo que te hace mejorar continuamente. En el grupo en general, todos los jugadores estamos muy involucrados en el equipo, en lo que es el colectivo, y no pensamos en individualidades. Eso es lo que luego, dentro del campo, nos hace estar juntos y jugar bien a todos.

P. En un plano más personal, ¿cómo se encuentra Álex Sala? Cogiendo cada vez más confianza, ¿no?

R. Sí, sí, claro. Después de la sanción que tuve, es cierto que estuve unos partidos que entraba en la segunda parte y eso, pero creo que es parte del fútbol y hay que estar preparado para que, cuando me ha llegado la oportunidad, haya podido aprovecharla y poco a poco coger confianza para alcanzar el nivel en el que estoy.

P. Has coincidido también en, quizás, la posición con más competencia del equipo.

R. Creo que hay pocos mediocampos así en la categoría. Pero eso, también, nos ayuda a todos porque te hace estar en el día a día muy concentrado, alerta, cuidando los detalles para poder sacar el máximo rendimiento. Nos ayuda, en definitiva, a todos, y ayuda al equipo también. Cuando hemos jugado unos u otros, el equipo apenas ha notado la diferencia.

P. ¿Qué características crees que tienen Diarra, Isma Ruiz y Recio con respecto a ti?

R. Bueno, obviamente Recio, con once o doce años en Primera División, es lógico decir que tiene mucho, muchísimo fútbol en sus botas. Tiene muy buen pase y entiende muy bien el juego. Luego, Isma -Ruiz- creo que, físicamente, también es un poquito parecido a Diarra. Abarca mucho campo y es físicamente muy potente. Yo, igual destacaría mi trato de balón. Tengo un buen pase, un poco más largos y entre líneas, y bueno. Creo que esas son mis virtudes. Pero la clave es que nos congeniamos bien y cada uno aporta sus cualidades más buenas. Eso nos ayuda mucho.

P. Bueno, se te ha olvidado también el tiro desde fuera del área.

R. Del tiro no quiero hablar mucho -ríe-, porque luego en Mérida no vi puerta. Pero sí, claro, también es algo bueno que tengo, y que intentaré aprovecharlo para ayudar y sorprender a los rivales.

P. ¿Cuál crees que está siendo la clave, en general, de esta gran dinámica del equipo, tras ese inicio con dudas de la temporada?

R. Creo que lo ha visto todo el mundo. Cuando empezamos, el equipo jugaba muy bien, pero igual no puntuábamos lo que teníamos que puntuar. Seguimos creyendo en el míster, él también siguió creyendo en su idea, y creo que el equipo no dejó de creer en lo que hacíamos en ningún momento. Sabíamos que ya nos llegarían los resultados, y a la vista está. Al principio las cosas no se dieron, pero llevamos muchísimos partidos jugando igual, y el equipo está a un nivel increíble. Al final, tras tantos partidos, la idea que tiene el equipo de juego, y el cómo jugamos, creo que es nuestra esencia y lo que nosotros tenemos que llevar hasta el final.

P. Ese gran estado de forma también se extrapola personalmente a ti. Estando cedido por el Girona, ¿te han comentado algo desde allí?

R. Sí, claro. Yo eso, en mi caso, se lo dejo a mi agente y a mi familia. Pero en cuanto a rendimiento, ellos están pendientes de sus jugadores, claro. Hablamos y nos escribimos mensajes. Pero bueno, es lo que siempre digo. Yo estoy hasta final de temporada, también lo dije en invierno. Quería cumplir un objetivo que me puso yo al llegar aquí, y, a partir de ahí, ya veremos.

P. Te la tengo que hacer. ¿El año que viene veremos a Álex Sala de blanquiverde? ¿Te gustaría, personalmente, seguir en el Córdoba CF?

R. Sí, obviamente. Ya te he dicho. Vengo con un objetivo. Cuando llegué, tenía el objetivo que todos sabemos de intentarlo. Entonces, obviamente, a mi me encantaría seguir en el Córdoba. Yo estoy muy a gusto aquí. Creo que el club también se ha portado muy bien conmigo desde el primer momento, entonces obviamente a mí me gustaría.

P. ¿Y donde ves al Córdoba el año que viene?

R. El futuro no se sabe, pero creo que más pronto que tarde, el Córdoba estará en el fútbol profesional porque lo tiene todo.

P. Volviendo a la actualidad. ¿Qué crees que le ha faltado al equipo para estar a cinco puntos del liderato?

R. Es que si miras al otro grupo, tampoco es normal. Ellos están haciendo una temporada a nivel de puntos increíble, porque es que el otro grupo tampoco se acerca a lo que es el Castellón. Entonces, al final, nosotros estamos haciendo nuestro camino. Esto es largo, lo sabemos, y estamos ahí cerca. El partido del Alcoyano es el más importante ahora mismo. Hay que sumar, y ya el siguiente pues será lo mismo. Cada partido hay que sumar de tres en tres y esperar.

P. Alcoyano, seis partidos sin perder y un partido complicado. Ya lo vimos allí, en El Collao.

R. Sí, sí. Yo personalmente, el año pasado también los tenía en mi grupo. Es un club que te pone los partidos complicados. Creo que nosotros, en casa, con nuestra gente, nos va a hacer más fuertes de cara al partido. Es un encuentro importantísimo, el más importante que tenemos. Vamos a salir a por la victoria sin duda.

P. Os hace fuertes jugar en casa, pero como visitantes también estáis en un momento increíble.

R. Eso es importante y es lo que nos hace estar ahí: fuera de casa estamos siendo muy regulares. Al final e seso, es pensar que tanto en casa como fuera hacemos el mismo papel, mostramos la misma versión, y eso es lo que nos lleva, al final, a sacar los tres puntos.

P. Poniendo la mirada ya un poco más en el futuro, se atisba en el horizonte ese duelo ante el Málaga. ¿Hay ganas de vivir un partidazo así en El Arcángel?

R. Sí, sí, obviamente. Va a ser un partido muy, muy bonito. Esperemos que de aquí al final pueda venir mucha gente y cada vez más. El ambiente es espectacular, va a ser espectacular y un duelo muy bonito de ver. Tengo ganas, ya te he dicho. Tengo ganas de cada partido que vaya a llegar porque ya queda poco y son todos importantísimos. Estoy ya ansioso por jugar contra el Alcoyano, y luego contra el siguiente.

P. Terminando, ya en un plano más personal. ¿Dónde te ves, con tu trayectoria deportiva, dentro de cinco años? Sobre todo viendo como el Girona este año apunta a Champions.

R. Nunca se sabe. Soy un jugador joven aún, y soy ambicioso. Me gusta mirar lo más arriba posible. Ya te digo, nunca se sabe, tan solo el tiempo dirá, pero creo que estoy trabajando bien, que estoy haciendo las cosas bien, y entonces, lo que tenga que llegar, llegará, y es lo que será merecido.

P. Girona, Champions League. Un poco el sueño de todo equipo. ¿Cómo lo ven por allí?

R. Se han dado al final unos resultados increíbles, pero no es casualidad, ni mucho menos. Vienen ya haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, y, al final, eso das sus frutos. Hay una gran plantilla, un gran entrenador, el club está haciendo las cosas muy bien y, al final, no es casualidad que después de tantísimas jornadas sigan ahí arriba. Entonces creo que es merecido para ellos, y ahora toca disfrutar.