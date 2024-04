El Córdoba CF y su camino en El Arcángel: una ambición que prolongar

Por todo el mundo es sabido que la inmensa mayoría de las opciones de ascenso del Córdoba CF pasan por El Arcángel. Ahí es donde no deben fallar los blanquiverdes en su reto de volver al fútbol profesional esta misma temporada y, de momento, el desafío va por buen camino. Y es que los de Iván Ania saben que tienen que prolongar la solidez ante su público (además de no perder fuelle tampoco como visitante) tanto en su idea mantener esa segunda posición que le permitiría un camino más propicio en un futurible play off, así como para seguir poniendo a prueba al Castellón y esperar a que éste falle para poder acercarse al ascenso directo. De momento, los cordobeses tienen este mismo fin de semana un reto histórico, al menos en lo que respecta a la Primera RFEF, ya que los califas reciben este sábado (16:00) al Alcoyano en el feudo ribereño con la posibilidad de lograr la quinta victoria seguida como local.

El equipo cordobesista es, junto al Ceuta, el más en forma del Grupo II y el segundo mejor local en lo que va de temporada, únicamente por detrás del conjunto castellonense, al que pretende alcanzar de aquí a final de curso. El Córdoba CF acumula una racha notable de cuatro triunfos seguidos ante su público, pues llevan sumando de tres desde principios de febrero y no pierden desde el primer encuentro del 2024. Así, han cedido de manera consecutiva Atlético de Madrid B, Melilla, Atlético Baleares y San Fernando, y además, con un balance sobresaliente de 11 goles a favor y solo uno en contra. Por tanto, de superar al conjunto de Alcoy, sería la quinta victoria seguida, algo nunca visto en Córdoba desde la creación de esta nueva tercera división nacional.

Así es, el Córdoba CF se estrenó en Primera RFEF el curso pasado y, pese a su extraordinario inicio liguero, tan solo pudo alcanzar cuatro triunfos consecutivos como local como tope máximo, ya que entre las cuatro primeras jornadas cayeron Unionistas, Fuenlabrada y Rayo Majadahonda, aunque se perdió de manera ajustada frente al San Sebastián de los Ballesteros. Un poco más adelante buscarían de nuevo la hazaña y, de hecho, se quedarían aún más cerca entre la jornada 8 y la 17, superando entonces a Algeciras, Talavera, Linares y Pontevedra, pero los califas no pudieron completar el ciclo al ceder con el Mérida. De ahí hasta el final de liga ya no volvieron a cosechar jamás dos victorias seguidas, ni como local ni como visitantes.

Así las cosas, en la 2023-24, de nuevo el récord ha estado cerca, pero se ha quedado a las puertas. Cuando estuvo más próximo fue entre la sexta y la duodécima jornadas, cuando se ganó a Recreativo Granada, Mérida y Recreativo de Huelva, aunque se empató con el Ceuta. Ahora, a raíz del nuevo año se ha emprendido otra dinámica notable en la que los cordobesistas pueden cumplir otro hito histórico en la división de bronce. El Alcoyano: próxima víctima.