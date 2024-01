Infinity prevé denunciar a González Calvo por su mandato en el Córdoba CF

Un nuevo capítulo en el entramado judicial de un club blanquiverde que parecía quedarse todo en la antigua Sociedad Anónima Deportiva (SAD), pero que estos requerimientos judiciales también tendrán su hueco en esta nueva etapa. Y es que, tal y como ha adelantado la edición digital de Diario Córdoba, Infinity, a través de Unión Futbolística Cordobesa, tiene la intención de denunciar al antiguo consejero delegado de la entidad cordobesa, Javier González Calvo, por irregularidades en su gestión.

La llegada de Antonio Fernández Monterrubio el pasado verano trajo consigo mucho revuelo en la institución blanquiverde. Un objetivo no conseguido y la debacle deportiva consiguió como consecuencia el aterrizaje del mandatario para sustituir a un Javier González Calvo que estaba en entredicho por diversas situaciones. Gracias a ello, Unión Futbolística Cordobesa realizó una due diligence en busca de saber qué ocurrió exactamente.

Una vez terminado este proceso y como según informa Diario Córdoba, Infinity junto a la SAD tienen la intención de llevar a los tribunales a Javier González Calvo por diversas irregularidades en su gestión, aunque esa denuncia, por el momento, no le ha llegado el mandatario extremeño.

Por su parte y al ser preguntado por este periódico, el Córdoba CF se ha reservado el derecho a informar sobre este tema, dejándolo todo en manos de la propiedad bareiní y sus servicios jurídicos.

