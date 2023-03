Las imágenes del Algeciras CF - Córdoba CF

No cambia nada a pesar de todo. El Córdoba CF tiene la firme intención de conseguir el objetivo del play off a final de temporada y más aún después de firmar un inicio de temporada al alcance de muy pocos. Sin embargo, esto se ha visto empañado por un nivel que roza lo desastroso. En lo que a la actualidad respecta, la entidad blanquiverde ha empatado ante el Algeciras CF en un nuevo partido donde el conjunto califa no ha sido superior a un equipo que actualmente pelea por no descender a Segunda RFEF.