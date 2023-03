La vida sigue igual

La vida o la muerte. Comienza el tramo final de la temporada y todos los equipos buscan los objetivos que o bien siguen manteniendo desde principio de temporada o han tenido que permutar debido al rendimiento deportivo durante el tramo regular. Aun así, también es importante ver cómo llegan unos u otros equipos y aquí el Córdoba CF no es que salga muy reforzado. La entidad blanquiverde viajaba hasta el Nuevo Mirador para enfrentarse a un Algeciras CF que tampoco es que estuviese en una grandísima dinámica en cuanto a sensaciones se refiere, pero el fantasma del descenso empieza a asomar de una manera más urgente y eso se notó en ciertos momentos de la primera mitad.

Un encuentro que comenzó con relativa igualdad. El técnico Germán Crespo optó por el cambio de sistema al 4-4-2 en busca de dar oxígeno al mediocentro blanquiverde a través de jugadas de espaldas a portería. En primera instancia, esto descolocó a un Algeciras CF que sufrió a la hora de los marcajes, ya que Antonio Casas encontró una buena oportunidad de desequilibrar a Amoah. De hecho, esta tendencia fue en aumento conforme los primeros minutos seguían su recorrido y el Córdoba CF se resguardó con el balón, aunque los acercamientos se resistían. Por su parte, el conjunto local tenía la intención de desplegar un juego mucho más directo, lo que ocasionó problemas a la zaga blanquiverde, pero sin generar peligro a la portería defendida por Carlos Marín.

Sin embargo, y ya inmersos en el ecuador de la primera mitad, los chicos dirigidos por Iván Ania dieron un paso al frente viendo la poca contundencia defensiva que gastaba el Córdoba CF. Tanto fue así que Alberto Jiménez tuvo que salvar bajo palos el primer intento serio de un conjunto local que, minutos más tarde, gozaba de hasta cuatro ocasiones para adelantarse en el marcador, aunque sin éxito. Entretanto, era obvio que los chicos dirigidos por Germán Crespo estaban pasando el peor momento de la primera mitad sin ninguna duda y trataban de salir de esa dura presión algecireña por medio de balones largos. Así llegó el primer lanzamiento a puerta visitante gracias a un Antonio Casas que obligó a Miño a detener el esférico sin mayor complicaciones.

Aun así, el partido entró en un nuevo escenario, con ambos equipos sin querer arriesgar en el tramo final de la primera mitad y eso provocó que el paso adelante que dio el Algeciras para irse al descanso por encima en el marcador se diluyese. Gracias a esto, el Córdoba CF estuvo más cómodo a nivel defensivo, logrando subir la primera línea casi al centro del campo y obligando al conjunto local a cometer más errores en la salida de balón. En una de estas posesiones, el cuadro blanquiverde rozó el tanto inaugural por medio de un Javi Flores que probó fortuna con un disparo que se marchó lamiendo el larguero de la portería gaditana. Con este acercamiento, ambos equipos se marcharon al túnel de vestuarios con todo por decidir.

Pues si fue denso el final de la primera mitad, más aún lo ha sido el inicio de la segunda. Las urgencias estaban siendo las principales protagonistas en dos equipos que estaban más preocupados por no fallar que intentar jugadas de una mayor confianza, lo que provocaba errores muy infantiles. Aun así, el Córdoba CF consiguió una cosa que no logró durante los 45 primeros minutos y era no sufrir en transiciones rápidas. Con un buen sello defensivo, los chicos dirigidos por Germán Crespo fueron más valientes en la presión, consiguiendo robar en campo contrario y llegando con más peligro al arco contrario. Así vino el tanto inaugural, ya que, tras una buena jugada combinativa, Shashoua dejó para un Diarra que mandó el esférico al fondo de la red algecireña.

No estaba ni mucho menos ganado. El Córdoba CF entraba en un nuevo partido, teniendo que dominar con más efectividad el balón para hacer daño al contragolpe. Sin embargo, pronto duró la alegría en la casa cordobesista, debido a que el Algeciras aprovechó un centro lateral para que Roni elevase nuevamente el empate al electrónico. A partir de aquí, restaban quince minutos donde el duelo volvió a estar abierto, con la posibilidad de caer en favor de cualquier equipo y con un conjunto blanquiverde que tenía que demostrar su valía para no aumentar la distancia con el play off.

Pero no ocurrió nada más. Ambos conjuntos lo pelearon con sus armas, aunque el marcador no se terminó de mover para uno ni otro lado. Como dato curioso, el Córdoba CF acabó el partido sin delanteros y con Juan Villar en el banquillo. Pocas cosas lógicas en un equipo que vuelve a empatar contra otro club que se encuentra en posiciones de descenso. Las balas se acaban y la entidad blanquiverde ve como la distancia con el play off aumenta conforme las jornadas