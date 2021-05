González Calvo: "El club está 100% en lo que tiene que hacer"

Primera piedra para la próxima temporada. La incertidumbre reinaba en un entorno blanquiverde donde las dudas se acrecentaban con el paso de los días y más después de la debacle que ha significado la presente campaña. Y es que el Córdoba, tras clamar su propia dirección deportiva que tenía la mejor plantilla de toda la categoría, ha terminado su participación en Segunda División B en el mes de mayo después de la reestructuración de las divisiones más modestas de este deporte por parte de la Real Federación Española de Fútbol. El conjunto califa, en vez de pelear hasta el último momento por un puesto en Segunda División, ha terminado bajando a la cuarta categoría del fútbol español. Un auténtico fracaso que no ha escondido el consejero delegado de la entidad cordobesa. Un Javier González Calvo que ha comparecido ante la prensa después de un webinar guiado por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El directivo ha confirmado su continuidad al frente del club, además de dar un voto de confianza a la dirección deportiva, aunque la propiedad bareiní será "finalmente la que decida".

Y es que el Córdoba competirá la próxima campaña en Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español a partir del siguiente curso regular. Una auténtica debacle para un club que debía volver por la vía rápida a la división más profesional. Aun así, Javier González Calvo llama a la tranquilidad y admite que se está trabajando de cara a la nueva temporada. "Teníamos previsto que podía pasar cualquiera de los escenarios posibles porque desde hace un mes que di la última rueda de prensa pues ya nos pusimos a trabajar en ello. Habrá continuidad en el proyecto y habrá que podar lo que no valga o lo que no haya servido. Tenemos que seguir en la línea que llevábamos en los últimos meses. Es cierto que el primer equipo no ha cumplido sus objetivos e incluso no es que no lo haya cumplido sino que al contrario. Eso no quiere decir que no vayamos a trabajar con la misma ilusión que veníamos en los últimos meses", apunta un directivo que también resuelve las dudas sobre su propia continuidad. "Tenemos unos propietarios que van a seguir apoyándonos y yo seguiré al frente del club con todos los ánimos del mundo. Llevo una semana regular porque me acaban de operar del tobillo, pero tengo mucha ilusión porque sé que hay cosas en la que hemos fallado y tenemos que intentar no fallar. Como también dije anteriormente, lo bueno que tiene el fútbol es que la temporada siguiente comienza algo nuevo para ilusionarte y cumplir los objetivos que tenemos".

Por otro lado, Javier González Calvo ha admitido los errores que ha cometido el club a lo largo de esta temporada, aunque también piensa que la dirección deportiva se encontró un equipo "heredado". "No era el que queríamos todos, pero aun así fuimos con ellos a muerte porque pensábamos que estaban más que capacitados y por eso se dijo públicamente. Vamos a intentar que eso no vuelva a pasar y ya está. Con los propietarios hablamos todos los días y ya se han enviado los presupuestos oportunos acorde a la categoría que vamos a disputar. En los próximos días tendremos una reunión más completa e incluso yo tendré que viajar a Baréin porque cara a cara se hacen mucho mejor las cosas. Se está trabajando y el club está 100% en lo que tiene que hacer". Mientras tanto, el consejero delegado de la entidad confirma los impagos que han habido durante este mes, pero advierte que solo han sufrido este percance parte de los trabajadores. "Ha habido un retraso porque ha coincidido con diferentes cosas. Quiero dejar claro que lo que está a falta de pago es el personal deportivo y todo lo que rodea al personal deportivo. El resto cobró el día dos de este mes", apunta.

Entretanto, el directivo también ha defendido el trabajo que la dirección deportiva ha realizado a lo largo de la presente temporada e incluso confía en ellos para un futuro, pero la decisión final la tendrá la propiedad. "Estamos trabajando en lo mejor y siempre he defendido a la dirección deportiva que tenemos porque son personas honestas, honradas y trabajadores. Pocas personas me he encontrado así en el mundo del fútbol. Después están los propietarios que han recibido nuestros informes y los de la dirección deportiva y ya serán ellos los que finalmente decidan si hay alguna continuidad. Quiero decir públicamente que el trabajo realizado por la dirección deportiva ha sido muy bueno porque quiero recordar que los que han hecho a la cantera o al filial son los mismos que han hecho al primer equipo. Yo tengo confianza en ellos y habrá que ver lo que diga la propiedad", asevera un González Calvo que tampoco pierde la vista en los equipos que puedan dejar una plaza libre en Primera RFEF. "Habrá que estar atento a todo. Si surge esa posibilidad pues no debemos dejarla escapar, pero es muy difícil. Ahora tenemos que estar centrados en lo que está ocurriendo en este momento, pero si llega esto pues adaptarnos y ya está. Eso no lo hemos conseguido por méritos deportivos, pero si alguien desciende, pues nosotros somos, tras el Numancia, el segundo equipo en puntos. Por lo tanto, si aparece esa oportunidad pues la cogeremos".

Aun así y a pesar de que ha confirmado que el club está trabajando de cara a la próxima temporada, Javier González Calvo ha admitido que aún no se ha comunicado con el actual técnico de la primera plantilla y aún no sabe quién entrenará ni a la primera ni a la segunda plantilla. "Yo no he hablado con Germán Crespo para el A o el B. No sé si va a continuar porque estamos trabajando en todas las alternativas que puede haber. Yo creo que Germán ha hecho un gran trabajo durante esta temporada. Cogió al equipo en una situación muy complicada y están ahí los resultados. Ahora se está valorando si Germán es la persona que debe continuar o no. A día de hoy no hay ninguna decisión tomada al respecto. Públicamente quiero agradecerle otra vez la predisposición que ha ejercido con el club en un momento tan difícil de tomar las riendas a falta de tres partidos", señala un consejero delegado que subraya la adaptación que tendrá que hacer la entidad ante esta nueva categoría. "Se adaptará todo el club. El año pasado se hizo un esfuerzo muy grande porque este club tiene una estructura muy grande y fue muy deficitario. Creíamos que era necesario para meter ese empujón, por lo que ahora habrá que amoldar todos los departamentos, empezando por el mío. Yo me tendré que adaptar y quien no lo entienda así, pues se equivoca. Aun así será deficitario porque mantener El Arcángel es muy difícil. Por muchos retoques que tú hagas, no lo vas a poder cambiar", culmina.