González Calvo: "Llevamos tiempo sin satisfacciones y empezamos a tener algunas"

Llega el momento de la verdad. El inicio de la temporada para el Córdoba CF está a la vuelta de la esquina y la entidad blanquiverde está ultimando los detalles para empezar la campaña regular con las mejores sensaciones posibles. Para ello, el club califal ha realizado la tradicional ofrenda en la Basílica del Juramento de San Rafael para que el Custodio de la ciudad ayude al primer equipo cordobés a conseguir los objetivos propuestos. En este acto, han estado presentes tanto directiva como dirección deportiva y los cuatro capitanes de la primera plantilla, siendo el consejero delegado, Javier González Calvo, el primero en hablar ante los medios, valorando el aumento del aforo propuesto por el Ministerio de Sanidad y trasladado a los demás gobiernos autonómicos. "Llevamos mucho tiempo sin satisfacciones y empezamos a tener algunas", explica el dirigente.

Primeramente, el consejero delegado ha querido recalcar la presencia de todos los estamentos del club en un acto tradicional y que la actual directiva quiere mantener. "Un año más estamos en el Juramento de San Rafael para que el Custodio San Rafael nos ayude en esta temporada que vamos a iniciar. Siempre es importante conservar las tradiciones y aquí estamos un año más. Estoy seguro que este año nos podrá ayudar. Vamos a poder disfrutar de nuestro equipo y que podamos volver al final de la temporada a aquello que todos por dentro le estamos pidiendo. Empezamos algo nuevo con mucha ilusión, no solo todos los que estamos en el club sino que todos nuestros seguidores. Lo único que pedimos es tranquilidad, trabajar y sobre todo disfrutar después de estos años pasándolo realmente mal", añade un directivo que valora el aumento del aforo para los partidos que se disputarán en El Arcángel. "Llevamos mucho tiempo sin satisfacciones y empezamos a tener algunas. Para mí, lo más importante es que nuestra gente venga al campo. Con las medidas anteriores, todos los abonados ya podían asistir al campo, pero los que no han considerado hacerse abonados por unas razones u otras, que vengan también a El Arcángel. Estoy muy satisfecho y bienvenido sea cambiar todo el trabajo para que ocupen el 60% y no al 20% o al 0%. Me acuerdo del año pasado en este mismo lugar cuando solo nos dejaban entrar a 400 u 800 personas. En la actualidad, la gente únicamente con su carnet podrá entrar al estadio y sentarse en su sitio".

Por otro lado, Javier González Calvo admite que la meta del equipo no es otra que ascender, aunque el fútbol dictará sentencia una vez más. "Cuando empieza la competición, muchas veces te olvidas donde estás. Simplemente quieres lo mejor. He comido con los capitanes este mediodía y hemos hablado de solo lograr los objetivos. No piensan en otra cosa. El trabajo diario es el que logra los objetivos, aunque a veces no da los resultados que uno quiere, pero contento con lo que hemos hecho. Hay un trabajo previo y creo que ningún club puede decir que el último jugador que contrató fue hace 25 días. Ahora lo que el fútbol nos deparé", asevera un consejero delegado que espera un curso regular más tranquilo. "Como todos sabéis, yo entré el 5 de diciembre y todos los días ha pasado algo. Nadie me podía decir cuando yo entré que iba a vivir una pandemia, una campaña complicada en la cual se complicó todo mucho y que íbamos a estar casi 5 meses parados. Es lo que hay. Tenemos que adaptarnos a estas circunstancias y que no pase nada más". Por último, González Calvo ha agradecido el esfuerzo que han realizado los aficionados a lo largo de este verano. "No creo que vayamos a ampliar la campaña de abonados. Si crece es porque ganemos los dos primeros partidos. Creo que el que ha querido hacerse abonado al Córdoba es porque ya ha tenido tiempo para hacerlo. A día de hoy tenemos 7.726 abonados y creo que llegaremos antes de que termine la campaña a los 8.000 fieles que dije yo en la presentación. Nos falta muy poquito", culmina.