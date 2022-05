González Calvo: “El club no va a parar”

Tras el anuncio de Adrián Fernández de su salida como consejero del Córdoba CF, también ha comparecido ante los medios Javier González Calvo. Lo primero, como es lógico, ha sido recordar el gran trabajo realizado por su compañero a lo largo de estos dos años y medio, un compañero con el que ha compartido el día a día y que ha ayudado a que el club haya llegado hasta el punto en el que se encuentra en estos momentos. Tras ello, ha comenzado el turno de preguntas, en los que González Calvo ha aclarado algunas de las cuestiones más sonadas en lo referido a la actualidad de la entidad califal.

Cambios con la salida de Adrián

“En principio no tenemos pensado cambiar. Es difícil sustituirlo. Ha sido un camino que hemos recorrido juntos, los cinco junto con la propiedad. En el día a día, Adrián hablábamos muchas veces al día. Pero en principio no lo vamos a sustituir. El club está bastante estable ahora mismo, y no creo que se necesiten personas. Habrá que apoyar los departamentos, pero en el consejo de administración, en principio, no se va a cambiar nada”.

Renovaciones

“Esto es un no parar, y si paramos, mal vamos. No es solo cuando ha acabado la temporada. Siempre se viene trabajando, no se puede trabajar el último día. El club no va a parar, pero es cierto que dentro de poco dejará de entrenar. El fútbol no para, y ahí esta la dirección deportiva a tope en estos momentos, y el único que no se va a ir de vacaciones por ahora es el míster. Ahora nos tenéis que permitir un poco trabajar, tanto por respeto a las personas aquí como por las que puedan venir. Cuando todo termine, se hablará más de todo este tipo de cosas. Estamos trabajando en las renovaciones, y esperemos dar alguna de ellas cuanto antes, mejor, por el bien del equipo”.

Noticia en L'Equipe

“Creo que, en un principio, cuando entramos aquí los únicos que nos creían eran los del consejo de administración porque los habían conocido -a los dueños bahreiníes del Córdoba CF-, pero nadie se creía quién estaba detrás de esto. Cuando salió en L'Equipe me hizo más gracia que otra cosa, porque nosotros sí sabíamos quién estaba detrás. Para nosotros es un orgullo que nos pongan al lado de esos clubes -Manchester City, Paris Saint-Germain y Newcastle United-. Muy contento de que nos tengan en cuenta en el diario más importante de Francia a nivel deportivo”.

Relación de la salida de Adrián con la de Miguel Valenzuela

“No tiene nada que ver la una con la otra. Todos sabéis lo que pasó el año pasado, y hubo un señor -Miguel Valenzuela- que decidió ponerse al frente de todo y decir que se marchaba porque era el responsable. Él decidió tomar esa decisión, y la de hoy de Adrián es más profesional. Hay otros proyectos en los que él se pondrá al frente en Crowe. El trabajo que antes hacíamos y que necesitaba a más gente, se va perfilando y ya no necesita tanta gente a nivel de gestión”.

Javi Lara, libre tras su paso por el Ibiza

“Yo a eso siempre tengo una respuesta, y voy a ser muy claro. No tengo nada en contra de Javi Lara, pero aquí en Córdoba siempre se piensa en el que ya estuvo. Pienso que los proyectos tienen que ser independientes. Siempre me están preguntando por vueltas, pero creo que la vida tiene la posibilidad de demostrar quién eres en momento determinado, pero con los años hay que ir cambiando, hacer un proyecto más joven e ir creciendo. No es lo que tenemos en mente y en principio no es nuestra idea”.