Adrián Fernández anuncia su salida del Córdoba CF

Comienzan los cambios en el Córdoba CF una vez terminada la temporada en la Segunda RFEF. Más allá de los fichajes que se esperan a nivel deportivo, el club va mutando en todos los sentidos y, fruto de ello, llega el primero en forma de despedida. Adrián Fernández-Romero ha anunciado, en el día de hoy, su marcha de la cúpula directiva del Córdoba CF, renunciando a su puesto como consejero. “Por razones profesionales me veo obligado a marcharme de la que considero mi casa”, ha afirmado, matizando el cómo en estos últimos meses se ha ido “ausentando cada vez más”. “En el club, las cosas fluyen cada vez mejor. Javier -González Calvo- tiene control total del club, y estamos en unas categorías en las que la gestión no requiere de tanto management. Por ello, comunico mi marcha, pero espero que no sea un adiós, sino un hasta luego”.

Adrián llegó al club de la mano de Infinity Capital en la temporada 2019-20. “Nos encontramos un club lleno de deudas, con un personal que no cobraba desde hace meses, con una guerra institucional, un equipo recién salido del futbol profesional y una afición desilusionada. Recibimos todo tipo de presión y amenazas personales, pero pusimos todo nuestro esfuerzo y corazón para resucitar este club, que no se merecía lo que estaba sufriendo”, ha recordado el exconsejero. Ahora, gracias al trabajo de “toda una familia”, se ha “conseguido estabilizar la entidad, posicionándola como referencia en la ciudad y estableciendo relaciones con todas y cada una de las instituciones”

Además, se ha “profesionalizado el club, siendo un modelo a seguir para todas las categorías de la Real Federación Española de Fútbol”. Los diferentes departamentos, como marketing, comunicación, cantera o deportivo han dado un paso adelante. “Tenemos una cantera propia de Primera División, que compite al máximo nivel, y que ha completado ventas a equipos internacionales, como el caso de Del Moral al Villarreal”, ha añadido, mientras que “el departamento de marketing también ha cerrado ventas que no tienen ni clubes de Segunda División”, por poner algunos ejemplos.

Por otro lado, en lo deportivo, Adrián ha afirmado que “tras dos temporadas de desilusiones, afortunadamente este año ha comenzado a dar frutos, hemos ganado todos los títulos a nuestro alcance, y hemos batido números de la historia del club”, por lo que se marcha “muy orgulloso del club, muy satisfecho y feliz por el trabajo hecho aquí”. Por último, ha concluido su discurso agradeciendo a todos y cada uno de los implicados en el club, mientras que también ha recordado, visiblemente emocionado, que el cordobesismo le ha “hecho reír, llorar y sentirme como en casa. Me voy con un hijo cordobesista que duerme cada noche con Koki”. De esta manera, ha reconocido sentirse “blanquiverde, muy satisfecho por el trabajo realizado, y con una nostalgia grande por abandonar esta ciudad, y diciendo que siempre que el Córdoba CF me necesite, aquí estaré”.

En el turno de preguntas, Adrián ha sido cuestionado sobre un momento positivo y otro que habría borrado de su memoria durante su estancia en el club. En lo referido a lo primero, ha elegido justo el momento que estaba viviendo en la rueda de prensa, haciendo el balance de su paso por el Córdoba CF, ya que considera que esto es “el principio de esta cuesta, y es el mejor momento”. En cuanto a lo negativo, prefiere no quedarse con ninguno, ya que esos malos momentos “te hacen crecer, sales reforzado y hacen que valores más los logros que has conseguido”.

En cuanto al futuro del Córdoba CF, su único deseo es que “siga creciendo en las mis áreas en las que está creciendo, dimensionándolo a demanda del crecimiento, en todos los campos como comunicación, marketing, etcétera”, ya que el club “un toro único” que no debe dividirse. Para concluir, también ha hablado del acuerdo cerrado con Givova, del cual ha recordado que “hay un contrato en vigor, que vamos cumpliendo y ahí está, pero esto es un mercado abierto. De momento estamos contentos”.