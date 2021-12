Germán Crespo: "Tenemos que ir a por la victoria"

Día de previa, y día de recuperación para un Córdoba al que parece no darle tregua la problemática de las lesiones. Sin prácticamente laterales disponibles, y con un centro del campo en cuadro, Germán Crespo tratará de afrontar el partido frente al Panadería Pulido con las máximas garantías posibles tras una semana en la que se ha notado la carga de partidos en las piernas de los jugadores. "Intentaremos que el domingo llegue el equipo lo más fresco posible, por eso hemos bajado tanto la carga como la intensidad", reconoció el entrenador el Córdoba. Viedma y Miguel de las Cuevas volverán a estar disponibles tras sendas lesiones, mientras que otros como Puga, José Ruiz, Christian Delgado o Bernal serán duda hasta última hora. Toni Arranz y Ekaitz tratarán de apurar hasta el último momento, mientras que Bernal, Samu Delgado y Meléndez serán bajas definitivas.

Para afrontar esta problemática en los costados, Crespo tendrá que mirar hacia el Córdoba B. Jugadores como Tala o Manolillo se tornan fundamentales para poder afrontar el partido, aunque tratará de "no perjudicar al filial", y se tirará de él solo "si el equipo lo necesita". "Manolillo sabemos que está compitiendo muy bien, pero también tenemos a Tala, podemos jugar con lateral a pierna cambiada, o tenemos a José Alonso, que ya jugó ahí en pretemporada. Con todas esas alternativas, buscaremos una solución", ha explicado el preparador granadino. También se mirará el mercado de invierno, pero solo en el caso de que sea "un jugador que marque diferencias y que venga con miras puestas al año que viene". "Si se encuentra un lateral izquierdo para sumar y dar un salto de calidad, sí lo vamos a traer. Si vamos a traer un jugador que ya tenemos en la casa, no reforzaremos el equipo", ha subrayado Crespo.

Con respecto al partido y al rival, el entrenador del Córdoba no quiere dar pie a relajación alguna. "Son los partidos a los que más le temo", ha reconocido, ya que "todo el mundo da por hecho que vas a ganar". Sin embargo, el Panadería Pulido "es un equipo que está abajo, pero que sus mejores números están fuera de casa, y nosotros tenemos muchas bajas", ha recordado. Varios jugadores de la plantilla "han pedido descanso", por lo que se ha tenido que bajar la carga y, por lo tanto, durante la semana no se ha trabajado como le hubiese gustado a Crespo. "Si unimos las dos cosas, sale un partido complicado, aunque seguro que los once que salgan al terreno de juego van a ser competitivos", ha incidido. De los canarios se espera que "van a ser un equipo que va a jugar en bloque bajo y con mucha gente en su propio campo", viendo el partido disputado frente a la Real Sociedad en Copa del Rey. Siguiendo esta filosofía, Juan Carlos Socorro optará por aprovechar su velocidad y salir al contragolpe. "Tienen velocidad y calidad, y, si no vamos a los duelos con la contundencia del día del Sevilla, vamos a tener problemas", ha aseverado el preparador blanquiverde. Preocupa, sobre todo, el poco descanso y las bajas, que condicionarán el once y el partido. Jugar en El Arcángel será un añadido, una motivación extra para seguir añadiendo victorias como local a una temporada notable. "Si hemos sido capaces de ganar tras la derrota contra el Villanovense frente al Mérida, ahora, que nos viene un rival de la parte baja, más todavía. Tenemos que ir a por la victoria y que el empate del otro día sea un accidente", ha declarado, antes de añadir que "cuando lo ves con la cabeza fría, el empate tiene mucho mérito, sobre todo por cómo llegó la gente al partido tras jugar una prórroga contra el Sevilla".

La mirada, más allá del próximo encuentro, también está puesta ya en el periodo vacacional navideño. Crespo ha confirmado que el Córdoba ha estado intentando estos últimos días cambiar el día del partido frente al Mensajero, fechado para el 22 de diciembre. El doble desplazamiento a Ceuta y La Palma perjudicará a una plantilla que solo podrá tener "cuatro o cinco días de descanso consecutivos. Nos hubiese gustado que el tiempo de descanso hubiese sido más largo, pero ya te digo que nos vendrá bien", concluyó al respecto un Germán Crespo que se muestra confiado de cara a volver a sumar de tres. El Córdoba debe de hacer bueno el empate cosechado ante la UD Las Palmas Atlético, e intentará lograrlo ante un Panadería Pulido que llegará a El Arcángel dispuesto a dar la campanada. No puede haber relajaciones en una temporada de exigencia máxima.