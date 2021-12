De vuelta al fortín

La falta de contundencia fue uno de los principales hándicaps de la entidad blanquiverde a lo largo de los años pasados. De hecho, la historia siempre es buena mensajera y el Córdoba es, por tradición, un buen local gracias al apoyo de su afición, aunque la Covid-19 y los problemas extradeportivos le hizo ser una escuadra mediocre en las anteriores temporadas, haciendo que el primer plantel blanquiverde terminase descendiendo hasta la cuarta categoría del fútbol español y con una hinchada cansada y sin ganas de animar a su equipo en el feudo ribereño. Sin embargo, un cambio de aires obligado en la directiva merced a la entrada del grupo inversor Infinity le ha lavado la cara a un equipo que actualmente va líder del Grupo IV de Segunda RFEF con unos resultados que están batiendo los récords de su larga historia.

El Córdoba se está haciendo fuerte en El Arcángel y eso es una gran señal de que las cosas marchan bien por la ribera del río Guadalquivir. La entidad blanquiverde cuenta casi todos sus partidos por victorias en el feudo ribereño. Sí, casi todos porque recientemente aterrizó un equipo de Primera División y que, por aquel entonces, peleaba por clasificarse a la siguiente fase de la Champions League demostrando un nivel parecido a las grandes potencias europeas. El Sevilla FC llegó al coliseo califa con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey y tuvo que vencer a los blanquiverdes en un partido que se alargó hasta el minuto 120 gracias al buen hacer de los chicos dirigidos por Germán Crespo, peleándole el partido de tú a tú a los hispalenses e incluso dominando a estos durante una gran primera mitad, aunque finalmente Ocampos acabó por dinamitar el choque en la prórroga.

Aun así, la entidad califal es un hueso duro de roer en El Arcángel durante esta temporada, cosa que no sucedió en la pasada. El Córdoba sufrió en exceso que su público no pudiese ocupar su asiento durante el tramo de que la pandemia estaba en su máximo esplendor, cayendo finalmente a la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional merced a la reestructuración propuesta por la Real Federación Española de Fútbol de las divisiones más modestas. Sin embargo, esto no ha ocurrido en la presente campaña, ya que ha ganado nueve encuentros de nueve disputados en el feudo ribereño -sin contar la Copa del Rey y ante Cádiz B (3-1), Don Benito (3-2), San Fernando (4-1), Antequera (2-0), Montijo (3-1), Cacereño (5-0), Mérida (3-0), Ebro (1-0) y Guijuelo (1-0)-. Unos números que le colocan como el mejor local y el líder del Grupo IV de Segunda RFEF.

Una vez conseguida esta racha, la intención del cuadro dirigido por Germán Crespo es mantenerla y tienen una oportunidad propicia para ello recibiendo este mismo domingo al Panaderías Pulido. Para conseguir una victoria crucial y asegurar un buen devenir en el campeonato regular, el Córdoba ha ofrecido una promoción navideña para que El Arcángel ruja como en ocasiones especiales, ofertando dos entradas a un solo euro para menores de 16 años y hasta dos a cinco euros para mayores de 16 años. Todo hace indicar que el feudo ribereño plasmará una buena entrada para el último partido del año en este terreno de juego.